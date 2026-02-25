Petro arremetió contra la Defensoría del Pueblo por pronunciarse en caso de mujer que murió mientras reclamaba medicamentos en Cúcuta: “Se apresuran”

Petro afirmó que es muy temprano para sacar conclusiones sobre el fallecimiento de Cecilia Quintero - crédito Reuters/@LaRegiaReal/X

La Defensoría del Pueblo se refirió a la muerte de Cecilia Quintero, usuaria de la Nueva EPS, que falleció el martes 24 de febrero de 2026 mientras reclamaba medicamentos en una sede de Cafam en Cúcuta, Norte de Santander.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, la Defensoría criticó duramente la situación: “Estamos asistiendo a un fracaso colectivo: Hoy presenciamos el fallecimiento de una mujer mayor, mientras que hacía fila en un dispensario de medicamentos en Cúcuta”.

El organismo autónomo del Ministerio Público, que lidera Iris Marín, hizo un llamado a no normalizar estos hechos por dificultades en el acceso a medicamentos.

“La crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos. La realidad muestra que en nuestro sistema de salud, la salud y la vida no son derechos humanos. Son trámites, autorizaciones y pendientes. No se puede naturalizar la muerte por falta de medicamentos esenciales”, puntualiza el escrito.

En respuesta, el presidente de la República, Gustavo Petro, señaló en su cuenta de X que la Defensoría del Pueblo se está dejando influenciar por las dinámicas electorales.

“Instituciones como la defensoria del pueblo, siguiendo el ambiente electoral de la prensa se apresuran antes del examen legal de rigor a conceptuar sobre la causa de muertes de los pacientes (sic)”.

Y agregó: “Es totalmente cuestionable en mi opinión, la actitud de estas instituciones y de candidatos que tuvieron en sus manos la reforma a la salud y decidieron estancar, pues las investigaciones que adelantamos demuestran un gran éxito en la disminución de la mortalidad en Colombia por hechos prevenibles por el sistema de salud integral”.

Desde su perspectiva, indicó que se ha dejado de lado el “éxito del sistema preventivo de salud, por ejemplo que ha salvado más de una decenas de miles de niños, niñas y mujeres maternas respecto al año 2022 y los gobiernos anteriores (sic)”.

Incluso, Petro señaló que la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles en pacientes de 30 a 70 años se mantiene estable; así como el crecimiento de tasas de muerte por enfermedades huérfanas se mantiene constante alrededor del promedio internacional y las más altas tasas se ubican en EPS privadas no intervenidas.

En paralelo, el gobernante de los colombianos señaló a los medios y políticos de oposición de utilizar la muerte de los colombianos con el fin de afectar la imagen de su administración.

“Los casos particulares profundamente publicitados por alguna prensa, diría que con sevicia y utilización de la muerte, algunos aún en investigación, muestran pagos oportunos realizados por la Nueva EPS a las IPS concretas que deben otorgar los medicamentos: Integral Solutions en el caso del Huila y Cafam en el caso de Cúcuta”, expuso Gustavo Petro.

Según su análisis, “las pruebas recogidas hasta ahora muestran el enorme daño que un sistema de intermediación privada y financiera hace y que no existe en nuestro sistema preventivo actual, sin demeritar la falta de calidad de la Nueva EPS derivada de una enorme carga de deuda escondida que sus antiguos administradores tenían y que suman cerca de 6 billones de pesos”.

Al mismo tiempo, Petro dijo que “debe iniciar investigación la fiscalía, posiblemente a las mafias del Putumayo, lo cierto es que en los últimos dos casos publicitados de muerte de pacientes, la Nueva EPS ha cumplido con el pacto a los proveedores privados que atendieron a ambos pacientes”.

En su extenso mensaje afirmó que se debe esperar el dictamen de Medicina Legal para determinar la causa de la muerte de Cecilia Quintero y abrir una investigación sobre si hubo o no irregularidades por parte de la aseguradora.

“Es la autopsia la que determina las causas de la muerte. Informo que voy a abrir un correo especial para proveedores de salud en la presidencia de la república, en mi despacho y visto personalmente por mi, para que los interesados pongan denuncias sobre funcionarios de EPS intervenidas que cobren comisiones por pagos a los que tienen derecho los proveedores (sic)”.