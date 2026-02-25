Colombia

Jaime Arizabaleta afirmó que la izquierda lo quiere “eliminar” por borrar murales de Iván Cepeda en Cali: “Avalancha de amenazas en mi contra”

El aspirante a la Cámara advirtió sobre una campaña en su contra y solicitó a la ciudadanía multiplicar su mensaje a pocos días de los comicios, en medio de un contexto político marcado por la confrontación

Jaime Arizabaleta afirmó que recibió
Jaime Arizabaleta afirmó que recibió amenazas por borrar murales en Cali de Iván Cepeda - crédito Colprensa-@jarizabaletaf/X-Montaje Infobae

El candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático en Valle del Cauca, Jaime Arizabaleta, alertó sobre amenazas contra su vida y solicitó a sus seguidores difundir un mensaje de respaldo en la región.

En una publicación en X, Arizabaleta afirmó que “la izquierda me quiere eliminar y lo quieren hacer antes de las elecciones”, lo que generó inquietud en el ambiente político del Valle del Cauca.

La publicación, difundida en redes sociales, incluye afirmaciones sobre una supuesta campaña de intimidación. “Hay una avalancha de amenazas en mi contra, porque nunca antes alguien los había enfrentado de esta forma en esta tierra”, expresó el candidato.

Arizabaleta, quien aspira a un cargo de elección popular, también destacó su papel en iniciativas legislativas recientes.

En el mensaje, Arizabaleta mencionó la presentación de la ley anticapuchos y su intervención en la Universidad del Valle, donde aseguró haber impulsado medidas frente a manifestaciones consideradas ilegales.

El político detalló: “Le lancé la ley anticapuchos desde donde se reúnen los capuchos, al interior de la Universidad del Valle”, refiriéndose a actuaciones en esa institución académica.

El aspirante resaltó su decisión de eliminar murales vinculados a causas de izquierda. Según su trino, “les borré el mural ilegal más grande en toda Colombia, de Cepeda, les borré todos los murales en Cali, ilegales”.

Estas acciones han sido interpretadas por sus simpatizantes como una muestra de firmeza, mientras que sectores opositores han cuestionado los métodos empleados, pues según las autoridades los murales políticos están permitidos siempre y cuando cuenten con la aprobación correspondiente .

Por último, el llamado de Arizabaleta incluyó una invitación directa a sus seguidores para que repliquen su mensaje y movilicen apoyo antes de la jornada electoral prevista para el 8 de marzo.

“Les pido por favor que hoy más que nunca muevan ese ciento trece por todos lados”, instó el político en el mensaje publicado. Además, agregó: “No es momento de ser cobardes, es momento de la valentía, es momento del triunfo”.

