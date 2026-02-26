Colombia

Hay por lo menos dos estructuras del ELN operando en Bogotá, confirmó comandante de la Brigada 13 del Ejército: “Están realizando trabajo político”

Frente a posibles vínculos con atentados dirigidos contra candidatos o campañas electorales, el general descartó que existiera algún plan hasta conocido hasta el momento

Guardar
- crédito Raúl Arboleda/AFP
- crédito Raúl Arboleda/AFP

El hallazgo de explosivos y materiales destinados a la fabricación de granadas en un inmueble de la localidad de Usme, al sur de Bogotá, el 25 de febrero de 2025, revela la magnitud de la amenaza latente que representan las estructuras urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la ciudad, advirtió el comandante de la Brigada 13 del Ejército Nacional, general César Martínez.

En declaraciones al medio La FM, los elementos incautados, según el oficial, habrían sido preparados para ataques contra la fuerza pública o la población civil en la capital colombiana.

Durante el operativo. las autoridades decomisaron pólvora y componentes especializados para la confección de granadas de largo alcance, que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Martínez precisó que ningún resto de material peligroso permaneció en la vivienda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por lo anterior, la mesa de trabajo del medio de comunicación lo interrogo sobre la presencia de integrantes de este grupo armados, latente en la capital del país.

Ante el cuestionamiento, el general afirmó que actualmente “se tiene conocimiento de 2 estructuras urbanas que se encuentran en la ciudad de Bogotá, que están realizando trabajo político, que están realizando contacto con masas y que están como una red de apoyo para la ciudad de Bogotá, pero personal armado, personal uniformado, de militante activo, no tenemos conocimiento”.

Aclaró, además, que la inteligencia militar seguía la pista de este “centro logístico” antes del operativo. Se trataba de un sitio orientado a la organización de material con el objetivo de crear granadas y abastecer a diferentes estructuras en el territorio nacional.

Frente a posibles vínculos con atentados dirigidos contra candidatos o campañas electorales, el general descartó que existiera “un punto exacto o un punto definido y mucho menos que fueran dirigidas para un candidato con ese material de guerra”.

El hallazgo de explosivos y
El hallazgo de explosivos y materiales destinados a la fabricación de granadas en un inmueble de la localidad de Usme, al sur de Bogotá, el 25 de febrero de 2025, revela la magnitud de la amenaza latente que representan las estructuras urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la ciudad - crédito Europa Press

La confirmación pública de actividades del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la ciudad pone en el centro del debate la seguridad en Bogotá. El comandante de la Policía Metropolitana, Giovanni Cristancho, reconoció que existen células urbanas del grupo armado con intenciones de atacar, lo que mantiene a las autoridades en estado de alerta ante una amenaza que consideran constante y concreta.

En entrevista con el mismo medio de comunicación, Cristancho identificó el antecedente del atentado en la General Santander como la acción más grave del ELN en la ciudad.

Dejó claro que el grupo mantiene una motivación permanente de atacar la capital. “Siempre el ELN va a querer afectar la capital, siempre van a querer y tener las intenciones”, y destacó que la presencia de símbolos, banderas y panfletos asociados a la organización evidencia su influencia.

El oficial detalló acciones recientes. La Policía capturó a once personas señaladas por desmanes en inmediaciones de la Universidad Nacional, encontrando pruebas de adoctrinamiento relacionado con el ELN. “Recordemos que tenían doctrina camilista, recordemos que tenían panfletos, recordemos que tenían banderas de rojo y negro. O sea, la influencia siempre la hay”, sostuvo Cristancho.

09/06/2022 Al menos siete muertos
09/06/2022 Al menos siete muertos en una operación del Ejército de Colombia sobre posiciones del ELN en Catatumbo. Las Fuerzas Armadas de Colombia han La confirmación pública de actividades del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la ciudad pone en el centro del debate la seguridad en Bogotá - crédito POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL BRASIL DE FATO / FLICKR

Por primera vez, la Policía de Bogotá confirma públicamente la imposibilidad de establecer la magnitud de la estructura clandestina.

