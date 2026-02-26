Hallaron con vida a Ana Guetío en Cauca, lideresa indígena que estaba desaparecida

La candidata Ana Guetío fue hallada con vida en Cauca tras un intenso operativo de búsqueda coordinado por el Gobierno nacional - crédito prensa Ana Libia Guetio

La candidata a la Cámara Especial de Paz, Ana Guetío, fue hallada con vida tras su desaparición en el departamento de Cauca, mientras persiste la búsqueda de Andrés Vásquez, aspirante al Senado, cuyo paradero permanece desconocido en Cesar.

El operativo de localización, coordinado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Francia Márquez, involucra a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, que mantienen acciones en ambos departamentos para salvaguardar la integridad de los candidatos.

Según informó el Gobierno nacional, la desaparición de Guetío activó protocolos de emergencia y movilizó a equipos de inteligencia y rescate en la región de Cauca.

Noticia en desarrollo...