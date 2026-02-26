El exministro Wilson Ruiz denunció amenazas de las Farc contra candidatos del Partido de Salvación Nacional : “Aparece mi nombre”

Wilson Ruiz Orejuela advierte sobre plan de atentados contra miembros de su partido - crédito EFE/Chema Moya

En medio de la campaña electoral, Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia y miembro del partido de Salvación Nacional, denunció que varios aspirantes de esa colectividad, entre los que se encuentra su propio nombre y el de Germán Rodríguez, han sido señalados como posibles objetivos de ataques por parte de integrantes del Frente 33 de las Farc.

El exministro advirtió que las autoridades recibieron información de inteligencia y técnica sobre la presunta amenaza, lo cual calificó de “extremadamente grave” para la seguridad y la estabilidad democrática del país.

La alerta, emitida a través de un trino por Ruiz Orejuela, generó reacciones en distintos sectores políticos, ya que pone en evidencia las dificultades que enfrenta el ejercicio político en Colombia, especialmente en regiones donde persisten grupos armados ilegales.

“Hoy debo informar al país que hemos recibido información de inteligencia y técnica que señala que terroristas del Frente 33 de las Farc habrían declarado objetivo militar a varios candidatos de nuestro Partido de Salvación Nacional, una lista en la que aparece mi nombre y el de Germán Rodríguez, entre otros”, expresó el dirigente.

De acuerdo con el comunicado divulgado por Ruiz Orejuela, la situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, encabezada por Luz Adriana Camargo, con el objetivo de que se adelanten las investigaciones pertinentes.

El político insistió en la gravedad de los hechos y recalcó que la amenaza “atenta contra la vida, la democracia y además, el ejercicio libre de la actividad política en Colombia”.

En su mensaje, el militante de Salvación Nacional también solicitó al presidente Gustavo Petro y a las autoridades responsables garantizar la integridad de los candidatos y el pleno desarrollo de los derechos políticos.

“Le solicitamos al señor Gustavo Petro y a las autoridades competentes que garanticen nuestra vida y el pleno ejercicio de nuestros derechos políticos”, puntualizó.