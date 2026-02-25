Colombia

Jenny López destacó lo que más le gustó de su matrimonio con Jhonny Rivera: “Salió como queríamos”

La joven cantante despejó dudas de sus seguidores respecto a la ceremonia en la que se unió en matrimonio con el cantante del género popular después de tres años de relación

La joven llegó al altar con Jhonny Rivera en medio de críticas y comentarios negativos de sus seguidores tras tres años de relación con el cantante - crédito @jennylopez_oficial/IG

La celebración de la boda de Jenny López y Jhonny Rivera dejó huella en el corregimiento de Arabia, cerca de Pereira, donde la pareja reunió a 300 invitados, entre ellos colegas del medio y reconocidos creadores de contenido.

Tras la ceremonia, la hoy esposa resumió la experiencia afirmando: “Siento que todo salió como lo queríamos, con nuestra esencia, con mucho amor y con las personas apropiadas para el momento indicado”, en una ronda de preguntas y respuestas de los seguidores en su cuenta de Instagram.

Jhonny Rivera reveló los detalles de su boda en Arabia, Risaralda: el impacto económico en el corregimiento y las razones por las que algunos famosos no asistieron - crédito @jhonnyrivera/IG

En un ambiente dominado por la espontaneidad y la cercanía, la pareja sorprendió a sus allegados al interpretar varios temas durante la fiesta.

Parte del público estuvo compuesto por amigos como Yeferson Cossio, su hermana, La Liendra y Dani Duke, que destacaron entre los rostros visibles en la velada junto a otros colegas como Francy y Alzate; sin embargo, algunos notaron la ausencia de figuras como Paola Jara y Jessi Uribe.

Consultada sobre cuál fue el aspecto más valioso de su matrimonio, Jenny no dudó en subrayar la importancia de la compañía: “Lo primero, sentirnos muy acompañados, llegar a la iglesia, ver tantos de ustedes ahí acompañándonos, aplaudiéndonos, eso fue demasiado especial”, señaló la joven artista.

Así fueron los votos de Jenny López y Jhonny Rivera en su matrimonio - crédito @riveraibagueoficial/IG

La autenticidad del evento también quedó plasmada en los recuerdos de la cantante. Al detallar lo que más la marcó,la joven cantante confesó: “La comida fue criolla, cero acartonado. Lo que queríamos era que pasáramos rico, compartir con las personas que nos pudieron acompañar, con nuestros amigos, con nuestras familias”.

La respuesta provocó reacciones entre sus seguidores, que a pesar de que la celebración estuvo enmarcada por la sencillez -empezando por el alquiler del vestido de novia-, sigue provocando opiniones divididas: “Ella la más enamorada, no entiendo por qué le siguen tirando hate“; ”definitivamente que gran pareja, digan lo que digan"; “son 30 años de diferencia, él en algún momento va a cambiar”, entre otros.

Qué dijo Jhonny Rivera sobre su matrimonio

El cantante Jhonny Rivera compartió con sus seguidores los pormenores de su boda con Jenny López, celebrada el 22 de febrero en Arabia, Risaralda. Rivera explicó que estos artistas tuvieron compromisos previos o situaciones personales que impidieron su asistencia, pero enfatizó que todos estaban invitados.

El cantante habló de las ausencias en la boda, el por qué compartió tan poco contenido del evento en redes sociales, y la ausencia de algunos creadores de contenido - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Durante una interacción en redes sociales, el artista reveló que la pareja recibió numerosos obsequios, incluyendo artefactos de cocina y detalles especiales de colegas como Arelys Henao y Joaquín Guiller. Rivera mencionó que la lista de invitados superó el límite inicial, debido a la numerosa familia de ambos y la dinámica de los invitados influyentes, que suelen acudir acompañados por equipos de seguridad y logística.

Jenny López y la nueva vida en pareja

El propio Rivera detalló la mudanza a su nuevo hogar junto a Jenny López. La pareja decidió estrenar casa tras el matrimonio, buscando un ambiente renovado y tranquilo, y resaltó la convivencia con la madre y la tía del cantante, aspecto que calificó como fundamental para su felicidad familiar. Rivera remarcó: “Para mí es muy importante que me quieran a mi mamá, porque yo no soy capaz de dejar a mi mamá sola”.

Finalmente, el cantante confirmó que firmaron capitulaciones matrimoniales, y anunció que pronto explicarán estos detalles en una transmisión en vivo. La familia, según Rivera, vive un momento de gran alegría y armonía.

El cantante habló de las ausencias en la boda, su nuevo hogar con su esposa y los regalos que recibieron - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Ante la inquietud de por qué compartió tan poco material de la boda en su perfil, el cantante explicó que prefirió priorizar la privacidad y el control de la narrativa sobre el evento que despertaba tanto interés en plataformas digitales.

Prefiero tener un material más seleccionadito para que lo copien de mis historias y no un material desde otros ángulos, sino más chévere, para que los medios, si quieren coger material, lo cojan de aquí, de estas redes, y sea un material más bonito”, explicó.

