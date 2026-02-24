Veronica Giraldo, hermana de Karol G, lanzó fuerte crítica contra su familia por presunto apoyo a su expareja: Jessica, otra hermana, se pronunció

La hermana de la Bichota encendió las redes sociales con estas declaraciones en contra de su expareja como de sus padres - crédito @fanaticada19/TikTok

La disputa por la custodia de su hija puso a Verónica Giraldo, hermana de Karol G, en el centro de una crisis personal y familiar que llamó la atención de los seguidores de la Bichota, debido a la gravedad de las denuncias.

Desde el lunes 23 de febrero, la empresaria y hermana mayor de Karol G expuso en redes sociales tanto el conflicto legal contra su expareja, Jaime Llano, como la fractura interna de su propio círculo familiar, denunciando un aislamiento doloroso y mostrando señales de afectación física y emocional.

El episodio, viralizado tras la publicación de videos donde relató su calvario, ha colocado el caso bajo el escrutinio público, pues hay quienes no están de acuerdo con la manera en la que Verónica ha manejado la situación.

En una de sus publicaciones más recientes, Giraldo mostró una herida profunda en sus manos y cubiertas de sangre. De acuerdo con la grabación que circuló en redes sociales, Giraldo especificó que sufrió un corte al romper la ventana mientras intentaba rescatar a su hija, que se encontraba en el domicilio de los padres de la empresaria.

“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal”, afirmó Giraldo en un video difundido por ella en redes sociales.

La también empresaria detalló antecedentes de violencia durante su infancia, denuncia que salpicó la relación de sus papás. “El mejor ejemplo tampoco lo tuve de mis papás, se golpeaban todos los días, mi papá le dio un cachazo a mi mamá con un arma, la puso a sangrar”, recordó en una de las grabaciones.

Sostuvo, además, que su entorno familiar minimizó las agresiones físicas, naturalizándolas: “Ustedes no saben la magnitud de cosas que yo tuve que percibir cuando estaba chiquita”.

En medio del conflicto, Giraldo relató su temor ante la posibilidad de perder el contacto con su hija, debido a la poca falta de empatía que tendría su familia. “Ya no me importa qué pase con mi vida, porque me quitaron el sentido de vivir”, expresó.

Dijo que enfrenta una intensa presión emocional y legal tras la ruptura con Llano, y denunció sentirse sin respaldo por parte de sus padres, quienes, según relató, resguardan actualmente a la niña.

La familia reconoce la gravedad y pide respeto para Verónica y su hija

Horas después de la publicación de los videos, la cuenta de Instagram de Verónica Giraldo dejó de estar disponible. Ante la viralización de los hechos, su hermana, Jessica Giraldo, publicó un mensaje dirigido al público sobre la situación.

“En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años. Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija”, solicitó Giraldo, mánager de Karol G, a través de sus canales oficiales.

La controversia por la custodia y el aislamiento familiar de Verónica Giraldo ha motivado numerosas muestras de apoyo, así como un renovado debate sobre la exposición pública de procesos personales y la necesidad de redes de acompañamiento en situaciones de alta conflictividad emocional.

Incluso, en los momentos de dificultad que atraviesa Verónica, la familia pidió comprensión y respeto por la situación: “Les pedimos empatía, respeto y comprensión mientras enfrentamos esto en familia. Gracias por el cariño y por acompañarnos siempre con tanto amor”.