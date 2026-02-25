Colombia

Crisis de secuestros en Bogotá: piden la renuncia del secretario de Seguridad

La concejal Diana Diago reveló que en 2025 se registraron 39 casos de esta índole, mientras la administración distrital insiste en que la ciudadanía “camina segura”

Guardar
La diseñadora de modas no
La diseñadora de modas no logró pedir un servicio de aplicación desde su celular, y por ese motivo habría tomado el taxi que llegó al destino que Diana Ospina indicó, pero allí iniciaría la pesadilla que vivió en carne propia la mujer de 47 años por cuenta de los hechos de inseguridad en Bogotá - crédito Montaje Infobae (red social Facebook | Pasa en Bogotá/X)

El reciente secuestro de la ciudadana Diana Ospina en Bogotá intensificó el debate sobre la seguridad en la capital colombiana y derivó en una fuerte exigencia de la concejal Diana Diago, del Centro Democrático, que solicitó la renuncia del secretario de Seguridad, César Restrepo.

El hecho se registró el 22 de febrero de 2026, cuando Ospina fue presuntamente retenida por más de 48 horas tras salir de una zona de rumba en la localidad de Chapinero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La denuncia pública de Diana Diago se basó en el caso de Diana Ospina, que fue víctima del denominado “paseo millonario”, una modalidad de secuestro extorsivo que involucra el uso de taxis para retener y despojar de bienes a las personas.

“La verdad, Bogotá está pasando por un momento de terror. Lo que le pasó a Diana es absolutamente lamentable. Hoy en la ciudad una mujer no puede salir tranquila a divertirse porque termina secuestrada”, manifestó la concejal.

No es la primera vez
No es la primera vez que Diago arremete contra el secretario de Seguridad - crédito @SeguridadBOG/X

Según datos del comunicado difundido por Diago, en 2025 se reportaron 39 casos de secuestro extorsivo en Bogotá, de los cuales seis se perpetraron utilizando vehículos y 20 con motocicletas. El caso de Ospina incrementó la preocupación por el incremento de este tipo de delitos, que la cabildante mencionó como crímenes con tendencias de crecimiento en la capital.

La concejal Diana Diago dirigió críticas directas al alcalde Carlos Fernando Galán y al secretario de Seguridad, César Restrepo, por lo que consideró una “ausencia total de resultados” frente a la problemática de la inseguridad.

“¿Esta es la Bogotá que camina segura? ¿Qué está haciendo el alcalde? ¿Qué está haciendo el secretario de Seguridad? En dos años no hemos visto resultados contundentes. Los bogotanos quieren vivir tranquilos, no con miedo”, declaró Diago.

La cabildante aseguró que el “paseo millonario” y el secuestro extorsivo se han consolidado como delitos recurrentes en Bogotá, especialmente tras eventos nocturnos en zonas de rumba, en donde organizaciones criminales aprovechan la vulnerabilidad de los ciudadanos durante sus desplazamientos, lo que ha llevado a un aumento de la percepción de inseguridad en la ciudad.

En su pronunciamiento, la concejal del Centro Democrático propuso la implementación urgente de un “plan de transporte seguro” en las zonas de rumba, con el que se buscaría la articulación entre el gremio de taxistas y otras autoridades, con el objetivo de ofrecer alternativas de movilidad seguras y prevenir nuevos casos. “La ciudad necesita acciones reales y decisiones firmes ya”, enfatizó Diago.

La cabildante pide que el
La cabildante pide que el secretario de Seguridad de Bogotá sea retirado del cargo - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

El comunicado también puso como factor de preocupación la situación de negociación entre bandas delincuenciales y víctimas tras estos secuestros, especialmente en contextos donde las personas salen de establecimientos nocturnos. “Es inaceptable que hoy las bandas delincuenciales estén transando con las víctimas después de salir a divertirse”.

