Colombia

Fiscalía amplió cargos contra hermano de ‘Lucho’ Herrera por abuso sexual: este es el testimonio de la presunta víctima

El caso se suma a la investigación previa por la presunta participación de los hermanos Herrera en la desaparición forzada de cuatro hombres ocurrida a inicios de la década del 2000. Ahora, la Fiscalía ha imputado a Rafael Herrera el delito de abuso carnal violento

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Fiscalía General de la Nación formula nuevos cargos a hermano de Lucho Herrera - crédito Reuters
Fiscalía General de la Nación formula nuevos cargos a hermano de Lucho Herrera - crédito Reuters

La acusación contra Rafael Herrera, hermano del reconocido exciclista Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, se ha ampliado luego de que una mujer presentara un testimonio ante las autoridades en el que lo señala por abuso sexual a menor de edad hace más de dos décadas.

De acuerdo con el relato, que también fue entregado a Noticias Uno, la mujer relató que la agresión ocurrió cuando ella aún no había llegado a la pubertad, en un motel de Fusagasugá que la familia Herrera administraba, y que fue acompañada de intimidaciones y amenazas.

Según el informe, el caso se suma a la investigación previa por la presunta participación de los hermanos Herrera en la desaparición forzada de cuatro hombres ocurrida a inicios de la década del 2000. Ahora, con el testimonio de la víctima, la fiscalía ha imputado a Rafael Herrera el delito de abuso carnal violento.

"Lucho " Herrar, bunker de la Fiscalía en Bogotá - crédito redes sociales/X
"Lucho " Herrera ingresando al bunker de la Fiscalía en Bogotá en medio de la investigación en su contra por desaparición forzada - crédito redes sociales/X

La mujer aseguró que Rafael Herrera se aprovechó de su situación económica. Al respecto, así lo explicó: “Rafael conocía que la situación económica de la casa de la víctima no era la mejor, por lo que le ofreció trabajar en uno de los moteles que tenía junto a Lucho en Fusagasugá. Ella aceptó y Rafael aprovechó la oportunidad para abusarla”. Su declaración, entregada recientemente, también forma parte del material probatorio en poder de las autoridades.

La víctima, vecina de los Herrera, detalló que el abuso se produjo cuando era “una niña” y que recibió amenazas para guardar silencio. En su relato afirmó: “Él se dio… abusó de mí.”, y recordó la intimidación directa: “Me dijo: ‘Usted no vaya a hablar, no vaya a gritar, no vaya a decir nada. Vamos a hacer algo y esto va a quedar entre los dos’.”

La mujer, al describir el contexto de la agresión, agregó: “Un día fue y me encerró en un cuarto de esos, abusó de mí, fue y volvió y me dijo: ‘Usted se queda acá, no vaya a hablar nada. Si vienen a golpear usted, callada. Yo ya autoricé para que le traigan el almuerzo’.” Además, relató que Herrera exhibía un arma durante los episodios y ejercía intimidación permanente sobre los vecinos.

La afectada explicó que el miedo le impidió contar lo sucedido tanto por temor a represalias de su padre, descrito como un hombre de carácter fuerte y protector, como ante el poder de intimidación social que el acusado ejercía.

El exdeportista colombiano es investigado por presuntos hechos de desaparición forzada ocurridos en 2002 en Fusagasugá, Cundinamarca - crédito AFP
El exdeportista colombiano es investigado por presuntos hechos de desaparición forzada ocurridos en 2002 en Fusagasugá, Cundinamarca - crédito AFP

La experiencia le causó secuelas graves: “Muchas veces intenté suicidarme porque yo me acordaba y decía: Sí, abusó de mí sexualmente.” El testimonio fue dado a conocer a raíz del proceso abierto contra los Herrera en la fiscalía y, aunque expresó temor por las posibles consecuencias para su familia, la denunciante afirmó ante Noticias Uno: “No sé, con cárcel o no sé cómo irá a actuar la justicia, pero sí quiero que pague lo que me hizo.”

La denuncia pública la realizó una mujer que asegura haber sido agredida sexualmente por Rafael Herrera, hermano de Lucho Herrera, quien según su testimonio la amenazó, ofreció empleo en un motel administrado por los Herrera en Fusagasugá y la sometió usando intimidaciones y violencia física cuando ella era menor de edad. El relato permitió a la fiscalía agregar el cargo de abuso carnal violento a los ya existentes por la desaparición forzada de cuatro hombres, ampliando el alcance de la investigación penal sobre la familia.

Exciclista se declarará inocente en indagatoria por desaparición de cuatro personas

El abogado Iván Cancino ofreció detalles clave sobre la situación judicial de Luis Alberto “Lucho” Herrera y su hermano Rafael Herrera, señalados por la desaparición de cuatro personas en Fusagasugá en 2002. Cancino enfatizó ante los medios que la indagatoria representa tanto el primer medio de prueba como el derecho de defensa para quienes han sido formalmente vinculados a un proceso penal.

Al deportista y gloria del ciclismo nacional, se le vinculó a la investigación luego de que exparamilitares lo señalaran como el autor intelectual de este crimen - crédito redes sociaels/X
Al deportista y gloria del ciclismo nacional, se le vinculó a la investigación luego de que exparamilitares lo señalaran como el autor intelectual de este crimen - crédito redes sociaels/X

“La indagatoria es el primer medio de prueba y derecho de defensa de una persona que ha sido vinculada formalmente a un proceso, donde viene la etapa probatoria. Al final de la misma se decidirá si le precluyen la investigación o si le formulan una resolución de acusación”, puntualizó el defensor del exciclista. Según Cancino, esta etapa puede compararse con la imputación de cargos en el sistema procesal penal acusatorio.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación sostienen que los hermanos Herrera tendrían relación con la desaparición de las cuatro víctimas. Se conoció que los cuerpos de dos de esas personas fueron hallados años después del hecho.

Cancino explicó que la postura de defensa será la de declarar la inocencia absoluta de Herrera frente a la acusación de desaparición forzada. Recalcó que ni el exciclista ni su hermano serían responsables de los hechos que les atribuye la Fiscalía.

El abogado insistió en que el proceso debe avanzar para beneficio tanto de sus defendidos como de las familias de las víctimas. “Con el doctor Marlon (Díaz) hemos tomado la defensa de Luis Alberto Herrera y creo que esta indagatoria es a favor de él y a favor de las víctimas, porque aquí realmente lo que interesa es que se aclare rápidamente que ni Rafael ni Luis Alberto tuvieron nada que ver con estos hechos”, aseguró Cancino ante la prensa.

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