Alerta en Millonarios por lesión de Rodrigo Contreras: un golpe en la cabeza obligó su cambio

El delantero de Millonarios se chocó contra su compañero de equipo, Carlos Sarabia, y debió ser sustituido por Radamel Falcao - crédito DSports

El delantero Rodrigo Contreras fue retirado en camilla tras un fuerte golpe en la cabeza durante el partido entre Millonarios FC y Boston River por la Copa Sudamericana

El encuentro entre Millonarios FC y Boston River por la segunda fecha del grupo C de la Copa Conmebol Sudamericana, disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, estuvo marcado por un impactante incidente: Rodrigo Contreras, delantero argentino del equipo local, sufrió un duro golpe en la cabeza tras chocar con su compañero Carlos Sarabia cerca del final del primer tiempo, lo que obligó a su sustitución y generó inquietud tanto en la afición como en el cuerpo técnico.

En el minuto 45 del primer tiempo, Contreras y Sarabia saltaron a disputar un balón aéreo y, como resultado, ambos sufrieron un fuerte impacto. Contreras quedó tendido sin moverse, una imagen que generó silencio y tensión en el estadio.

Los médicos ingresaron sin demora al terreno de juego y, tras la evaluación, determinaron que Contreras no podía continuar. Aunque logró reincorporarse tras la atención, las precauciones médicas prevalecieron y fue reemplazado para la segunda parte por Radamel Falcao García.

Post de Rodrigo Contreras sobre su estado de salud - crédito Instagram

La preocupación inicial por el estado de salud de Contreras se disipó parcialmente con la confirmación de que fue retirado consciente del terreno de juego. La tranquilidad fue total cuando el delantero argentino se pronunció en sus redes sociales hablando sobre su estado de salud

“Gracias a dios estoy bien. Solo fue un susto. Gracias por todos los msj de apoyo y cariño en este momento. Quedare en observación hasta mañana, con el favor de dios todo va estar bien Ahora toca recuperar y descansar Felicidades al equipo por el triunfo. Todos juntos somos mas fuertes. Abrazo y bendiciones”, escribió el delantero.

Rodrigo Contreras sancionado en la Liga BetPlay I-2026

Rodrigo Contreras es el goleador de Millonarios en el primer semestre del 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios, recibió una sanción de dos fechas tras su expulsión en el clásico frente a Santa Fe el pasado domingo 14 de abril, según la resolución disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El argentino fue castigado por “conducta violenta contra adversario, Artículo 63 literal d) del Código Disciplinario Único de la FCF”, conforme al informe presentado por el árbitro Andrés Rojas, citado por el mismo medio. A raíz de esta medida, Millonarios no podrá contar con Contreras en los partidos de visitante frente al América en Cali, el domingo 19 de abril, ni en el enfrentamiento contra Tolima el 23 de abril en El Campín, ambos decisivos para la clasificación en la Liga BetPlay I-2026.

La decisión se suma a otra sanción informada el lunes pasado: el arquero Diego Novoa fue suspendido seis jornadas tras una agresión sufrida por Jacobo Pimentel camino al camerino, consecuencia del duelo ante Boyacá Chicó.

Así va Millonarios en la Liga BetPlay I-2026

La hinchada de Millonarios agotó la boletería en el clásico contra Santa Fe - crédito Colprensa - Lina Gasca

Atlético Nacional: 37 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +20) Deportivo Pasto: 31 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Junior: 28 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Deportes Tolima: 27 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Once Caldas: 26 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Internacional de Bogotá: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -1) América de Cali: 24 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Deportivo Cali: 23 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Atlético Bucaramanga: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Millonarios: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Águilas Doradas: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Llaneros: 21 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Independiente Santa Fe: 20 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Independiente Medellín: 17 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Fortaleza: 16 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -6)