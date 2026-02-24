Terror en la vía Panamericana: asalto a carro de valores desató combates con el Ejército y dejó un muerto en el sur del Cauca

La hipótesis que circula en la zona apunta a que los responsables serían disidentes del frente Carlos Patiño de las Farc, estructura armada ilegal con fuerte presencia en municipios del sur del Cauca - crédito Colprensa

Una operación armada a plena luz del día convirtió la vía Panamericana, en el sur del Cauca, en escenario de disparos, persecuciones y miedo. Lo que comenzó como el asalto a un vehículo de transporte de valores terminó en combates entre hombres armados y la fuerza pública, dejando una persona muerta y la movilidad completamente afectada en el sector de Piedra Sentada, en El Patía.

De acuerdo con la Policía, la camioneta de valores se desplazaba desde El Bordo hacia Popayán cuando fue interceptada por varios hombres armados que ejecutaron el hurto. La reacción de las autoridades no tardó. Unidades policiales que acudieron al lugar fueron atacadas a disparos por los responsables. “Unidades policiales que acudieron al lugar de los hechos fueron recibidas con disparos por parte de los responsables, quienes posteriormente huyeron del sitio. En el desarrollo de estos hechos resultó fallecido un ciudadano, conductor de un vehículo de carga, cuyas circunstancias son materia de verificación dentro de la investigación en curso”, informó la Policía.

Testigos aseguraron a medios regionales que, tras inmovilizar el tránsito, los sujetos se apoderaron de una gruesa suma de dinero. “Al parecer después esos sujetos procedieron a apoderarse de una gruesa suma de dinero, como indican los testigos al exponer que en medio de ese intercambio de disparos una persona murió al quedar atrapada en esta situación”, indicaron los periodistas de la zona.

Minutos después del asalto, habitantes del sector comenzaron a alertar sobre enfrentamientos armados. Las primeras versiones señalan que se trataría de choques entre integrantes de grupos disidentes y unidades del Ejército Nacional que hacen presencia permanente en esta parte del departamento.

Fuentes locales indicaron que militares llegaron en apoyo a los policías que ya estaban en el lugar. Al notar el arribo de refuerzos, los hombres armados optaron por huir hacia zonas rurales cercanas. Sin embargo, el intercambio de disparos se prolongó durante varios minutos, generando pánico entre viajeros y comunidades aledañas.

La hipótesis que circula en la zona apunta a que los responsables serían disidentes del frente Carlos Patiño de las Farc, estructura armada ilegal con fuerte presencia en municipios del sur del Cauca. Esta información aún es materia de verificación por parte de las autoridades.

La víctima mortal, según confirmó la Policía, sería el conductor de un vehículo de carga que quedó en medio del fuego cruzado. Por ahora, su identidad no ha sido revelada y las circunstancias exactas de su muerte están bajo investigación.

