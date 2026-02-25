Alias Calarcá responde a anuncio de ofensiva militar y afirma que continuará en mesa de diálogo con el Gobierno

- crédito Colprensa/EFE

Alias Calarcá Córdoba, señalado como uno de los principales jefes de las disidencias de las Farc, se pronunció luego del anuncio realizado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre el fortalecimiento de la ofensiva militar contra ese grupo armado en distintos departamentos del país. A través de un comunicado, citado por la Revista Semana, el cabecilla insurgente cuestionó las acciones de la Fuerza Pública, aunque afirmó que continuará participando en la mesa de negociación adelantada con el Gobierno nacional

El pronunciamiento se produjo después de que el Ministerio de Defensa informara sobre nuevas operaciones militares orientadas a desmantelar estructuras armadas ilegales vinculadas a esta disidencia. Según el comunicado difundido por Calarcá, el grupo considera que las operaciones militares han dejado bajas entre sus integrantes mientras se desarrollan conversaciones con el Gobierno.

“Dados los ataques de la Fuerza Pública en ofensiva contra nuestras unidades, nos defenderemos con las armas del pueblo”, afirmó alias Calarcá Córdoba, citado por Revista Semana, al referirse a la posición de su organización frente a las operaciones anunciadas.

En el comunicado, el jefe insurgente aseguró que priorizará la defensa de los integrantes de su organización, argumentando que las acciones militares han generado un aumento en los enfrentamientos. También expresó críticas hacia el Gobierno nacional y señaló que, desde su perspectiva, algunos compromisos asumidos en la mesa de diálogo no se habrían cumplido.

“Nosotros sobrepondremos el derecho a la vida de los hombres y mujeres de las Farc por encima del sagrado derecho a la paz, obligados por los ataques y la persecución de las tropas oficiales”, manifestó Calarcá, citado por ese medio de comunicación.

El pronunciamiento incluyó además una respuesta directa a las declaraciones del ministro de Defensa, quien había anunciado el fortalecimiento de operaciones militares contra estructuras armadas vinculadas a esta disidencia. Según el comunicado, el grupo respondería ante lo que calificó como amenazas provenientes de las autoridades.

“Ante las declaraciones guerreristas del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, responderemos a sus amenazas”, señaló alias Calarcá, citado por Revista Semana, dentro del documento difundido públicamente.

El jefe insurgente indicó que la defensa de sus integrantes será prioritaria dentro del proceso de diálogo, afirmando que las unidades armadas han recibido instrucciones frente a posibles enfrentamientos con la Fuerza Pública. En ese contexto, aseguró que responderán ante acciones que consideren hostigamientos o persecuciones.

“La orden a las tropas de las Farc está dada; allí donde seamos hostigados, asediados y perseguidos por las Fuerzas Militares y la Policía, responderemos en legítima defensa”, agregó Calarcá, citado por ese medio de comunicación.

A pesar del tono del comunicado, el líder de la disidencia afirmó que continuará participando en la mesa de negociación liderada por el Gobierno, señalando que mantiene la intención de buscar una salida política al conflicto. Según expresó, la continuidad del diálogo dependerá de las condiciones que se mantengan en el proceso.

“Seguiremos sentados en la mesa de negociación buscando una salida política al grave conflicto social y armado”, indicó el jefe insurgente, citado por Revista Semana, al referirse a la continuidad de las conversaciones.

El comunicado también mencionó que la organización considera que el diálogo se desarrolla en un contexto de confrontación armada, especialmente después de la finalización del cese al fuego. En ese sentido, el grupo señaló que está dispuesto a continuar participando en las conversaciones si el Gobierno mantiene abierta esa vía.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó tras un consejo de seguridad que uno de los objetivos de las Fuerzas Militares es desmantelar la estructura criminal vinculada a alias Calarcá. Según lo indicado por el funcionario, esta organización es considerada una prioridad dentro de las acciones de seguridad debido a su presencia en varias regiones del país.

El anuncio del Gobierno y la respuesta del jefe insurgente reflejan el complejo escenario en el que avanzan las conversaciones de paz, donde continúan coexistiendo los diálogos políticos y las operaciones militares. Mientras las autoridades mantienen la ofensiva contra grupos armados ilegales, los procesos de negociación siguen en desarrollo en busca de acuerdos que permitan reducir la confrontación.