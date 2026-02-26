La influener Mariam Obregón reveló la millonaria suma que le deben empresarios, amigos y hasta su papá: “Lo tomó prestado”

Mariam Obregón destapa millonaria lista de deudas y lanza dura advertencia: “prestar plata solamente es pa’ peo’” - crédito @mariamobregon/IG

La creadora de contenido y empresaria Mariam Obregón volvió a generar conversación en redes sociales luego de publicar un video en el que expuso, con cifras claras y una tabla detallada, la millonaria suma de dinero que distintas personas le adeudan.

Empresarios, amigos cercanos e incluso su propio padre hacen parte de la lista que la influencer decidió hacer pública con un objetivo claro: dejar una lección sobre los riesgos de prestar dinero, incluso a personas de confianza.

En el video, Mariam aparece mostrando una tabla de estadísticas con porcentajes, montos y responsables, mientras explica el motivo de su publicación.

“Vengo a hacer una presentación de toda la plata que me debe gente, con la intención de que ojalá este video te haga reflexionar de por qué no hay que prestar plata”, afirmó de entrada la venezolana, dejando claro que no se trata solo de una catarsis personal, sino de un mensaje preventivo para sus seguidores.

Mariam Obregón destapa la millonaria lista de deudores y hasta su papá quedó expuesto - crédito @mariamobregon/tiktok

Uno de los casos que más llamó la atención fue el relacionado con una contadora que trabajó para ella hace unos meses, pues según explicó, se trata de la deuda más alta de la lista.

“La contadora que tuve, que exactamente tomó prestado veintinueve mil dólares, que vendrían siendo ciento diecisiete (117.000.000) millones de pesos de mis empresas. Claramente, yo no se lo presté, ella lo tomó prestado”, señaló con contundencia.

En medio del relato, Mariam hizo un énfasis directo, asegurando que no ha olvidado lo ocurrido: “Quería hacer un énfasis de que no te he olvidado y te tengo muy presente”.

El segundo caso corresponde a un amigo que, según relató, le pidió dinero para cubrir un arriendo, pero nunca respondió e incluso abandonó el país sin dar aviso.

“Luego seguimos con esta deuda, que es la que menos representa dentro de esta barra, que es de un amigo que me pidió una plata para un arriendo. Se desapareció, se fue del país y nunca más me dio mi plata”, explicó Obregón.

La tabla de la verdad de Mariam Obregón: amigos, empresarios y la contadora en el ojo público por deudas impagas - crédito @mariamobregon/IG

La suma, aunque menor en comparación con otros casos, no deja de ser significativa, de acuerdo con la tabla expuesta por Mariam, ese amigo le debe 800 dólares, equivalentes a cerca de 2.800.000 pesos colombianos.

Uno de los momentos más sensibles del video llegó cuando Mariam mencionó a su propio padre y sin extenderse demasiado, dejó claro que también hace parte de la lista de deudores, pero el acto la tiene poco sorprendida dada la relación que tiene con él y las circunstacias por las que la busca.

“Luego seguimos con mi papá, sin comentarios”, dijo, mientras revelaba que la deuda asciende a 2.800 dólares, es decir, aproximadamente 11 millones de pesos colombianos.

La influencer también habló de otro amigo que, a diferencia de los anteriores deudores, mostró cierta responsabilidad al inicio.

Mariam Obregón da una lección financiera viral y advierte: prestar plata es solo para líos - crédito @mariamobregon/IG

“Y luego vamos con un amigo que también me pidió plata. Él fue el más responsable de todos, él al menos pagó un poquito más de la mitad de la deuda, pero se desapareció desde hace como uno o dos años y no me ha dado más plata, pero también quería decirle que lo tengo superpresente”, comentó, mientras dejaba que en este caso, la suma prestada fue de 1.500 dólares, cerca de $6.000.000.

Al hacer el balance general, Mariam no ocultó su frustración por las decisiones tomadas y reveló la millonaria cifra en total que tendría en su bolsillo de ser porque esas personas no le hubieran pagado.

“Si yo no hubiese tomado estas decisiones, en este momento tendría treinta y cuatro mil cien dólares o ciento treinta y siete millones de pesos colombianos ($137.000.000)”, afirmó, evidenciando el impacto económico que estas deudas han tenido en su patrimonio personal y empresarial.

Finalmente, cerró el video con un mensaje directo y sin rodeos para su audiencia y para quienes le deben dinero.

“Que este video espero que te funcione como un recordatorio de que prestar plata solamente es pa’ peo’”, dijo, antes de añadir una advertencia final: “Y a ti, si tomaste la plata prestada o alguna vez te presté plata, quería decirte que no te he olvidado. Donde sea que estés, así sea que te hayas ido del país, porque muchos de ustedes se fueron del país, no te he olvidado”.