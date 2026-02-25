Colombia

Nuevo pasaporte colombiano: quiénes podrán obtenerlo gratis en 2026 y cómo realizar el trámite a partir de abril en todo el país

Las autoridades habilitarán 37 oficinas y puntos autorizados en Colombia y consulados en el exterior, donde el proceso exigirá verificación de requisitos, ingreso presencial y presentación de soportes que avalen la solicitud de cada aspirante

Guardar
El nuevo pasaporte de Colombia
El nuevo pasaporte de Colombia incluye medidas de seguridad avanzadas como hologramas, microchips y elementos visibles solo bajo luz ultravioleta - crédito Presidencia de la República de Colombia

El presidente Gustavo Petro presentó oficialmente el nuevo modelo de pasaporte colombiano en la Casa de Nariño, destacando sus innovaciones tecnológicas, elementos culturales y el fortalecimiento de la soberanía digital.

Durante el evento, el mandatario exhibió el documento ante los asistentes y detalló sus mecanismos de seguridad, como hologramas con mariposas amarillas, microchips, marcas de agua multitonal, microtextos y elementos visibles solo bajo luz ultravioleta. Petro subrayó que estas medidas permiten controles migratorios más eficientes y en tiempo real, garantizando la protección de datos personales bajo administración estatal directa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La canciller Yolanda Villavicencio Mapy explicó que el nuevo pasaporte cumple con todos los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), asegurando interoperabilidad y validación global. El documento incorpora tecnología de lectura mecánica y electrónica encriptada, fotografía fantasma, tintas metálicas y validación digital en frontera, optimizando la seguridad y la confianza en cada presentación ante autoridades migratorias extranjeras.

El presidente Gustavo Petro presentó
El presidente Gustavo Petro presentó el nuevo pasaporte colombiano con innovaciones tecnológicas y elementos de soberanía digital en la Casa de Nariño - crédito Presidencia de la República de Colombia

Personas que obtendrán gratis el documento en 2026

Uno de los anuncios que más interés ha generado es la expedición gratuita del nuevo pasaporte para ciertos ciudadanos en 2026. Según la Cancillería, este beneficio está dirigido exclusivamente a personas clasificadas en los niveles 1 y 2 del Sisbén IV, quienes además deben acreditar situaciones específicas definidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Ley 1212 de 2008.

Sin embargo, es preciso señalar que no basta con estar en el Sisbén; se requiere soporte documental que justifique la exoneración. Además, podrán acceder sin costo:

  • Quienes requieran tratamiento médico especializado en el exterior
  • Personas con discapacidad y un acompañante
  • Adultos mayores de 62 años por motivos de salud o reunificación familiar
  • Jóvenes menores de 25 años admitidos en universidades internacionales
  • Niños bajo custodia del Icbf en procesos de adopción
  • Personas que deban acompañar a familiares enfermos fuera del país
  • Ciudadanos con contratos laborales en el exterior e integrantes de delegaciones oficiales deportivas, culturales, artísticas o científicas.
La canciller Yolanda Villavicencio Mapy
La canciller Yolanda Villavicencio Mapy afirmó que el nuevo documento cumple con los estándares OACI y garantiza validación y seguridad internacional - crédito Presidencia de la República de Colombia

El procedimiento para solicitar el pasaporte gratuito es similar al trámite convencional. En primer lugar, se debe verificar la clasificación en Sisbén IV. Posteriormente, reunir los soportes correspondientes, como historias clínicas, cartas de admisión, contratos de trabajo, certificados del Icbf o documentos de parentesco.

La cita se agenda en línea en el portal de la Cancillería, seleccionando oficina y ciudad. El día asignado, el solicitante debe acudir presencialmente para la toma de datos biométricos. Si cumple los requisitos, la exoneración es autorizada y el documento se entrega en un plazo de dos a cinco días hábiles.

La transición al nuevo pasaporte comenzará en abril de 2026. En la primera etapa, la personalización se realizará en Colombia y la fabricación de las libretas será responsabilidad de la Casa da Moeda de Portugal, bajo altos estándares de seguridad. Más adelante, todo el proceso de producción y personalización se trasladará completamente al territorio nacional, reforzando la soberanía tecnológica y la independencia en la administración de datos de los ciudadanos.

