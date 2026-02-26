Colombia

Marta Lucía Ramírez rechazó la rectificación de Gustavo Petro y lo acusó de atacarla y descalificarla: “Desacata y desafía”

El presidente se retractó de los señalamientos que hizo en contra de la exvicepresidenta, relacionados con supuestos socios ligados al narcotráfico y al paramilitarismo

Guardar
Marta Lucía Ramírez lanzó sablazo
Marta Lucía Ramírez lanzó sablazo a Gustavo Petro en sus declaraciones de rechazo por su rectificación. Aseguró que, a diferencia de él, jamás ha estado en la Lista Clinton - crédito @mluciaramirez/X y Andrea Puentes/Presidencia de la República y

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez se pronunció sobre la rectificación que hizo el presidente Gustavo Petro sobre señalamientos en su contra. Por orden de un juez de la República, el primer mandatario tuvo que retractarse de haberla acusado de tener socios ligados al narcotráfico y al paramilitarismo.

“Refiriéndome directamente a mi respuesta del 29 de agosto de 2025 en X a la entrevista concedida por Marta Lucía Ramírez al medio LA FM (https://lafm.com.co/politica/ramirez-critica-a-petro-por-militarizacion-en-frontera-376349), me retracto de manera expresa, de la frase: “_No señora excanciller, voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar_””, escribió el jefe de Estado en X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, para Ramírez esto no fue una correcta rectificación, porque en su publicación defendió su “libertad de expresión” y expuso investigaciones que han salido en medios de comunicación, relaciondas con “su círculo cercano”.

Así las cosas, según la exvicepresidenta afirmó que el primer mandatario volvió a atacarla con “falsedades”, buscando descalificarla, pese a que un juez de tutela le ha ordenado rectificar en dos ocasiones. “En lugar de respetar a la justicia, él la desacata y la desafía permanentemente, y esta vez, con nuevas insinuaciones tendenciosas. Las referencias que hoy revive no son nuevas, provienen, en la mayoría, de narrativas impulsadas desde 2019 por algunos comunicadores y bodegas prepago”, indicó.

Ramírez afirmó que aunque un miembro de su familia sí incurrió en un delito, respondió cabalmente ante la justicia con una condena. Aunado a ello, aseguró que en toda su trayectoria política jamás ha sido imputada o investigada disciplinariamente ni fiscalmente

Mucho menos, he sido incluida en la Lista Clinton, como en su caso y el de sus colaboradores más cercanos”, añadió.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Marta Lucía RamírezGustavo PetroRectificaciónGustavo Petro se retractaColombia-Noticias

Más Noticias

Katherine Miranda ‘estalló’ contra Petro por alardear de tener el apoyo del sector salud: “Llenar plazas no salva vidas”

El encuentro organizado por el Ministerio de Salud fue criticado por la representante a la Cámara, que acusó al Gobierno de utilizar el aparato estatal para llenar la plaza de Bolívar, alegando que los empleados fueron presionados para asistir

Katherine Miranda ‘estalló’ contra Petro

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

El cuadro Vinotinto buscará sellar su paso a la tercera fase del certamen continental de clubes más importante de Sudamérica

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

Medellín ya tiene rival para la tercera fase previa de la Copa Libertadores: este es el equipo

El Poderoso viene de eliminar a Liverpool de Uruguay y se volverá a medir con otro club charrúa, que pasó de ronda en los últimos minutos

Medellín ya tiene rival para

Centro Democrático alertó por presencia de dragoneante armada en evento político: “Exigimos plenas garantías”

El Inpec emitió un comunicado de prensa en el que se comprometió a colaborar con la investigación que comenzó tras el hecho

Centro Democrático alertó por presencia

Carlos Antonio Vélez opinó sobre por qué la selección Colombia no cambiará Barranquilla pese al deseo de Néstor Lorenzo

El debate sobre la sede de la Tricolor volvió a tomar fuerza tras las declaraciones del periodista, que puso sobre la mesa el trasfondo de la permanencia del equipo en la capital del Atlántico

Carlos Antonio Vélez opinó sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofrecen recompensa por la ubicación

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

ENTRETENIMIENTO

Don Tetto formará parte del

Don Tetto formará parte del cartel de Warped Tour 2026 junto a otras leyendas del punk rock

A la ‘influencer’ Karina García le recodaron su pasado con Altafulla y así reaccionó: “Caí por boba”

Kika Nieto respondió a las burlas por su segundo matrimonio: “Supongo que sabes lo que es pasar por un divorcio”

Cristina Hurtado reveló cómo ha mantenido intacto el amor por José Narváez desde que lo conoció en ‘Protagonistas de novela’: “Vamos a cumplir 23″

Nicolás Arrieta reveló qué busca Lina Tejeiro de una pareja: “La voy a vender”

Deportes

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

Medellín ya tiene rival para la tercera fase previa de la Copa Libertadores: este es el equipo

Carlos Antonio Vélez opinó sobre por qué la selección Colombia no cambiará Barranquilla pese al deseo de Néstor Lorenzo

Santa Fe anunció refuerzo estelar para tratar de superar la crisis deportiva

Junior recupera a Carlos Bacca: el delantero está listo para reaparecer tras su lesión