Colombia

Universidad Sergio Arboleda canceló todas sus clases para este martes tras muerte de estudiante en su campus: “Declara luto en su comunidad”

Desde las directivas de la institución universitaria declararon el luto oficial en todas las sedes del país, además de restringir indefinidamente el ingreso al edificio desde el que cayó la estudiante de primer semestre

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Universidad Sergio Arboleda lanza beca universitaria para gamers en Colombia - crédito Colprensa
Universidad Sergio Arboleda canceló sus clases para este martes 21 de abril - crédito Colprensa

Horas después del grave hecho que involucró la sede de la Universidad Sergio Arboleda, en Bogota, desde donde una estudiante de primer semestre de Derecho cayó al vació en extrañas circunstancias, generó una reacción inmediata del centro de educación superior.

A través de un comunicado, la institución informó que, como medida de contingencia, fueron canceladas todas las clases programadas para este martes 21 de abril, además de declara el luto oficial en la universidad.

“La Universidad Sergio Arboleda declara luto en su Comunidad Académica y cancela sus clases”, se lee en el comunicado oficial.

Asimismo, el acceso a la sede norte de la institución en Bogotá quedó restringido para personal administrativo, docentes y estudiantes, mientras las autoridades adelantan las investigaciones y recogen el material probatorio existente.

La Universidad Sergio Arboleda suspendió clases y decretó luto académico, extendiendo la cancelación de actividades tras la tragedia - crédito Universidad Sergio Arboleda
La Universidad Sergio Arboleda suspendió clases y decretó luto académico, extendiendo la cancelación de actividades tras la tragedia - crédito Universidad Sergio Arboleda

Entretanto, la comunidad universitaria, que amaneció conmocionada por la noticia, recibirá el apoyo institucional, después de que las directivas anunciaran la puesta en marcha de un acompañamiento psicológico para estudiantes, docentes y familiares.

“La Universidad Sergio Arboleda lamenta profundamente que en la tarde del 20 de abril de 2026, una estudiante de primer semestre falleció en las Instalaciones de la Institución. Su partida conmueve profundamente a esta Comunidad Académica y la sume en un Inmenso dolor”, señaló la institución

En su mensaje, las directivas también extendieron un mensaje de solidaridad para familiares y amigos de la joven, mientras las autoridades avanzan en las pesquisas para esclarecer lo ocurrido en la tarde del lunes 20 de abril.

Luego del trágico hecho y de manera inmediata, desde la Universidad se activaron todos los protocolos para atender la situación y se contactaron a las autoridades competentes. Ante esta difícil situación, reiteramos que todos los canales de apoyo estarán dispuestos a brindar el acompañamiento que requieran los integrantes de nuestra comunidad. Desde esta casa de estudios, expresamos nuestra inmensa tristeza y abrazamos a su familia, amigos, docentes y compañeros, y elevamos nuestras plegarias para que el consuelo y sosiego los acompañen en este difícil momento”, concluyó la institución.

Lo que se sabe de muerte de joven en la universidad Sergio Arboleda

La tragedia ocurrió en la sede de la Universidad Sergio Arboleda de Chapinero, generando pánico y alarma entre estudiantes y personal - crédito @PasaenBogota / X
La tragedia ocurrió en la sede de la Universidad Sergio Arboleda de Chapinero, generando pánico y alarma entre estudiantes y personal - crédito @PasaenBogota / X

La tarde del lunes 20 de abril, la Universidad Sergio Arboleda activó sus protocolos de emergencia y ordenó la evacuación total del edificio ubicado en la calle 74 con carrera 14, en la localidad de Chapinero.

El personal médico y las ambulancias acudieron pocos minutos después de las 3:45 p. m., hora en que, según los registros del campus y la Policía Metropolitana de Bogotá, una joven cayó al vacío en la plazoleta central frente a la facultad de Derecho.

Las autoridades informaron en su momento que, al cierre de este reporte, se desconocía si el suceso fue accidental o intencional, por lo que continúan las investigaciones para determinar causas y confirmar la identidad de la víctima.

En un comunicado dirigido al personal estudiantil y académico, la Universidad Sergio Arboleda lamentó la muerte de “una estudiante de primer semestre en sus instalaciones”.

La Universidad Sergio Arboleda informó que las actividades académicas se reanudarán el martes 21 de abril en los horarios habituales - crédito @terremotin212 / X
La Universidad Sergio Arboleda informó inicialmente que las actividades académicas se reanudarían el martes 21 de abril en los horarios habituales - crédito @terremotin212 / X

La universidad suspendió inicialmente las clases sólo hasta la noche del 20 de abril. Horas después, extendió el luto académico cancelando toda actividad presencial o virtual programada para el martes 21 de abril y habilitó el acceso a servicios de apoyo psicológico.

Muchos estudiantes y usuarios en redes sociales surgieron en defensa del protocolo ejecutado, mientras otros cuestionaron la rapidez con que la institución planeaba reanudar las clases.

La noticia generó amplia repercusión en plataformas como X (antes Twitter), donde voces vinculadas a la comunidad universitaria expresaron tanto consternación como críticas.

“Me acuerdo hace muchos años de un pelado que también cayó desde un noveno piso en esa misma universidad, que duro para sus familias y sus cercanos”, señaló uno de los internautas, lo que incrementó la inquietud pública sobre el historial de incidentes en la institución.

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que por el momento “se adelantan las investigaciones para esclarecer la identidad de la víctima y determinar si se trató de un accidente o si hubo otras causas asociadas”.

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