Sintratac advierte riesgos en la operación aérea tras incidente en El Dorado y pide reforzar controladores

El Sindicato de los Trabajadores del Transporte Aéreo Colombiano, servicios logísticos y conexos (Sintratac) se pronunció tras el incidente ocurrido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde un avión de la aerolínea Latam que cubría la ruta Bogotá–San Andrés debió abortar su despegue luego de registrarse un cruce de trayectoria con un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El hecho, que es materia de investigación por parte de las autoridades, reabrió el debate sobre las condiciones operativas del sistema aéreo nacional. La información fue divulgada por Revista Semana en el seguimiento del caso.

Según lo conocido, el episodio ocurrió el pasado 20 de febrero, cuando la aeronave comercial interrumpió su maniobra de despegue para evitar un posible riesgo operacional. Aunque las autoridades avanzan en la investigación para establecer con precisión lo sucedido, el sindicato aprovechó la coyuntura para exponer preocupaciones estructurales relacionadas con la seguridad y la capacidad operativa del sector aéreo en Colombia.

“En primer lugar, resulta fundamental señalar que actualmente no existe un número suficiente de controladores aéreos para soportar incrementos sostenidos en la capacidad aérea del país”, indicó Sintratac, citado por Revista Semana, al referirse a lo que considera una situación que podría afectar la estabilidad del sistema.

El sindicato señaló que la seguridad operacional depende directamente del talento humano encargado de gestionar el tránsito aéreo y advirtió que cualquier desequilibrio entre la demanda de operaciones y la disponibilidad de controladores podría generar riesgos para la eficiencia y la confiabilidad del sistema. Según el gremio, el fortalecimiento del recurso humano es un elemento clave para garantizar operaciones seguras y sostenibles en el tiempo.

Además del tema relacionado con el personal, Sintratac manifestó preocupación por la concentración de operaciones aéreas en aeropuertos como Cartagena, Medellín y Cali, terminales que, según el comunicado, estarían enfrentando limitaciones logísticas y operativas que dificultan absorber el crecimiento del tráfico aéreo. De acuerdo con la organización, esta situación podría generar congestión y reducir los márgenes de maniobra en las operaciones diarias.

El gremio indicó que el aumento de la presión operativa puede traducirse en retrasos, disrupciones y afectaciones a la seguridad, especialmente cuando la infraestructura y los recursos humanos no crecen al mismo ritmo que la demanda. En ese sentido, insistió en que se requieren medidas estructurales para evitar que el sistema alcance niveles críticos de saturación.

Otro de los puntos abordados por Sintratac fue el debate sobre la asignación de slots aeroportuarios, es decir, las franjas horarias asignadas para aterrizajes y despegues. Según el sindicato, la Aeronáutica Civil estaría evaluando modificaciones en este sistema sin que exista, a su juicio, un sustento técnico suficientemente claro que respalde dichos cambios.

“Lejos de una modificación a este sistema que es consenso en el mundo entero, es imperativo fortalecer el monitoreo efectivo por parte de esta autoridad, así como el control y el cumplimiento del uso de los slots aeroportuarios”, expresó el sindicato, citado por ese medio de comunicación, al pedir mayor supervisión sobre el uso de estas franjas.

El comunicado también destacó que el respeto estricto de los horarios asignados es fundamental para mantener una operación ordenada y eficiente. Según el gremio, la falta de control sobre el uso de los slots incrementa la congestión y afecta la previsibilidad del sistema, lo que impacta tanto a los usuarios como a los trabajadores vinculados a las operaciones aéreas.

Adicionalmente, Sintratac manifestó preocupación por la expansión de modelos operativos que, según afirma, dependen en gran medida de esquemas de tercerización laboral. El sindicato señaló que este tipo de estructuras podría debilitar la estabilidad del talento humano y afectar la calidad del servicio, al fragmentar responsabilidades dentro del sistema.

“Finalmente, como trabajadores del sector, manifestamos nuestra preocupación frente a la expansión de modelos operativos que dependen de esquemas extensivos de tercerización y que pueden debilitar las condiciones laborales y la estabilidad del talento humano del sector”, señaló el sindicato, citado por Revista Semana.

Para el gremio, la sostenibilidad y la seguridad del sistema aéreo dependen de personal calificado, con experiencia y condiciones laborales adecuadas. En ese sentido, advirtió que la precarización del trabajo podría representar un riesgo para la calidad y la confiabilidad de las operaciones, especialmente en un contexto de crecimiento constante del tráfico aéreo en el país.