Colombia

Gustavo Petro negó vínculos con ‘Papá Pitufo’ tras versión sobre una reunión con su abogado: “No tengo ni he tenido tratos con Diego Marín”

La declaración del presidente colombiano se produjo después de los cuestionamientos planteados por el exsenador David Luna, tras una publicación realizada por un medio de comunicación

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Gustavo Petro y Papá Pitufo - crédito Luisa González/REUTERS/Policía Nacional
El mandatario colombiano respondió tras publicación sobre supuesto vínculo con abogado de contrabandista - crédito Luisa González/REUTERS/Policía Nacional

Una supuesta reunión entre el presidente Gustavo Petro y Gonzalo Boye Tuset, abogado de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo ―considerado el mayor contrabandista de Colombia―, ha generado pronunciamientos de diferentes sectores políticos.

El exsenador David Luna cuestionó la supuesta reunión entre el mandatario colombiano y el jurista, revelada por Cambio, y recordó el pronunciamiento realizado por el jefe de Estado en su cuenta oficial de X tiempo atrás.

“Hace dos semanas Petro juró en X que no tenía ningún trato con el abogado, pero hoy los documentos publicados dicen otra cosa (sic)”, afirmó Luna.

David Luna también solicitó a la Fiscalía, la Procuraduría y el Congreso de la República que realicen las investigaciones correspondientes.

“La Fiscalía, la Procuraduría y el Congreso tienen la obligación de llegar hasta el fondo de esto. No más “fue a mis espaldas”, no más “yo no lo crié”, no más “me engañaron”. Este gobierno tiene que responder por sus actos (sic)“, aseveró Luna.

David Luna - crédito @lunadavid/X
David Luna también solicitó a la Fiscalía, la Procuraduría y el Congreso de la República que realicen las investigaciones correspondientes - crédito @lunadavid/X

Por este motivo, el presidente Gustavo Petro se pronunció, negando cualquier cercanía con alias Papá Pitufo.

Según el mandatario colombiano, toda comunicación con Diego Marín Buitrago ha consistido en pedirle que se entregue a la justicia en Colombia y que “diga toda la verdad”.

“No tengo tratos ni he tenido con Diego Marín. Toda comunicación hacia Diego Marín ha sido la misma: entréguese a la justicia colombiana y diga toda la verdad (sic)”, señaló Petro.

El presidente Gustavo Petro aseguró que fue él quien dio a conocer a los colombianos la existencia de alias Papá Pitufo y su supuesta capacidad para comprar a funcionarios.

“Fui yo mismo el que hice que la sociedad colombiana supiera de Diego Marín y su capacidad de comprar altos funcionarios de la fuerza pública, de la DIAN/Aduanas y hasta presidentes de la república (sic)”, indicó Gustavo Petro.

El presidente Gustavo Petro celebró falsa inclusión en listado de personas influyentes haciendo una crítica a la oposición colombiana - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr
Gustavo Petro aseguró que fue él quien dio a conocer a los colombianos la existencia de alias Papá Pitufo y su supuesta capacidad para comprar a funcionarios - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

El jefe de Estado también afirmó que fue él quien contactó al presidente del Gobierno de España y al primer ministro de Portugal para solicitar la extradición.

“Fui yo el que llamó al presidente de España y al primer ministro de Portugal pidiendo su captura y traslado a Colombia (sic)”, aseveró.

Para el presidente Gustavo Petro, Diego Marín, alias Papá Pitufo, logró escapar de la justicia luego de la supuesta información recibida por dos altos oficiales de la Policía Nacional.

“Diego Marín escapó gracias al aviso que le dieron dos altos oficiales de policía, solo una oficial escuchó cuando se iba a capturar en Bogotá, huyó a España y haya tiene ciudadanía español (sic)”, indicó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro indicó que las fuentes consultadas por Cambio son los agentes de inteligencia que supuestamente dijeron que traerían a “Papá Pitufo”, acusándolos de llegar “llenos de dinero”.

“Acerca de las fuentes de la prensa no son más que los agentes de inteligencia que dijeron que iban a traerlo por voluntad propia del contrabandista y nunca sucedió, pero parece que siempre llegaban llenos de dinero, a Diego Marín le decían otra acosa diferente a lo que yo decía y se quedaban su dinero, lo mismo pasó en la fiscalía, a la famosa reunión con el abogado de Marín asistió un alta funcionaria de la fiscalía actual (sic)”, afirmó.

Asimismo, acusó a la Fiscalía General de la Nación de no investigar a Diego Marín Buitrago, cuestionando a la fiscal que inició una investigación que inició en 2023.

“La fiscalía nunca investigó a Marín, sacaron de la investigación del expediente a quien sabía del proceso y metieron a una fiscal que comenzó una nueva investigación pero solo sobre hechos desde el año 2023 para acá; y dejaron los 38 años de los que Diego Marín quería confesar todo y que era mi interés (sic)”, aseveró Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro acusó a la Fiscalía General de la Nación de no investigar a Diego Marín Buitrago, cuestionando a la fiscal que inició una investigación que inició en 2023 - crédito @petrogustavo/X

Finalmente, el presidente Gustavo Petro indicó que el ente acusador “garantizó la impunidad” de alias Papá Pitufo y supuestamente garantizó que no fuera extraditado a Colombia.

La fiscalía garantizó la impunidad de Marín y garantizó que no fuera extraditado a Colombia (sic)”, puntualizó el mandatario colombiano.

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