Colombia tiene su versión de Punch, el macaco viral de Japón: Titi fue separado forzosamente de su madre y presenta apego a los humanos y peluches

La CAM y la Policía Nacional abordaron el caso tras detectar que el mono churuco permanecía en cautiverio como mascota - crédito CAM

El llamado Punch colombiano es una cría de mono churuco que vivió una experiencia de abandono y soledad tras ser separado forzosamente de su madre en el municipio de Tello, Huila.

A diferencia del conocido caso japonés de Punch, aquí no hubo rechazo materno, sino una ruptura directa provocada por el tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre.

El mono fue entregado de manera voluntaria a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y la Policía Nacional de Colombia, pero la revisión inicial dejó al descubierto un cuadro preocupante.

El médico veterinario Andrés Felipe Triana explicó que “la alimentación suministrada no era adecuada para su especie” y que el animal presentaba “alteraciones comportamentales asociadas al estrés, la pérdida de su hábitat natural y la separación temprana de su madre”.

La historia de Titi marca una diferencia fundamental con el caso viral de Punch, el mono japonés que se aferraba a un peluche tras ser rechazado por su madre. Aquí, el problema es la separación forzada; el vínculo materno se rompió por la acción humana y no por rechazo natural.

El pequeño mono fue trasladado al hogar de paso de la CAM en Neiva, donde inició un proceso de recuperación. El protocolo incluyó valoración médica y etológica para evaluar su estado físico y mental.

Durante su estancia, el equipo notó que Titi se aferraba a un peluche, un comportamiento que, según los expertos, indica la ruptura de su vínculo natural y la búsqueda de consuelo ante la ausencia materna. Para “soltar su apego a los humanos”, le dieron un peluche de tigre, herramienta que ayuda en la transición hacia una vida adecuada para su especie.

La CAM Huila resaltó que el mono había sido víctima del tráfico ilegal, lo que le arrebató “el derecho de crecer junto a su madre”. Para los especialistas, el comportamiento que más llama la atención es la necesidad del mono de aferrarse a un peluche. Mientras para muchos la escena puede resultar enternecedora, los expertos advierten que se trata de un claro síntoma de ruptura emocional y social.

Titi fue trasladado al centro de rehabilitación de la CAM en Neiva, donde inició un proceso médico y etológico especializado - crédito CAM/Facebook

Tras su rescate, Titi fue trasladado al hogar de paso de la CAM en Neiva, donde comenzó un proceso de recuperación. Allí, el protocolo incluyó valoración médica y etológica, con el objetivo de restaurar tanto su salud física como su bienestar emocional.

El equipo veterinario utiliza un peluche de tigre para ayudar al animal a reducir su apego a los humanos y estimular sus instintos naturales. En este entorno, Titi aprende de nuevo a convivir con otros monos y a alimentarse de acuerdo con las necesidades de su especie.

La recuperación de Titi implica aprender a consumir una dieta propia de los monos churuco, despertar sus instintos y convivir con otros individuos de su especie. El proceso no solo es médico, también comportamental: el objetivo es revertir los efectos del cautiverio y la impronta.

Historia punch en Japón

El pequeño macaco japonés Punch, conocido en todo el mundo por no separarse de su “mamá” de peluche, generó una ola de reacciones tras la difusión de un video donde se lo ve siendo arrastrado por un adulto de su especie. La escena rápidamente se convirtió en tendencia y despertó preocupación por el bienestar del animal, cuya historia de abandono ya había conmovido a miles en redes sociales.

Desde su nacimiento en julio en el Zoológico de Ichikawa, en las afueras de Tokio, Punch fue rechazado por su madre biológica y criado por el equipo del parque. Para suplir la ausencia materna, los cuidadores le entregaron un peluche de orangután naranja, objeto al que el macaco se aferra constantemente como fuente de consuelo y seguridad.

La controversia estalló el 19 de febrero, cuando un video mostró a Punch intentando acercarse a otro mono bebé durante la hora de alimentación, siendo evitado y luego reprendido por una hembra adulta. Muchos interpretaron la escena como una agresión, lo que intensificó la indignación en redes sociales.

Sin embargo, el zoológico emitió un comunicado el 20 de febrero para aclarar el contexto del incidente. Según explicaron, la hembra adulta sería madre del mono al que Punch buscó acercarse y su reacción se enmarca dentro de la dinámica social habitual de los macacos japoneses. “Punch ha sido regañado por otros monos muchas veces en el pasado”, admitió el personal del parque, destacando que ningún miembro de la tropa ha mostrado una agresión seria hacia él.

Lejos de permanecer aislado, Punch convive con una tropa de 56 macacos japoneses y participa activamente en el proceso de socialización, según detallaron los responsables del parque. Aunque suele refugiarse en su peluche después de episodios difíciles, los cuidadores destacan que el pequeño macaco es capaz de retomar la convivencia con normalidad poco después.

La institución reconoce que estos episodios forman parte del aprendizaje y la integración social, y pone el énfasis en la fortaleza de Punch para superar las dificultades. “Más que sentir lástima, queremos que apoyen su esfuerzo”, solicitaron los cuidadores en el comunicado, en un llamado a valorar la capacidad de adaptación del animal.