Colombia

Ernesto Macías arremetió contra Lafaurie por denuncias de fraude tras renuncia al Centro Democrático: “La narrativa pertenece al petrismo”

El presidente de Fedegán formalizó su renuncia al partido opositor con duros señalamientos sobre la transparencia en la designación del candidato presidencial y denunció la existencia de “castas” internas, lo que causó el enojo del expresidente del Congreso, que desestimó las acusaciones y vinculó ese discurso con la narrativa del petrismo

El extitular del órgano legislativo
El extitular del órgano legislativo no ocultó su molestia por las maneras en que el presidente de Fedegán dio a conocer su renuncia al Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X - Colprensa

La renuncia de José Félix Lafaurie al Centro Democrático, que quedó en firme el 24 de febrero de 2026, dejó al descubierto las fricciones internas al interior del partido opositor al Gobierno. E incluso de los exmiembros de la colectividad, como el expresidente del Congreso Ernesto Macías, que con un duro mensaje en la red social X se despachó contra el dirigente gremial, frente a las denuncias de presunto fraude en la escogencia del candidato a la presidencia.

En efecto, Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), denunció falta de transparencia en la candidatura presidencial, reclamos reiterados ignorados y la existencia de “castas” que concentran el poder. A lo que Macías, exsenador del Centro Democrático, respondió de inmediato en redes sociales y desvinculó las denuncias de Lafaurie de cualquier irregularidad, al señalar con sus afirmaciones que ese discurso “pertenece al petrismo”.

El presidente de Fedegán explicó que su salida obedece a un "imperativo ético y de dignidad personal" - crédito @jflafaurie/X

En los últimos párrafos de su carta, el esposo de la senadora María Fernanda Cabal insistió en que el partido del rumbo. Acusó a la dirigencia de haber transformado los procedimientos internos en pasos “deslucidos por su opacidad” y de privilegiar a determinados grupos sobre militantes históricos. Del mismo modo, el líder gremial indicó que desde enero solicitó información sobre la designación del candidato presidencial, pero nunca obtuvo una respuesta.

El partido parece haber perdido el rumbo con decisiones erráticas y, sobre todo, con procedimientos internos que no han brillado por su transparencia, sino que han sido desluciados por su opacidad”, afirmó Lafaurie en su misiva dirigida al director de la colectividad, Gabriel Vallejo Chujfi, que desató una ola de críticas de parte los propios miembros del partido y de exmiembros como Macías que hicieron énfasis en la legitimidad de las denuncias hechas por Lafaurie.

El expresidente del Congreso Ernesto
El expresidente del Congreso Ernesto Macías lanzó sus pullas a José Félix Lafaurie por sus argumentos al renunciar al Centro Democrático - crédito @ernestomaciast/X

Ernesto Macías rechaza las denuncias y marca distancia con el petrismo

En ese orden de ideas, las acusaciones de falta de apertura y claridad en el Centro Democrático encontraron rápida respuesta de parte de Macías, que fue senador entre 2014 y 2022 y presidió el Congreso entre 2018 y 2019, que habló de cómo fue su salida del partido y descartó de forma rotunda que existiera fraude electoral. De hecho, cuestionó las maneras en las que Lafaurie se despidió de esta representatividad, luego de haber hecho parte del grupo fundador.

Hace dos años renuncié al Centro Democrático, sin estridencias ni protagonismos, ni shows mediáticos. Lo hice por diferencias con la Dirección del Partido. Por el expresidente Uribe, guardo gratitud eterna y profundo respeto. La narrativa del ‘fraude’ pertenece al petrismo”, escribió Macías en la red social X, en respuesta a lo expresado por el presidente de Fedegán y cónyuge de Cabal, que también estaría próxima a oficializar su salida del Centro Democrático.

Esta fue la fugaz bienvenida
Esta fue la fugaz bienvenida de Salvación Nacional a José Félix Lafaurie, que misteriosamente desapareció de las redes sociales - crédito @Enrique_GomezM/X

La respuesta del Movimiento de Salvación Nacional no se hizo esperar. En un comunicado de bienvenida, el partido comandado por Enrique Gómez Martínez, sobrino del asesinado Álvaro Gómez Hurtado, destacó la reincorporación de Lafaurie, al que definieron como “una gran figura gremial y política del alvarismo”. A su vez, el mensaje anunció el respaldo de Lafaurie a las “Listas del Tigre” al Congreso con el objetivo de fortalecer una “gran bancada”.

“El doctor Lafaurie, la Colombia rural, agrícola y ganadera gana un determinante espacio y vocería en nuestro partido y en las Listas del Tigre de Salvación Nacional al Senado y Cámara de Representantes para apoyar la renovación del Congreso y lograr una gran bancada que respalde al próximo gobierno en la construcción de la Colombia milagro que todos anhelamos”, indicó la dirigencia de esta colectividad, que empezó a marcar las pautas de esta alianza.

