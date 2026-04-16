Deportes

Alerta en Millonarios por lesión de Rodrigo Contreras: un golpe en la cabeza obligó su cambio

El volante fue sustituido por el choque con un compañero y trasladado a una clínica cercana al estadio Nemesio Camacho El Campín para ser atendido y realizarle exámenes adicionales que descartaran lesiones de gravedad

Guardar
El delantero de Millonarios se chocó contra su compañero de equipo, Carlos Sarabia, y debió ser sustituido por Radamel Falcao - crédito DSports

El delantero Rodrigo Contreras fue retirado en camilla tras un fuerte golpe en la cabeza durante el partido entre Millonarios FC y Boston River por la Copa Sudamericana

El encuentro entre Millonarios FC y Boston River por la segunda fecha del grupo C de la Copa Conmebol Sudamericana, disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, estuvo marcado por un impactante incidente: Rodrigo Contreras, delantero argentino del equipo local, sufrió un duro golpe en la cabeza tras chocar con su compañero Carlos Sarabia cerca del final del primer tiempo, lo que obligó a su sustitución y generó inquietud tanto en la afición como en el cuerpo técnico.

En el minuto 45 del primer tiempo, Contreras y Sarabia saltaron a disputar un balón aéreo y, como resultado, ambos sufrieron un fuerte impacto. Contreras quedó tendido sin moverse, una imagen que generó silencio y tensión en el estadio.

Los médicos ingresaron sin demora al terreno de juego y, tras la evaluación, determinaron que Contreras no podía continuar. Aunque logró reincorporarse tras la atención, las precauciones médicas prevalecieron y fue reemplazado para la segunda parte por Radamel Falcao García.

Post de Rodrigo Contreras sobre su estado de salud - crédito Instagram
Post de Rodrigo Contreras sobre su estado de salud - crédito Instagram

La preocupación inicial por el estado de salud de Contreras se disipó parcialmente con la confirmación de que fue retirado consciente del terreno de juego. La tranquilidad fue total cuando el delantero argentino se pronunció en sus redes sociales hablando sobre su estado de salud

“Gracias a dios estoy bien. Solo fue un susto. Gracias por todos los msj de apoyo y cariño en este momento. Quedare en observación hasta mañana, con el favor de dios todo va estar bien Ahora toca recuperar y descansar Felicidades al equipo por el triunfo. Todos juntos somos mas fuertes. Abrazo y bendiciones”, escribió el delantero.

Rodrigo Contreras sancionado en la Liga BetPlay I-2026

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Rodrigo Contreras es el goleador de Millonarios en el primer semestre del 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios, recibió una sanción de dos fechas tras su expulsión en el clásico frente a Santa Fe el pasado domingo 14 de abril, según la resolución disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El argentino fue castigado por “conducta violenta contra adversario, Artículo 63 literal d) del Código Disciplinario Único de la FCF”, conforme al informe presentado por el árbitro Andrés Rojas, citado por el mismo medio. A raíz de esta medida, Millonarios no podrá contar con Contreras en los partidos de visitante frente al América en Cali, el domingo 19 de abril, ni en el enfrentamiento contra Tolima el 23 de abril en El Campín, ambos decisivos para la clasificación en la Liga BetPlay I-2026.

La decisión se suma a otra sanción informada el lunes pasado: el arquero Diego Novoa fue suspendido seis jornadas tras una agresión sufrida por Jacobo Pimentel camino al camerino, consecuencia del duelo ante Boyacá Chicó.

Así va Millonarios en la Liga BetPlay I-2026

La hinchada de Millonarios agotó la boletería en el clásico contra Santa Fe - crédito Colprensa - Lina Gasca
La hinchada de Millonarios agotó la boletería en el clásico contra Santa Fe - crédito Colprensa - Lina Gasca
  1. Atlético Nacional: 37 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +20)
  2. Deportivo Pasto: 31 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  3. Junior: 28 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  4. Deportes Tolima: 27 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  5. Once Caldas: 26 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  6. Internacional de Bogotá: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  7. América de Cali: 24 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  8. Deportivo Cali: 23 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  9. Atlético Bucaramanga: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
  10. Millonarios: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  11. Águilas Doradas: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  12. Llaneros: 21 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  13. Independiente Santa Fe: 20 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  14. Independiente Medellín: 17 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  15. Fortaleza: 16 puntos - 15 partidos jugados (diferencia de gol de -6)

Temas Relacionados

Millonarios FCRodrigo ContrerasCopa SudamericanaNómina MillonariosColombia-Deportes

Más Noticias

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

El cuadro antioqueño buscará dar el golpe en el estadio Maracaná ante el vigente campeón de América

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

Por qué Cristiano Ronaldo no pudo terminar el último partido con Al Nassr: “Corrió al vestuario para vomitar”

La figura de la selección de Portugal ha tenido algunos inconvenientes médicos en la última parte de la temporada de la liga de Arabia Saudí, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Por qué Cristiano Ronaldo no pudo terminar el último partido con Al Nassr: “Corrió al vestuario para vomitar”

Así quedó Millonarios en la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana: el Embajador sigue por fuera de la zona de clasificación

El cuadro bogotano puede definir su suerte en el torneo internacional y a la vez su destino en la Liga BetPlay antes de terminar abril

Así quedó Millonarios en la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana: el Embajador sigue por fuera de la zona de clasificación

Así calificó la prensa alemana a Luis Díaz tras su gol con el Bayern Múnich ante Real Madrid: “Ofreció muy poco peligro”

El Guajiro fue una de las fichas claves en el ataque para los Gigantes de Baviera en la victoria en el estadio Allianz Arena

Así calificó la prensa alemana a Luis Díaz tras su gol con el Bayern Múnich ante Real Madrid: “Ofreció muy poco peligro”

Así reaccionó la prensa brasileña tras la victoria del Corinthians ante Santa Fe por la Copa Libertadores: “Comienzo perfecto”

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto cayó en su visita a São Paulo, y comienza a quedarse atrás en la tabla de posiciones del torneo continental

Así reaccionó la prensa brasileña tras la victoria del Corinthians ante Santa Fe por la Copa Libertadores: “Comienzo perfecto”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Manuela Gómez reveló en qué se gastó el dinero que ganó en ‘La casa de los famosos’: “Lo quería desde hace un año”

Manuela Gómez reveló en qué se gastó el dinero que ganó en ‘La casa de los famosos’: “Lo quería desde hace un año”

Westcol hizo el ridículo en redes, compró un lujoso carro en China pero no pudo ni cerrar las puertas: “La clase no se compra”

Boletas de BTS hasta en $19 millones: Gustavo Bolívar sugiere tercera fecha y celebra investigación de la SIC

J Balvin reveló la verdad sobre el golpe en su frente que generó rumores y desató todo tipo de reacciones en redes sociales

Shakira le puso fecha al estreno del videoclip de “Algo Tú” con Beéle: “La cuenta regresiva empieza ya”

Deportes

Luis Díaz habló sobre la expulsión de Eduardo Camavinga en el Bayern Múnich vs. Real Madrid

Luis Díaz habló sobre la expulsión de Eduardo Camavinga en el Bayern Múnich vs. Real Madrid

Alerta en Millonarios con Rodrigo Contreras: así fue el golpe en la cabeza que obligó su cambio

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

Por qué Cristiano Ronaldo no pudo terminar el último partido con Al Nassr: “Corrió al vestuario para vomitar”

Así quedó Millonarios en la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana: el Embajador sigue por fuera de la zona de clasificación