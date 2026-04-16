Esmeralda Hernández, animalista y senadora del Pacto Histórico, respaldó plan científico para el traslado y control humanitario de hipopótamos en Colombia

El reciente encuentro sumó esfuerzos para analizar distintas rutas técnicas y sociales en el futuro de la especie invasora, profundizando la cooperación con el centro Vantara y reforzando la participación de comunidades - crédito Equipo de prensa de Esmeralda Hernandez

La búsqueda de alternativas de traslado y control poblacional centró el más reciente encuentro entre la senadora Esmeralda Hernández, la ministra de Ambiente Irene Vélez y el ambientalista Nicolás Ibargüen.

Durante la reunión, los participantes destacaron la importancia de trabajar conjuntamente para definir acciones responsables sobre el futuro de los hipopótamos en Colombia, con un enfoque en la gestión técnica y la inclusión social.

Entre los principales acuerdos, la senadora informó en su cuenta oficial de X (antes Twitter):

Se continuarán explorando alternativas para la reubicación y el control del crecimiento poblacional de los hipopótamos.

Se organizará una reunión con Vantara, un centro indígena de rescate y rehabilitación, para discutir un plan de acción basado en cooperación técnica, siguiendo las tres opciones que están en el plan de manejo aprobado por el Ministerio.

Se fortalecerá un plan de manejo social y cultural que integre a las comunidades y al movimiento social por los derechos de los animales.

Alternativas de traslado y control poblacional de hipopótamos

Durante el encuentro, las autoridades y expertos recalcaron la necesidad de mantener abiertas distintas opciones para el manejo de los hipopótamos. El plan de gestión aprobado por el Ministerio de Ambiente contempla tres vías principales, en las que resalta la colaboración con centros especializados como Vantara.

La reunión más reciente permitió fortalecer las coordinaciones con organizaciones especializadas y consolidar alternativas que eviten decisiones letales, priorizando intervenciones responsables y la inclusión de actores locales - crédito captura de pantalla @EsmeHernandezSi / x

La estrategia busca evitar medidas letales y dar prioridad a soluciones fundamentadas en la ciencia. Se enfatizó la importancia de articular estos esfuerzos bajo principios de responsabilidad ecológica y social.

Cooperación técnica y gestión social en el plan de manejo

Como parte de los pasos acordados, se concertó un diálogo directo con el centro de rescate y rehabilitación Vantara para fortalecer la cooperación técnica. Con este acercamiento se pretende elevar las capacidades logísticas y científicas que se requieren para hacer frente al reto.

El encuentro también permitió actualizar el plan de gestión social y cultural, promoviendo la participación de comunidades locales y del movimiento social por los derechos de los animales. Este enfoque resulta fundamental, según Hernández, para equilibrar la protección ambiental con los intereses comunitarios y animalistas.

Las autoridades y expertos manifestaron su disposición a mantener abiertas todas las alternativas que contribuyan a una solución sostenible al desafío que representan los hipopótamos en el país. El trabajo colaborativo continuará orientado a alcanzar acuerdos que permitan la convivencia responsable entre especies y habitantes de la región.