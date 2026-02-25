“El bobo más eunuco, insípido”: Armando Benedetti insultó y se burló de Camilo Enciso por denuncia en su contra

Armando Benedetti tildó a Camilo Enciso de bandido y payaso - crédito @MinInterior/X y @camiloencisov/Instagram

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue denunciado penalmente por el candidato a la Cámara de Representantes Camilo Enciso por los delitos de cohecho, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Junto con Benedetti, la senadora Sor Berenice Bedoya, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco e Iván Ramírez Rusinque también fueron denunciados por el aspirante.

De acuerdo con su explicación, las acciones legales que emprendió se basan en evidencia documental y un testimonio aportado por un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la congresista Bedoya. “Evidencia ofrecimientos de control sobre entidades públicas, gestión de recursos para proyectos específicos y posteriores nombramientos y contrataciones de familiares en entidades del Estado”, detalló el también exsecretario de Transparencia en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Enciso indicó en su denuncia que estas personas estarían involucradas en un presunto esquema de intercambio de apoyos legislativos para garantizar la entrega de cargos públicos, recursos presupuestales y contratos del Estado. Añadió al caso supuestos actos de nepotismo y de direccionamiento de contratos.

Camilo Enciso denunció a Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco, Sor Berenice Bedoya e Iván Ramírez Rusinque - crédito @camiloencisov/X

El jefe de la cartera respondió a los señalamientos del exsecretario de Transparencia. Su contestación se basó en insultos y en señalamientos sobre presuntas irregularidades en las que Enciso estaría involucrado. Según afirmó, Enciso estaría salpicado con en un escándalo de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht; lo acusa de haber tenido conocimiento de hechos anómalos que ocurrieron en su momento y de guardar silencio al respecto.

En su respuesta, el ministro señaló al candidato al Congreso de ser “bobo”, “payaso” y “bandido”, pero no brindó explicaciones sobre las presuntas irregularidades que denunció el exfuncionario ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Suprema de Justicia.

“Jajajajajajajaja. Este @camiloencisov es el bobo más eunuco, insípido, menos agresivo y que menos da miedo que haya conocido en mi vida. Todo porque le vamos a quitar la careta y se sabrá que fue cómplice con todo lo de Odebrecht. Payaso y bandido!”, aseveró el jefe de la cartera.

El ministro Armando Benedetti insultó a Camilo Enciso, pero no brindó explicaciones sobre la denuncia que presentó en su contra - crédito @AABenedetti/X

Detalles de la denuncia de Enciso

De acuerdo con el denunciante, el exministro Luis Fernando Velasco habría ofrecido a la senadora Berenice Bedoya el control de la Dirección Nacional de Bomberos y Finagro, a cambio de contar con su respaldo en el Legislativo para impulsar tres reformas del Gobierno nacional: la de la salud, la pensional y la laboral.

El 16 de junio de 2025, la Presidencia publicó la hoja de vida de Johan Steven Londoño Tamayo, yerno de la senadora, para ser director del Fondo de Adaptación. Un día después (17 de junio), la congresista pasó de exponer una postura negativa a la reforma a la salud a radicar un informe de ponencia alternativo que, presuntamente, “facilitaba la concertación del proyecto”.

Días después, María Alejandra Torres López, nuera de la congresista, fue contratada en el Fondo de Adaptación, y Julián David Bedoya Pérez y Jessica Valeria Casas Bedoya, hijos de la legisladora, fueron contratados por el Ministerio del Interior, dirigido entonces por Benedetti.

El candidato Camilo Enciso aseguró que Armando Benedetti y otras personas estuvieron involucradas en un esquema de intercambio de apoyos legislativos por entrega de cargos públicos y otros beneficios - crédito @camiloencisov/X

Sumado a ello, Berenice Bedoya habría gestionado el apoyo para una obra en Yarumal (Antioquia), cuyo valor superaba los $10.000 millones. Presuntamente, la obra se habría financiado con dinero de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter).

En una publicación del 22 de febrero, el ministro del Interior aseguró que la congresista Bedoya no apoyó en ningún momento la reforma a la salud oficialista; votó negativo. Aunado a ello, criticó a la prensa por dar visibilidad a la denuncia de Camilo Enciso, advirtiendo una falta de rigor y trabajo en la búsqueda de la verdad.

“Enciso es el cómplice de todo lo de Odebrecht, es un bandido!!”, añadió Benedetti.

El candidato Camilo Enciso aseguró que el Ministerio del Interior, bajo el liderazgo de Armando Benedetti, contrató a dos hijos de la senadora Berenice Bedoya - crédito @camiloencisov/X