Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

Autoridades de Antioquia confirmaron la identidad de dos de los tres hombres asesinados en la vereda Sabaleta, zona rural de Titiribí - credito Colprensa

Las autoridades de Antioquia confirmaron la identidad de dos de los tres hombres asesinados en la vereda Sabaleta, en zona rural de Titiribí, durante la madrugada del 25 de febrero.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, afirmó que la principal hipótesis vincula el hecho con una confrontación violenta entre estructuras delincuenciales que operan en el Suroeste del departamento. Según Muñoz, las víctimas fueron citadas por presuntos integrantes de la banda La Miel para asistir a una reunión; sin embargo, en el trayecto, fueron interceptadas y asesinadas por hombres armados.

De acuerdo con los reportes oficiales, las víctimas identificadas son Nicolás Caro Ángel, de 24 años, y Juan Stiven Zapata Guzmán, de 28 años. El tercer fallecido no ha podido ser plenamente identificado. Los cuerpos de los tres hombres fueron hallados a las afueras de una camioneta blanca, a unos 30 minutos del casco urbano de Titiribí. Fuentes de la Policía Antioquia detallaron que los fallecidos presentaban heridas de arma de fuego.

La principal hipótesis policial vincula el triple homicidio de Titiribí con la confrontación entre bandas delincuenciales La Miel y San Pablo en el Suroeste antioqueño - crédito @ColombiaOscura / X

Uno de los datos destacados, según la Policía Antioquia, es que Nicolás Caro Ángel era hermano de Santiago Caro Ángel, alias Tony, que permanece en la cárcel de máxima seguridad de La Paz, en Itagüí, por los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas. “Tony” es identificado como cabecilla de la banda San Pablo, organización que mantiene una histórica rivalidad con La Mie* y con nexos con el grupo La Terraza.

Hipótesis y contexto criminal en el suroeste antioqueño

La principal hipótesis que manejan las autoridades apunta a que la masacre se relaciona con la disputa territorial entre La Miel y San Pablo por el control de las rentas ilegales en la región.

El coronel Muñoz Guzmán explicó que “no quiero decir que esas tres víctimas hacían parte de San Pablo, pero al parecer hay una relación que tiene que ver”. La investigación se orienta a esclarecer si el parentesco de una de las víctimas con alias Tony motivó el ataque, en el marco de una serie de retaliaciones entre bandas que buscan el dominio del microtráfico en corredores estratégicos que comunican Caldas, Amagá, Titiribí y Angelópolis.

¿Las víctimas, dos de ellas identificadas como Nicolás Caro Ángel y Juan Stiven Zapata Guzmán, presentaban heridas de arma de fuego y fueron halladas fuera de una camioneta - crédito Fiscalía X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que “estas estructuras criminales con las que Petro sigue negociando, que se las dan de contrainsurgentes y que le plantean en Dubái a Petro tener un proyecto político, pero que, en el suroriente, en el oriente, en el suroeste son jíbaros, son expendedores de droga y por eso asesinan y se enfrascan en este tipo de violencia homicida”, expresó el mandatario.

Las autoridades indicaron que, según las primeras versiones, los tres hombres habrían sido sacados de una finca en la vereda Corcovado, bajo el pretexto de una reunión con la estructura delincuencial La Miel. Una vez en la vía Sabaleta, los obligaron a descender del vehículo y recibieron múltiples disparos, según información de la Secretaría de Seguridad de Antioquia.

Investigaciones y antecedentes recientes

Por el momento, la Policía y la Fiscalía de Antioquia avanzan en la recolección de pruebas y la identificación del tercer cuerpo, así como en la búsqueda de los autores materiales del triple homicidio. Un equipo especial permanece en la zona para garantizar la seguridad y facilitar los actos urgentes.

De acuerdo con Indepaz, esta sería la masacre número 21 registrada en Colombia durante 2026, y la cuarta en Antioquia en lo que va del año. Según la Policía de Antioquia, en Titiribí se reportaron cinco homicidios en 2026, cifra cercana a los casos contabilizados en todo el año anterior.

Esta masacre en Titiribí corresponde al hecho violento número 21 registrado en Colombia y al cuarto en Antioquia en lo que va de 2026, según reportes de Indepaz - crédito @Indepaz / X

El contexto de violencia en el suroeste antioqueño se agrava por la llegada de personas de otras regiones del país, que son instrumentalizadas por bandas armadas en las temporadas de cosecha, y por la persistente lucha por el control del microtráfico y otras rentas ilegales.

La Policía Antioquia reportó que en los dos primeros meses de 2026 se registraron 159 homicidios en el departamento, mientras que el Ministerio de Justicia señaló que la cifra nacional asciende a 1.166 asesinatos.