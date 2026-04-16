Álvaro Uribe denunció intimidaciones a votantes en varias regiones y afirmó que los obligan a apoyar a Iván Cepeda: “Es un imperio narcoterrorista”

Álvaro Uribe Vélez durante su intervención en Rumichaca aseguró que en zonas como Tumaco y Putumayo hay control de estructuras criminales - crédito Centro Democrático/X

En medio de la visita a la frontera colombo-ecuatoriana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la senadora Paloma Valencia lanzaron críticas al Gobierno nacional y expusieron propuestas en seguridad y cooperación binacional, en el desarrollo de la campaña presidencial rumbo a las elecciones del 31 de mayo de 2026 (primera vuelta), en las que Valencia participa como candidata respaldada por el líder del Centro Democrático.

Desde el puente internacional de Rumichaca, en Nariño, ambos dirigentes centraron su discurso en la crisis de seguridad, el impacto económico del cierre fronterizo y la necesidad de fortalecer la cooperación con Ecuador. La jornada estuvo marcada por un tono crítico frente al Gobierno nacional y por propuestas de mano dura contra los grupos armados ilegales.

Uribe abrió su intervención con un mensaje directo a la comunidad. Advirtió sobre la situación en la frontera: “Allá a la ciudadanía la tienen sometida: ‘guarde silencio o lo matamos, pague la extorsión o lo matamos’”.

El exmandatario fue más allá al señalar responsables: “Tanto en el Putumayo como en Tumaco, hay un imperio narcoterrorista dirigido por la Farc e imponen votar por Iván Cepeda”. En esa línea, criticó la política del Gobierno nacional: “La política del Gobierno ha sido proteger, ser indulgente, consentir a los terroristas. Eso no puede ser”.

Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia durante su visita al puente internacional de Rumichaca, en Ipiales, en medio de la campaña presidencial de 2026 - crédito Centro Democrático/X

También hizo referencia a la relación con el país vecino: “El gobierno ecuatoriano ha reclamado que no encuentra cooperación del gobierno de Colombia en esa lucha contra el narcoterrorismo”, y añadió: “Ahora que el gobierno de Ecuador tiene toda la firmeza de combatirlos, se necesita un gobierno en Colombia que los combata”.

Sobre la crisis económica en la zona, insistió en la urgencia de soluciones: “Esta frontera tan dinámica y cerrada, Ipiales cerrado, Nariño con esta afectación… esto hay que resolverlo”. En ese contexto, reiteró su respaldo a la candidata: “Aquí ha venido a visitarlos la mano firme como el acero y pura como el oro de Paloma Valencia”.

Uribe también incluyó un momento de autocrítica al recordar su paso por el poder: “En el gobierno mío hubo avances, también errores… me duele mucho lo que pasó con las estafas de las pirámides”. Y cerró con un mensaje político: “Me da mucho gusto que tengamos en un momento de crisis, a una mujer solución, Paloma Valencia”.

Por su parte, Valencia centró su intervención en anuncios concretos. “Desde aquí quiero hacer un anuncio: el primer día vamos a militarizar la vía Cali-Popayán-Pasto para que no haya más sufrimiento”, afirmó, en medio de ovaciones.

Paloma Valencia anunció en la frontera que, de llegar a la Presidencia, militarizará la vía Cali–Popayán–Pasto, reactivará órdenes de captura contra grupos armados - crédito Centro Democrático/X

Además, planteó una acción inmediata en política exterior: “Ese mismo día, la primera llamada que voy a hacer es al presidente de Ecuador Daniel Noboa y le voy a decir que aquí hay con quién combatir el narcoterrorismo y que inmediatamente nos quite los aranceles para reactivar el comercio”.

La candidata expuso su propuesta en una estrategia regional: “Vamos a ser parte del escudo de las Américas para derrotar todo el narcotráfico, el terrorismo que se está tomando nuestra tierra”.

Finalmente, lanzó una crítica directa a la política de “paz total”: “Nosotros vamos a acabar la paz total, a reactivar todas las órdenes de captura y que se vayan escondiendo los violentos, porque los vamos a cazar para meterlos en las cárceles”.

La frontera entre Colombia y Ecuador atraviesa una crisis marcada por cierres intermitentes, protestas y una escalada comercial entre ambos gobierno - crédito Karen Toro/Reuters

En varios momentos del evento, los asistentes respondieron con aplausos y vítores a las intervenciones, reflejando un respaldo visible a los mensajes de seguridad y autoridad. La presencia de líderes locales y simpatizantes también evidenció la intención de fortalecer la estructura política en Nariño, una región clave en el mapa electoral.

La jornada también reflejó el malestar de la comunidad por el cierre de la frontera y la persistencia de la violencia, así como el interés del Centro Democrático en consolidar apoyos en el sur del país. El evento concluyó con un espacio de diálogo con ciudadanos, en el que Valencia se comprometió a recoger inquietudes y convertirlas en propuestas de gobierno.