Al ser consultado sobre el número de integrantes, el comandante reconoció limitaciones en la información operacional. “En este momento, decirle cuántos son, no lo puedo determinar. Estamos trabajando en esto, además, tengo una reserva”, declaró. Cristancho explicó que, aunque existían seguimientos a posibles miembros, estos “retornaron a otros territorios” y se perdió el rastro, lo que obliga a las autoridades a sostener el monitoreo permanente.

El nivel de peligrosidad del ELN para Bogotá es considerado “el de un terrorista” por la Policía Metropolitana, que insiste en que sus objetivos incluyen instalaciones militares, infraestructura estratégica y centros de poder que el grupo denomina de la oligarquía.

Por primera vez, la Policía
Por primera vez, la Policía de Bogotá confirma públicamente la imposibilidad de establecer la magnitud de la estructura clandestina - crédito Europa press

“Siempre están las alertas, insisto, en el día a día de nosotros, cualquier, por mínimo que sea, la información, la estamos verificando y le damos la seriedad pertinente”, afirmó el comandante.

Ante la proximidad de una jornada electoral, las autoridades han intensificado medidas de prevención y vigilancia en la ciudad. El comandante Cristancho informó que se ha desplegado un “dispositivo totalmente concreto” y se han sumado apoyos operativos y de inteligencia.

Temas Relacionados

Comandante Ejército NacionalPresencia del ELN en BogotáEstrucutra criminalColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Dorado Mañana: último sorteo del jueves 26 de febrero

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Dorado Mañana: último sorteo

Gustavo Petro defendió polémico decreto que trasladaría masivamente pacientes a la Nueva EPS: “Es claro y racional”

El mandatario nacional aseguró que la medida se toma con el propósito de fortalecer la atención en los territorios, evitando traslados de pacientes a otras ciudades para realizarse tratamientos médicos por falta de cobertura

Gustavo Petro defendió polémico decreto

Juicio Nicolás Petro: Fiscalía pidió admitir como prueba entrevista que comprometería al presidente Petro

Alejandro Carranza, abogado defensor, rechazó la solicitud, argumentando la restricción legal de incorporar declaraciones que conduzcan a la autoincriminación

Juicio Nicolás Petro: Fiscalía pidió

Duro agarrón entre Paloma Valencia y ‘Timochenko’ por presunta persecución política contra Iván Cepeda: “No repita los errores de su abuelo”

Mientras que el exlíder guerrillero rechazó los ataques contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, la aspirante del Centro Democrático indicó que su pronunciamiento evidenciaría una supuesta conexión entre el progresista y el extinto grupo armado

Duro agarrón entre Paloma Valencia

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

El cuadro Vinotinto buscará sellar su paso a la tercera fase del certamen continental de clubes más importante de Sudamérica

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En medio de la violencia

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

ENTRETENIMIENTO

La influener Mariam Obregón reveló

La influener Mariam Obregón reveló la millonaria suma que le deben empresarios, amigos y hasta su papá: “Lo tomó prestado”

Ryan Castro reveló qué hizo con la primera paga en dólares que recibió por cantar en un bus: “Me bajé inmediantamente”

Rating Colombia: un ‘reality’ encabeza la audiencia y ‘La casa de los famosos 3′ se mantiene entre los 10 primeros

Karen Sevillano y Vicky Berrio se refirieron al cierre del ‘After Show’: “No nos dejaron ni despedirnos”

Westcol reveló cómo comenzó su romance con Luisa Castro: “Me gusta desde siempre”

Deportes

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

Cristiano Ronaldo, gran figura de Portugal y rival de Colombia en el Mundial, compró porcentaje de equipo en España: estos son los detalles

Hugo Rodallega arremetió en contra del arbitraje y de Atlético Nacional tras la derrota en El Campín: “Las imágenes están ahí”

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Nacional ante Santa Fe: el Verdolaga es escolta del Inter de Bogotá

Habló figura de Atlético Nacional involucrado en el polémico gol anulado a Santa Fe: “Fui mas vivo”