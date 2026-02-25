El impacto de las fake news: influenciadora radicada en Colombia fue asociada erróneamente con la muerte de ‘El Mencho’

Experto habló de cómo se vuelven tendencia noticias falsas que son generadas con intenciones negativas en redes sociales - crédito Visuales IA

Tras el operativo registrado en México en el que fue dado de baja Nemesio Oseguera, más conocido en el ámbito criminal como “El Mencho”, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, se han generado varias hipótesis sobre la misión militar en la que cayó uno de los capos más temidos de Norteamérica.

Debido a que las autoridades en México han optado por proteger toda la información que recibieron para identificar la ubicación del criminal abatido, en redes sociales, comunidades de internautas volvieron tendencia publicaciones en las que señalaban a una creadora de contenido de entregar a “El Mencho”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Se trata de María Julissa, una influenciadora mexicana que está radicada en Colombia desde hace varios meses por su relación con el streamer conocido como Mr. Steven. En las publicaciones, que fueron creadas con IA, internautas realizaron imágenes en las que vinculaban a la creadora de contenido con el narcotraficante, utilizando fotografías de Oseguera que fueron tomadas durante registros oficiales en los 90.

Publicaciones de esta índole se hicieron virales en redes sociales - crédito X

En medio de la tendencia, y debido a la ola de violencia que se registra en su país como respuesta de las estructuras criminales por la muerte de “El Mencho”, la creadora de contenido ha pedido respeto por su integridad y ha rechazado que se le vincule de alguna forma con el operativo que se llevó a cabo el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

Además, el estudio jurídico Sonus emitió un comunicado en el que pidió que las autoridades aclaren que María Julissa no tuvo nada que ver en la misión militar y se proteja su vida y la de sus familiares.

“Estas acusaciones son totalmente falsas, carecen de sustento táctico y jurídico, y resultan profundamente irresponsables. La difusión de rumores de este tipo constituye una violación grave a los derechos fundamentales de nuestra representada, como su honra, buen nombre, integridad personal y seguridad, pudiendo poner en riesgo incluso su vida e integridad física”.

La creadora de contenido ha resaltado que ella está radicada en Colombia desde hace varios meses - crédito @mariajulissa13/Instagram

Los peligros de las tendencias en redes sociales

Debido al peligro al que está expuesta la creadora de contenido por una tendencia en redes sociales, en diálogo con Infobae Colombia, el profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Sabana Manuel González abordó la responsabilidad que tiene un internauta para evitar caer en una noticia falsa.

En primer lugar, mencionó que las audiencias pueden detectar noticias falsas mediante inconsistencias, fuentes dudosas y lenguaje sensacionalista; explicó que las campañas coordinadas muestran repetición y cuentas automatizadas, además de que las pruebas falsas suelen fabricarse con edición digital y capturas alteradas, haciendo que los usuarios y las plataformas deban actuar con responsabilidad.

El docente habló de lo que hay detrás de una noticia falsa que es difundida en redes sociales en la mayoría de los casos y cómo se logra que la información se haga viral.

“Puede surgir de un interés de un creador de contenido, de una comunidad, de una campaña orquestada. En este caso la noticia se publicó desde varias cuentas y eso aumentó el impacto; entre esas cuentas comenzaron a mover el contenido en una interacción circular, se generaron likes sin reflexiones, haciendo que el algoritmo le diera relevancia”.

La creadora de contenido ha pedido que se le deje de vincular con el operativo registrado en Jalisco - crédito @mariajulissa13/Instagram

Debido a la dificultad que tienen algunos usuarios para identificar imágenes o videos creados con inteligencia artificial, el experto mencionó otros factores con los que se puede identificar que una noticia no es cierta.

“La inteligencia artificial crea imágenes, videos, de todo. Es muy importante tener siempre sospecha, buscar las imágenes y ver si ha sido publicada en otro momento. Pasa mucho que la noticia del día en redes es algo que pasó hace un año o más. Es importante analizar los mensajes, que tengan sentido, que aporten información y tengan fuentes; si no es así, seguramente es algo que no es real”.

Por último, habló de la responsabilidad de los usuarios y mencionó que en algún momento las redes sociales deben hacerse cargo de la información que es expuesta en sus plataformas, puesto que es una realidad el impacto que genera en la vida de los afectados.

“La responsabilidad más importante es del usuario; se debe desarrollar un criterio, antes de compartir, frenar y hacer preguntas, porque quienes generan contenido falso buscan es generar emocionalidad y que se comparta. Solo se debe compartir contenido seguro, confiable y que aporte. Las plataformas tienen que perfeccionar sus mecanismos de información; cuando una noticia falsa es compartida, se tiene que despublicar la información y sancionar a los usuarios, porque los daños son grandes”.