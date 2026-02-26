Colombia

La influener Mariam Obregón reveló la millonaria suma que le deben empresarios, amigos y hasta su papá: “Lo tomó prestado”

La creadora de contenido venezolana, que vive en Colombia, sorprendió a sus seguidores mostrando quiénes no le han pagado algunas deudas, con cifras y nombres, dejando claro que ni la familia se salva de los peligros de prestar plata

Guardar
Mariam Obregón destapa millonaria lista
Mariam Obregón destapa millonaria lista de deudas y lanza dura advertencia: “prestar plata solamente es pa’ peo’” - crédito @mariamobregon/IG

La creadora de contenido y empresaria Mariam Obregón volvió a generar conversación en redes sociales luego de publicar un video en el que expuso, con cifras claras y una tabla detallada, la millonaria suma de dinero que distintas personas le adeudan.

Empresarios, amigos cercanos e incluso su propio padre hacen parte de la lista que la influencer decidió hacer pública con un objetivo claro: dejar una lección sobre los riesgos de prestar dinero, incluso a personas de confianza.

En el video, Mariam aparece mostrando una tabla de estadísticas con porcentajes, montos y responsables, mientras explica el motivo de su publicación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Vengo a hacer una presentación de toda la plata que me debe gente, con la intención de que ojalá este video te haga reflexionar de por qué no hay que prestar plata”, afirmó de entrada la venezolana, dejando claro que no se trata solo de una catarsis personal, sino de un mensaje preventivo para sus seguidores.

Mariam Obregón destapa la millonaria lista de deudores y hasta su papá quedó expuesto - crédito @mariamobregon/tiktok

Uno de los casos que más llamó la atención fue el relacionado con una contadora que trabajó para ella hace unos meses, pues según explicó, se trata de la deuda más alta de la lista.

La contadora que tuve, que exactamente tomó prestado veintinueve mil dólares, que vendrían siendo ciento diecisiete (117.000.000) millones de pesos de mis empresas. Claramente, yo no se lo presté, ella lo tomó prestado”, señaló con contundencia.

En medio del relato, Mariam hizo un énfasis directo, asegurando que no ha olvidado lo ocurrido: “Quería hacer un énfasis de que no te he olvidado y te tengo muy presente”.

El segundo caso corresponde a un amigo que, según relató, le pidió dinero para cubrir un arriendo, pero nunca respondió e incluso abandonó el país sin dar aviso.

“Luego seguimos con esta deuda, que es la que menos representa dentro de esta barra, que es de un amigo que me pidió una plata para un arriendo. Se desapareció, se fue del país y nunca más me dio mi plata”, explicó Obregón.

La tabla de la verdad
La tabla de la verdad de Mariam Obregón: amigos, empresarios y la contadora en el ojo público por deudas impagas - crédito @mariamobregon/IG

La suma, aunque menor en comparación con otros casos, no deja de ser significativa, de acuerdo con la tabla expuesta por Mariam, ese amigo le debe 800 dólares, equivalentes a cerca de 2.800.000 pesos colombianos.

Uno de los momentos más sensibles del video llegó cuando Mariam mencionó a su propio padre y sin extenderse demasiado, dejó claro que también hace parte de la lista de deudores, pero el acto la tiene poco sorprendida dada la relación que tiene con él y las circunstacias por las que la busca.

Luego seguimos con mi papá, sin comentarios”, dijo, mientras revelaba que la deuda asciende a 2.800 dólares, es decir, aproximadamente 11 millones de pesos colombianos.

La influencer también habló de otro amigo que, a diferencia de los anteriores deudores, mostró cierta responsabilidad al inicio.

Mariam Obregón da una lección
Mariam Obregón da una lección financiera viral y advierte: prestar plata es solo para líos - crédito @mariamobregon/IG

“Y luego vamos con un amigo que también me pidió plata. Él fue el más responsable de todos, él al menos pagó un poquito más de la mitad de la deuda, pero se desapareció desde hace como uno o dos años y no me ha dado más plata, pero también quería decirle que lo tengo superpresente”, comentó, mientras dejaba que en este caso, la suma prestada fue de 1.500 dólares, cerca de $6.000.000.