Cabe recordar que los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta su vencimiento, y la renovación solo será necesaria al finalizar la vigencia impresa. El costo del nuevo pasaporte ordinario se ajustará únicamente por el índice de precios al consumidor, sin incrementos adicionales.

El trámite de solicitud del
El trámite de solicitud del nuevo pasaporte requiere verificación en Sisbén IV y presentación de documentos como historias clínicas, contratos de trabajo o cartas de admisión - crédito Cancillería de Colombia

El trámite podrá realizarse desde el 1 de abril de 2026 en los 37 puntos habilitados en Colombia, incluyendo las oficinas de pasaportes Sede Norte y Sede Centro, y la Red Cade en Bogotá, así como SuperCade Américas, Calle 13, y los Cade de Fontibón, Santa Lucía, Tunal, Servitá y La Gaitana. En el resto del país, los ciudadanos podrán acudir a las sedes de las gobernaciones y puntos autorizados en capitales departamentales como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio, entre otras.

Para los colombianos en el exterior, el trámite estará disponible en los consulados de Colombia en el mundo, siguiendo los requisitos y procedimientos establecidos por cada oficina consular.

Temas Relacionados

Nuevo pasaporte colombianoPasaporte BiométricoSisbén IVPasaporte gratis para colombianosGustavo PetroCancilleríaColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Destinos nacionales lideran las búsquedas de viajes en Colombia en 2026: estos son los 10 más solicitados por locales y extranjeros

Las cifras más recientes indican que tanto residentes como visitantes internacionales priorizan ciudades y playas locales, mientras los precios competitivos y nuevas opciones de viajes cortos incentivan este comportamiento

Destinos nacionales lideran las búsquedas

Tragedia en Cartagena: misteriosa caída de un hombre desde el piso 26 de un edificio es investigada por la Policía

Las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y pruebas, debido a la preocupación que este hecho causó en la comunidad

Tragedia en Cartagena: misteriosa caída

Ganadores y perdedores, así quedó el ranking de los departamentos que más exportaron en 2025

Con ventas externas por encima de los USD50.000 millones, 16 departamentos lograron crecer frente a 2024. Sin embargo, el mapa exportador dejó contrastes marcados entre regiones que aceleraron con fuerza y otras que enfrentaron caídas significativas

Ganadores y perdedores, así quedó

Ramón Jesurún exigió mentalidad ganadora en la selección Colombia rumbo al Mundial FIFA 2026

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol destacó la importancia de cambiar el enfoque competitivo del combinado nacional

Ramón Jesurún exigió mentalidad ganadora

Presidente de la FIFA quedó encantado con nuevo hotel de la selección Colombia: “Es de los cinco o diez mejores en el mundo”

La apertura del Centro de Alojamiento reunió a referentes internacionales y nacionales junto a Gianni Infantino, que también se refirió al mundial

Presidente de la FIFA quedó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera habló de los

Jhonny Rivera habló de los detalles de su boda con Jenny López, su fiesta, su nuevo hogar y hasta de capitulaciones

Claudia Bahamón recordó cómo fue su primera audición para ser presentadora: “Hiciste un casting fatal”

Tulio Recomienda habló de su diagnostico médico y alertó a sus seguidores: “Estuve a punto de morir”

Media hermana de Karol G se pronunció en medio de la polémica alrededor de Verónica Giraldo

Manuela González habló de su infancia y su relación con sus padres: “La vida te va diciendo: ‘No siempre se puede’”

Deportes

El drama físico de Luis

El drama físico de Luis Sinisterra en Cruzeiro no cesa: nueva lesión lo aleja de la selección Colombia

EN VIVO Medellín vs. Liverpool, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Ramón Jesurún exigió mentalidad ganadora en la selección Colombia rumbo al Mundial FIFA 2026

Presidente de la FIFA quedó encantado con nuevo hotel de la selección Colombia: “Es de los cinco o diez mejores en el mundo”

Luis Fernando Muriel reveló los motivos por los que no firmó con el AC Milan de Italia