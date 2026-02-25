Crisis de secuestros en Bogotá: piden la renuncia del secretario de Seguridad

La diseñadora de modas no logró pedir un servicio de aplicación desde su celular, y por ese motivo habría tomado el taxi que llegó al destino que Diana Ospina indicó, pero allí iniciaría la pesadilla que vivió en carne propia la mujer de 47 años por cuenta de los hechos de inseguridad en Bogotá - crédito Montaje Infobae (red social Facebook | Pasa en Bogotá/X)

El reciente secuestro de la ciudadana Diana Ospina en Bogotá intensificó el debate sobre la seguridad en la capital colombiana y derivó en una fuerte exigencia de la concejal Diana Diago, del Centro Democrático, que solicitó la renuncia del secretario de Seguridad, César Restrepo.

El hecho se registró el 22 de febrero de 2026, cuando Ospina fue presuntamente retenida por más de 48 horas tras salir de una zona de rumba en la localidad de Chapinero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La denuncia pública de Diana Diago se basó en el caso de Diana Ospina, que fue víctima del denominado “paseo millonario”, una modalidad de secuestro extorsivo que involucra el uso de taxis para retener y despojar de bienes a las personas.

“La verdad, Bogotá está pasando por un momento de terror. Lo que le pasó a Diana es absolutamente lamentable. Hoy en la ciudad una mujer no puede salir tranquila a divertirse porque termina secuestrada”, manifestó la concejal.

No es la primera vez que Diago arremete contra el secretario de Seguridad - crédito @SeguridadBOG/X

Según datos del comunicado difundido por Diago, en 2025 se reportaron 39 casos de secuestro extorsivo en Bogotá, de los cuales seis se perpetraron utilizando vehículos y 20 con motocicletas. El caso de Ospina incrementó la preocupación por el incremento de este tipo de delitos, que la cabildante mencionó como crímenes con tendencias de crecimiento en la capital.

La concejal Diana Diago dirigió críticas directas al alcalde Carlos Fernando Galán y al secretario de Seguridad, César Restrepo, por lo que consideró una “ausencia total de resultados” frente a la problemática de la inseguridad.

“¿Esta es la Bogotá que camina segura? ¿Qué está haciendo el alcalde? ¿Qué está haciendo el secretario de Seguridad? En dos años no hemos visto resultados contundentes. Los bogotanos quieren vivir tranquilos, no con miedo”, declaró Diago.

La cabildante aseguró que el “paseo millonario” y el secuestro extorsivo se han consolidado como delitos recurrentes en Bogotá, especialmente tras eventos nocturnos en zonas de rumba, en donde organizaciones criminales aprovechan la vulnerabilidad de los ciudadanos durante sus desplazamientos, lo que ha llevado a un aumento de la percepción de inseguridad en la ciudad.

En su pronunciamiento, la concejal del Centro Democrático propuso la implementación urgente de un “plan de transporte seguro” en las zonas de rumba, con el que se buscaría la articulación entre el gremio de taxistas y otras autoridades, con el objetivo de ofrecer alternativas de movilidad seguras y prevenir nuevos casos. “La ciudad necesita acciones reales y decisiones firmes ya”, enfatizó Diago.

La cabildante pide que el secretario de Seguridad de Bogotá sea retirado del cargo - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

El comunicado también puso como factor de preocupación la situación de negociación entre bandas delincuenciales y víctimas tras estos secuestros, especialmente en contextos donde las personas salen de establecimientos nocturnos. “Es inaceptable que hoy las bandas delincuenciales estén transando con las víctimas después de salir a divertirse”.

Para Diago, el debate sobre la seguridad en Bogotá mantiene vigentes los cuestionamientos sobre la efectividad de las políticas públicas implementadas en los últimos años. La exigencia de la concejal Diago se suma a las voces ciudadanas que reclaman mayor presencia institucional y resultados frente al aumento de delitos como el hurto, el homicidio y el secuestro extorsivo.

Hasta el momento, ni el secretario de Seguridad ni el alcalde han respondido públicamente a la solicitud de renuncia presentada por la cabildante. Por otra parte, el caso del que fue víctima Diana Ospina ha generado indignación luego de que el 25 de febrero se confirmó que el conductor del taxi en el que fue recogida la ciudadana fue dejado en libertad tras presentarse ante la fiscalía y asegurar que no tenía conocimiento de todo lo que se registró durante la desaparición durante 48 horas de la ciudadana.

Este tipo de casos criminales son llamados en Colombia como "paseos millonarios" - crédito Colprensa