Para Diago, el debate sobre la seguridad en Bogotá mantiene vigentes los cuestionamientos sobre la efectividad de las políticas públicas implementadas en los últimos años. La exigencia de la concejal Diago se suma a las voces ciudadanas que reclaman mayor presencia institucional y resultados frente al aumento de delitos como el hurto, el homicidio y el secuestro extorsivo.

Hasta el momento, ni el secretario de Seguridad ni el alcalde han respondido públicamente a la solicitud de renuncia presentada por la cabildante. Por otra parte, el caso del que fue víctima Diana Ospina ha generado indignación luego de que el 25 de febrero se confirmó que el conductor del taxi en el que fue recogida la ciudadana fue dejado en libertad tras presentarse ante la fiscalía y asegurar que no tenía conocimiento de todo lo que se registró durante la desaparición durante 48 horas de la ciudadana.

Este tipo de casos criminales
Este tipo de casos criminales son llamados en Colombia como "paseos millonarios" - crédito Colprensa

Temas Relacionados

BogotáInseguridadSecuestroPaseo millonarioDiana DiagoCésar RestrepoSecretaría de SeguridadDistritoColombia-Noticias

Más Noticias

Así puede recibir 10 millones de pesos si tiene una microempresa en Bogotá: convocatoria de incentivos empresariales sigue abierta

Una oportunidad está disponible para compañías locales que buscan recursos destinados a mejorar estrategias comerciales, procesos productivos, innovación y expansión hacia nuevos mercados

Así puede recibir 10 millones

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20

La Amarilla suma tan solo un punto y no tiene márgen de error en la lucha por clasificar a la Copa Mundial Femenina Sub20 de la FIFA, que se jugará en el segundo semestre del 2026 en Polonia

Colombia vs. Venezuela - EN

Gobierno Petro podría violar la reforma pensional con traslado de ahorro de millones de personas que haría a Colpensiones

Para expertos como Kevin Hartmann, el nuevo decreto de los Ministerios de Hacienda y del Trabajo resulta “una provocación absurda, dado que desafía el texto de la misma ley que el Gobierno hizo aprobar”

Gobierno Petro podría violar la

James Rodríguez, la MLS y el Mundial FIFA 2026: la respuesta de Néstor Lorenzo sobre su posible convocatoria con la selección Colombia

El técnico argentino valoró el presente del mediocampista en el fútbol estadounidense y dejó en claro que el proceso de la convocatoria seguirá abierto

James Rodríguez, la MLS y

Incendio estructural en el norte de Bogotá dejó enorme columna de humo y preocupó a los capitalinos

Los organismos de socorro se desplazaron hasta el sector para atender la situación tras el desesperado llamado de la comunidad que alertó a las autoridades sobre las llamas

Incendio estructural en el norte
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Vicky Berrío lloró desconsolada tras

Vicky Berrío lloró desconsolada tras rumores del fin del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos’: “Todo tiene su final”

Flavia Dos Santos será la presentadora de los Premios India Catalina 2026

Nicolás Arrieta volvió a las redes sociales tras ser eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ y con lágrimas compartió contundente mensaje: “Me dañé mi mala imagen”

Influencer argentina amante de la música colombiana le dejó sentido mensaje a Pipe Peláez tras su concierto en Buenos Aires: “Una noche hermosa”

Jhonny Rivera y Jenny López revelaron los detalles de la firma de las capitulaciones y los acuerdos alcanzados antes de casarse

Deportes

Presidente de la Federación Colombiana

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol respaldó que el mundial se realice en México: “Todo se va a superar”

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20

James Rodríguez, la MLS y el Mundial FIFA 2026: la respuesta de Néstor Lorenzo sobre su posible convocatoria con la selección Colombia

Santa Fe vs. Nacional EN VIVO, fecha 5 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde El Campín

El Galatasaray de Dávinson Sánchez pasó del infierno a la gloria: eliminó a la Juventus en la Champions League