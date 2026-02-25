Colombia tiene una “universidad para policías”: así puede inscribirse a los programas

La nueva Escuela de Seguridad Vial en Tunja inició operaciones como el principal centro de formación especializada para policías en tránsito y prevención de siniestros viales (Imagen de Referencia)- crédito VisualesIA

Tras un camino que se prolongó por más de tres lustros, la capital boyacense vuelve a estar en el centro de la agenda nacional con la entrada en funcionamiento de la nueva Escuela de Seguridad Vial (Esevi), un centro de formación adscrito a la Policía Nacional de Colombia que busca convertirse en referente en educación para la prevención de siniestros en carretera.

La sede, ubicada en Tunja, comenzó a gestarse en 2010 y atravesó diferentes etapas de incertidumbre presupuestal, ajustes técnicos y modificaciones administrativas que retrasaron su entrega. Incluso, en distintos momentos, el proyecto fue señalado como una obra inconclusa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, en febrero de 2026 abrió oficialmente sus instalaciones, con infraestructura diseñada para integrar formación académica y entrenamiento práctico en escenarios simulados.

El complejo fue concebido como un multicampus con laboratorios especializados, pistas para prácticas operativas y herramientas tecnológicas que permitirán entrenar a los uniformados en situaciones reales de tránsito. Desde la institución sostienen que el objetivo central es fortalecer la preparación del talento humano encargado de la seguridad vial en el país, en un contexto donde la reducción de la accidentalidad sigue siendo un desafío prioritario.

Uniformados podrán acceder a programas académicos en la nueva sede, que cuenta con infraestructura moderna y tecnología orientada al entrenamiento práctico- crédito Colprensa

Durante el acto de apertura, la Brigadier General Yurian Jannette Romero, directora de Educación Policial, resaltó que la consolidación de esta escuela representa un paso estratégico para robustecer los procesos de formación. Según indicó, el impacto esperado no se limita a los uniformados que pasen por sus aulas, sino que apunta a transformar conductas y promover mayor corresponsabilidad ciudadana en las vías.

El evento también tuvo un componente simbólico. Entre los asistentes estuvo el exalcalde Arturo Montejo, quien impulsó la iniciativa en su etapa inicial. Su presencia recordó que la materialización del proyecto fue posible gracias a la continuidad institucional y a la articulación entre autoridades locales y la Policía.

¿Por qué tardó tanto la obra? además de los cambios en la gestión administrativa, el proceso implicó adecuaciones legales relacionadas con el terreno donde se levanta la escuela, un predio que originalmente tenía otra destinación. A ello se sumaron ajustes técnicos propios de una infraestructura que fue ampliando su alcance y complejidad tecnológica con el paso de los años.

Cómo inscribirse en la “universidad para policías”

La institución también contempla programas técnicos dirigidos a civiles interesados en formarse en temas de seguridad vial y cultura ciudadana - crédito Colprensa

La apertura de la Esevi no solo beneficiará a miembros activos de la institución. También contempla programas académicos para civiles interesados en profesionalizarse en seguridad vial.

En el caso de los uniformados de la Policía Nacional de Colombia, el acceso a los cursos y especializaciones depende de convocatorias internas que se publican a través de la Dirección de Educación Policial (Diepo) y los canales oficiales de la entidad. Entre los requisitos habituales se encuentra no registrar sanciones disciplinarias vigentes en los últimos tres años y cumplir con los perfiles establecidos para cada programa.

Para la población civil, la escuela ofrece de manera periódica el programa de Técnico Profesional en Seguridad Vial, bajo modalidad a distancia. Quienes aspiren deben contar con título de bachiller, haber presentado las pruebas Saber 11 y alcanzar un puntaje mínimo que suele ubicarse alrededor de los 40 puntos en áreas básicas, además de superar los procesos de incorporación definidos por la institución.

El nuevo complejo académico busca fortalecer las capacidades de la Policía Nacional en la protección de la vida en las carreteras del país- crédito Alcaldía de Bogotá

El trámite de inscripción se realiza generalmente mediante el portal de incorporaciones de la Policía o a través de la plataforma educativa de la Dirección Nacional de Escuelas. Allí se publican calendarios, costos y documentación requerida.

Adicionalmente, quienes busquen capacitación sin vincularse formalmente a la escuela pueden acceder a cursos abiertos de sensibilización ofrecidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que dispone de una Escuela Virtual con contenidos gratuitos sobre prevención y cultura ciudadana.

Después de 15 años de espera, la llamada “universidad para policías” inicia operaciones con la promesa de impactar directamente en la protección de la vida en las vías colombianas.