Hay por lo menos dos estructuras del ELN operando en Bogotá, confirmó comandante de la Brigada 13 del Ejército: “Están realizando trabajo político”

El hallazgo de explosivos y materiales destinados a la fabricación de granadas en un inmueble de la localidad de Usme, al sur de Bogotá, el 25 de febrero de 2025, revela la magnitud de la amenaza latente que representan las estructuras urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la ciudad, advirtió el comandante de la Brigada 13 del Ejército Nacional, general César Martínez.

En declaraciones al medio La FM, los elementos incautados, según el oficial, habrían sido preparados para ataques contra la fuerza pública o la población civil en la capital colombiana.

Durante el operativo. las autoridades decomisaron pólvora y componentes especializados para la confección de granadas de largo alcance, que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Martínez precisó que ningún resto de material peligroso permaneció en la vivienda.

Por lo anterior, la mesa de trabajo del medio de comunicación lo interrogo sobre la presencia de integrantes de este grupo armados, latente en la capital del país.

Ante el cuestionamiento, el general afirmó que actualmente “se tiene conocimiento de 2 estructuras urbanas que se encuentran en la ciudad de Bogotá, que están realizando trabajo político, que están realizando contacto con masas y que están como una red de apoyo para la ciudad de Bogotá, pero personal armado, personal uniformado, de militante activo, no tenemos conocimiento”.

Aclaró, además, que la inteligencia militar seguía la pista de este “centro logístico” antes del operativo. Se trataba de un sitio orientado a la organización de material con el objetivo de crear granadas y abastecer a diferentes estructuras en el territorio nacional.

Frente a posibles vínculos con atentados dirigidos contra candidatos o campañas electorales, el general descartó que existiera “un punto exacto o un punto definido y mucho menos que fueran dirigidas para un candidato con ese material de guerra”.

La confirmación pública de actividades del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la ciudad pone en el centro del debate la seguridad en Bogotá. El comandante de la Policía Metropolitana, Giovanni Cristancho, reconoció que existen células urbanas del grupo armado con intenciones de atacar, lo que mantiene a las autoridades en estado de alerta ante una amenaza que consideran constante y concreta.

En entrevista con el mismo medio de comunicación, Cristancho identificó el antecedente del atentado en la General Santander como la acción más grave del ELN en la ciudad.

Dejó claro que el grupo mantiene una motivación permanente de atacar la capital. “Siempre el ELN va a querer afectar la capital, siempre van a querer y tener las intenciones”, y destacó que la presencia de símbolos, banderas y panfletos asociados a la organización evidencia su influencia.

El oficial detalló acciones recientes. La Policía capturó a once personas señaladas por desmanes en inmediaciones de la Universidad Nacional, encontrando pruebas de adoctrinamiento relacionado con el ELN. “Recordemos que tenían doctrina camilista, recordemos que tenían panfletos, recordemos que tenían banderas de rojo y negro. O sea, la influencia siempre la hay”, sostuvo Cristancho.

Por primera vez, la Policía de Bogotá confirma públicamente la imposibilidad de establecer la magnitud de la estructura clandestina.

Al ser consultado sobre el número de integrantes, el comandante reconoció limitaciones en la información operacional. “En este momento, decirle cuántos son, no lo puedo determinar. Estamos trabajando en esto, además, tengo una reserva”, declaró. Cristancho explicó que, aunque existían seguimientos a posibles miembros, estos “retornaron a otros territorios” y se perdió el rastro, lo que obliga a las autoridades a sostener el monitoreo permanente.

El nivel de peligrosidad del ELN para Bogotá es considerado “el de un terrorista” por la Policía Metropolitana, que insiste en que sus objetivos incluyen instalaciones militares, infraestructura estratégica y centros de poder que el grupo denomina de la oligarquía.

“Siempre están las alertas, insisto, en el día a día de nosotros, cualquier, por mínimo que sea, la información, la estamos verificando y le damos la seriedad pertinente”, afirmó el comandante.

Ante la proximidad de una jornada electoral, las autoridades han intensificado medidas de prevención y vigilancia en la ciudad. El comandante Cristancho informó que se ha desplegado un “dispositivo totalmente concreto” y se han sumado apoyos operativos y de inteligencia.