Al hacer el balance general, Mariam no ocultó su frustración por las decisiones tomadas y reveló la millonaria cifra en total que tendría en su bolsillo de ser porque esas personas no le hubieran pagado.

“Si yo no hubiese tomado estas decisiones, en este momento tendría treinta y cuatro mil cien dólares o ciento treinta y siete millones de pesos colombianos ($137.000.000)”, afirmó, evidenciando el impacto económico que estas deudas han tenido en su patrimonio personal y empresarial.

Finalmente, cerró el video con un mensaje directo y sin rodeos para su audiencia y para quienes le deben dinero.

“Que este video espero que te funcione como un recordatorio de que prestar plata solamente es pa’ peo’”, dijo, antes de añadir una advertencia final: “Y a ti, si tomaste la plata prestada o alguna vez te presté plata, quería decirte que no te he olvidado. Donde sea que estés, así sea que te hayas ido del país, porque muchos de ustedes se fueron del país, no te he olvidado”.

Temas Relacionados

Mariam ObregónPapá Mariam ObregónDeudas Mariam ObregónContadora Mariam ObregónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Dorado Mañana: último sorteo del jueves 26 de febrero

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Dorado Mañana: último sorteo

Gustavo Petro defendió polémico decreto que trasladaría masivamente pacientes a la Nueva EPS: “Es claro y racional”

El mandatario nacional aseguró que la medida se toma con el propósito de fortalecer la atención en los territorios, evitando traslados de pacientes a otras ciudades para realizarse tratamientos médicos por falta de cobertura

Gustavo Petro defendió polémico decreto

Juicio Nicolás Petro: Fiscalía pidió admitir como prueba entrevista que comprometería al presidente Petro

Alejandro Carranza, abogado defensor, rechazó la solicitud, argumentando la restricción legal de incorporar declaraciones que conduzcan a la autoincriminación

Juicio Nicolás Petro: Fiscalía pidió

Duro agarrón entre Paloma Valencia y ‘Timochenko’ por presunta persecución política contra Iván Cepeda: “No repita los errores de su abuelo”

Mientras que el exlíder guerrillero rechazó los ataques contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, la aspirante del Centro Democrático indicó que su pronunciamiento evidenciaría una supuesta conexión entre el progresista y el extinto grupo armado

Duro agarrón entre Paloma Valencia

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

El cuadro Vinotinto buscará sellar su paso a la tercera fase del certamen continental de clubes más importante de Sudamérica

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En medio de la violencia

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro reveló qué hizo

Ryan Castro reveló qué hizo con la primera paga en dólares que recibió por cantar en un bus: “Me bajé inmediantamente”

Rating Colombia: un ‘reality’ encabeza la audiencia y ‘La casa de los famosos 3′ se mantiene entre los 10 primeros

Karen Sevillano y Vicky Berrio se refirieron al cierre del ‘After Show’: “No nos dejaron ni despedirnos”

Westcol reveló cómo comenzó su romance con Luisa Castro: “Me gusta desde siempre”

Lady Noriega “bloqueó” a Manuela Gómez y reconfigura la placa de nominados en ‘La casa de los famosos’: así quedó la nominación parcial

Deportes

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

Cristiano Ronaldo, gran figura de Portugal y rival de Colombia en el Mundial, compró porcentaje de equipo en España: estos son los detalles

Hugo Rodallega arremetió en contra del arbitraje y de Atlético Nacional tras la derrota en El Campín: “Las imágenes están ahí”

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Nacional ante Santa Fe: el Verdolaga es escolta del Inter de Bogotá

Habló figura de Atlético Nacional involucrado en el polémico gol anulado a Santa Fe: “Fui mas vivo”