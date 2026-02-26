Marta Lucía Ramírez rechazó la rectificación de Gustavo Petro y lo acusó de atacarla y descalificarla: “Desacata y desafía”

Marta Lucía Ramírez lanzó sablazo a Gustavo Petro en sus declaraciones de rechazo por su rectificación. Aseguró que, a diferencia de él, jamás ha estado en la Lista Clinton - crédito @mluciaramirez/X y Andrea Puentes/Presidencia de la República y

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez se pronunció sobre la rectificación que hizo el presidente Gustavo Petro sobre señalamientos en su contra. Por orden de un juez de la República, el primer mandatario tuvo que retractarse de haberla acusado de tener socios ligados al narcotráfico y al paramilitarismo.

“Refiriéndome directamente a mi respuesta del 29 de agosto de 2025 en X a la entrevista concedida por Marta Lucía Ramírez al medio LA FM (https://lafm.com.co/politica/ramirez-critica-a-petro-por-militarizacion-en-frontera-376349), me retracto de manera expresa, de la frase: “_No señora excanciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar_””, escribió el jefe de Estado en X.

Sin embargo, para Ramírez esto no fue una correcta rectificación, porque en su publicación defendió su “libertad de expresión” y expuso investigaciones que han salido en medios de comunicación, relaciondas con “su círculo cercano”.

Así las cosas, según la exvicepresidenta afirmó que el primer mandatario volvió a atacarla con “falsedades”, buscando descalificarla, pese a que un juez de tutela le ha ordenado rectificar en dos ocasiones. “En lugar de respetar a la justicia, él la desacata y la desafía permanentemente, y esta vez, con nuevas insinuaciones tendenciosas. Las referencias que hoy revive no son nuevas, provienen, en la mayoría, de narrativas impulsadas desde 2019 por algunos comunicadores y bodegas prepago”, indicó.

Ramírez afirmó que aunque un miembro de su familia sí incurrió en un delito, respondió cabalmente ante la justicia con una condena. Aunado a ello, aseguró que en toda su trayectoria política jamás ha sido imputada o investigada disciplinariamente ni fiscalmente

“Mucho menos, he sido incluida en la Lista Clinton, como en su caso y el de sus colaboradores más cercanos”, añadió.

