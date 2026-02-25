Colombia

Álvaro Uribe Vélez reveló su visión sobre la guerra en Colombia con ácida crítica: “Si hay violencia, nadie invierte”

Durante la charla en el pódcast de Andrés Acevedo, el expresidente dejó claro que la seguridad es la base para generar confianza y atraer inversión al país

En la previa de la entrevista para el pódcast 'Atemporal', Uribe destacó que la clave para superar la pobreza en Colombia está en fortalecer la seguridad y el orden - crédito @acevedoesandres/X

En una entrevista con el pódcaster y escritor colombiano Andrés Acevedo Niño, Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (2002-2010) y líder del Centro Democrático, compartió sus pensamientos sobre la relación entre la pobreza y la violencia en el país.

En un adelanto del episodio que se publicará en el pódcast Atemporal el 25 de febrero, el exmandatario Uribe ofreció una perspectiva sobre la dinámica social y económica de Colombia, al aclarar algunos de los puntos que, según él, aún persisten en el debate público sobre el crecimiento y el desarrollo del país.

Durante la conversación, que rápidamente se desvió hacia los temas políticos y económicos, Andrés Acevedo le preguntó a Uribe sobre su percepción de la pobreza en Colombia. El joven, también abogado y conocido por su pódcast 13%, planteó: “Uribe entendió que Colombia no es violenta por pobre, sino que es pobre porque es violenta”.

Álvaro Uribe Vélez desafía la
Álvaro Uribe Vélez desafía la visión popular de que la pobreza es la causa de la violencia en el país - crédito Colprensa

Dicho cuestionamiento sirvió como punto de partida para que el exmandatario ofreciera una postura que fue clara y contundente. Uribe, sin titubear, respondió: “Te voy a decir lo siguiente: la tesis de los determinismos. ‘¡No, es que aquí hay mucha violencia por la pobreza!’“.

Y continuó: “Entonces, uno veía a otros países de América Latina que habían tenido autoridad y tenían pobreza, pero no había violencia. Lo que yo he dicho es: si hay violencia, nadie invierte”.

Para el líder del Centro Democrático, la violencia no solo es un impedimento para la prosperidad económica, sino que es una barrera decisiva que ahuyenta la inversión, tanto nacional como extranjera, esencial para el desarrollo de cualquier país.

'Atemporal' y '13%', son los
'Atemporal' y '13%', son los exitosos pódcast que lidera Andrés Acevedo, que busca abrirse espacio en las entrevistas políticas con expresidentes - crédito acevedoandres/Sitio web

Durante ese abrebocas, Uribe reiteró que la inversión es clave para combatir la pobreza y que las políticas deben centrarse en garantizar la seguridad y el orden; para él, si no hay seguridad, no hay confianza para generar los proyectos que sacan a la gente de la pobreza.

Álvaro Uribe revela lo que Gabriel García Márquez le comentó de Fidel Castro

Uno de los momentos más destacados del adelanto de la charla se produjo cuando Acevedo mencionó una famosa conversación entre el líder del régimen cubano Fidel Castro y el escritor Gabriel García Márquez. El presentador del pódcast mencionó que esta escena siempre le había llamado la atención, y quiso saber más sobre la relación que el expresidente había tenido con estos dos personajes.

Uribe, visiblemente relajado, relató lo que le dijo en su momento el escrito de Crónica de una muerte anunciada, Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, entre otros, sobre Castro: “Gabo me dijo: ‘Fidel le manda a decir que las Farc en Colombia no tienen intención de paz, sino de toma del poder’”.

Gabriel García Márquez y Fidel
Gabriel García Márquez y Fidel Castro en una conversación en La Habana - crédito Cortesía de Luis Domínguez/Martí Noticias

Según Uribe, no fue un comentario inventado por él, sino una información que le transmitió directamente el propio Castro. La revelación del exmandatario evidenció la complejidad del conflicto colombiano, en la que su postura radical sobre estos temas es conocida.

Al final del video en el que se adelanta detalles de la conversación, en un tono más personal, Acevedo preguntó a Uribe sobre su futuro y si en algún momento había considerado la opción de dejar Colombia y vivir en el extranjero, una reflexión que quedó abierta.

La entrevista completa, que se espera sea un análisis de la visión del líder del Centro Democrático sobre la política, la seguridad y la inversión en Colombia, provocó gran expectativa entre sus seguidores, especialmente en un momento clave, con las elecciones legislativas y presidenciales de Colombia a la vuelta de la esquina, como uno de los referentes políticos más influyentes del país, sus palabras tienen un impacto en el panorama electoral.

