Nuevo pasaporte colombiano: quiénes podrán obtenerlo gratis en 2026 y cómo realizar el trámite a partir de abril en todo el país

El nuevo pasaporte de Colombia incluye medidas de seguridad avanzadas como hologramas, microchips y elementos visibles solo bajo luz ultravioleta - crédito Presidencia de la República de Colombia

El presidente Gustavo Petro presentó oficialmente el nuevo modelo de pasaporte colombiano en la Casa de Nariño, destacando sus innovaciones tecnológicas, elementos culturales y el fortalecimiento de la soberanía digital.

Durante el evento, el mandatario exhibió el documento ante los asistentes y detalló sus mecanismos de seguridad, como hologramas con mariposas amarillas, microchips, marcas de agua multitonal, microtextos y elementos visibles solo bajo luz ultravioleta. Petro subrayó que estas medidas permiten controles migratorios más eficientes y en tiempo real, garantizando la protección de datos personales bajo administración estatal directa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La canciller Yolanda Villavicencio Mapy explicó que el nuevo pasaporte cumple con todos los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), asegurando interoperabilidad y validación global. El documento incorpora tecnología de lectura mecánica y electrónica encriptada, fotografía fantasma, tintas metálicas y validación digital en frontera, optimizando la seguridad y la confianza en cada presentación ante autoridades migratorias extranjeras.

El presidente Gustavo Petro presentó el nuevo pasaporte colombiano con innovaciones tecnológicas y elementos de soberanía digital en la Casa de Nariño - crédito Presidencia de la República de Colombia

Personas que obtendrán gratis el documento en 2026

Uno de los anuncios que más interés ha generado es la expedición gratuita del nuevo pasaporte para ciertos ciudadanos en 2026. Según la Cancillería, este beneficio está dirigido exclusivamente a personas clasificadas en los niveles 1 y 2 del Sisbén IV, quienes además deben acreditar situaciones específicas definidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Ley 1212 de 2008.

Sin embargo, es preciso señalar que no basta con estar en el Sisbén; se requiere soporte documental que justifique la exoneración. Además, podrán acceder sin costo:

Quienes requieran tratamiento médico especializado en el exterior

Personas con discapacidad y un acompañante

Adultos mayores de 62 años por motivos de salud o reunificación familiar

Jóvenes menores de 25 años admitidos en universidades internacionales

Niños bajo custodia del Icbf en procesos de adopción

Personas que deban acompañar a familiares enfermos fuera del país

Ciudadanos con contratos laborales en el exterior e integrantes de delegaciones oficiales deportivas, culturales, artísticas o científicas.

La canciller Yolanda Villavicencio Mapy afirmó que el nuevo documento cumple con los estándares OACI y garantiza validación y seguridad internacional - crédito Presidencia de la República de Colombia

El procedimiento para solicitar el pasaporte gratuito es similar al trámite convencional. En primer lugar, se debe verificar la clasificación en Sisbén IV. Posteriormente, reunir los soportes correspondientes, como historias clínicas, cartas de admisión, contratos de trabajo, certificados del Icbf o documentos de parentesco.

La cita se agenda en línea en el portal de la Cancillería, seleccionando oficina y ciudad. El día asignado, el solicitante debe acudir presencialmente para la toma de datos biométricos. Si cumple los requisitos, la exoneración es autorizada y el documento se entrega en un plazo de dos a cinco días hábiles.

La transición al nuevo pasaporte comenzará en abril de 2026. En la primera etapa, la personalización se realizará en Colombia y la fabricación de las libretas será responsabilidad de la Casa da Moeda de Portugal, bajo altos estándares de seguridad. Más adelante, todo el proceso de producción y personalización se trasladará completamente al territorio nacional, reforzando la soberanía tecnológica y la independencia en la administración de datos de los ciudadanos.

Cabe recordar que los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta su vencimiento, y la renovación solo será necesaria al finalizar la vigencia impresa. El costo del nuevo pasaporte ordinario se ajustará únicamente por el índice de precios al consumidor, sin incrementos adicionales.

El trámite de solicitud del nuevo pasaporte requiere verificación en Sisbén IV y presentación de documentos como historias clínicas, contratos de trabajo o cartas de admisión - crédito Cancillería de Colombia

El trámite podrá realizarse desde el 1 de abril de 2026 en los 37 puntos habilitados en Colombia, incluyendo las oficinas de pasaportes Sede Norte y Sede Centro, y la Red Cade en Bogotá, así como SuperCade Américas, Calle 13, y los Cade de Fontibón, Santa Lucía, Tunal, Servitá y La Gaitana. En el resto del país, los ciudadanos podrán acudir a las sedes de las gobernaciones y puntos autorizados en capitales departamentales como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio, entre otras.

Para los colombianos en el exterior, el trámite estará disponible en los consulados de Colombia en el mundo, siguiendo los requisitos y procedimientos establecidos por cada oficina consular.