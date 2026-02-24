Nuevo revés del expresidente de la Cámara Andrés Calle, involucrado en el escándalo de la Ungrd: Corte Suprema ratificó crucial decisión

Andrés David Calle Aguas presuntamente habría destinado los $1.000 millones de pesos a las campañas políticas de su hermano, Gabriel Enrique Calle Aguas - crédito Colprensa

En el que es condiderado un nuevo golpe en su intención de recuperar su libertad, el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas recibió otra negativa de la Corte Suprema. Según se conoció el lunes 23 de febrero de 2026, el alto tribunal rechazó su solicitud para modificar la medida de aseguramiento que lo mantiene privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá, al ser señalado como pieza clave de uno de los sonoros casos de corrupción recientes.

La Corte reafirmó que Calle Aguas debe permanecer detenido mientras avanza el proceso en su contra por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Según informó Noticias RCN, la defensa del exrepresentante buscaba un permiso excepcional de salida extramuros para visitar a su hijo recién nacido, pero la petición fue negada por el magistrado Jorge Emilio Caldas; en vísperas de las elecciones al Congreso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El excongresista, que presidió la Cámara entre 2023 y 2024, fue capturado en mayo de 2025 y, desde entonces, se encuentra privado de la libertad, al ser acusado de recibir aproximadamente 1.000 millones de pesos en coimas vinculadas a contratos de la Ungrd. El proceso penal en contra del político cordobés, que militaba en el partido Liberal, incluye los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros en relación con este caso.

Al igual que Andrés Calle, otro de los personajes involucrados en el entramado de corrupción de la Ungrd es el expresidente del Senado Iván Name Vásquez - crédito Colprensa

De acuerdo con el reporte del citado medio, la investigación sostiene que Calle habría facilitado el trámite de reformas sociales del Gobierno en el Congreso a cambio de estos pagos ilícitos: en dineros que, al parecer, fueron entregados personalmente por el exsubdirector del manejo del riesgo de la unidad Sneyder Pinilla: que en septiembre de 2023, en víspera de las elecciones regionales del 29 de octubre, viajó a Montería y se encontró con el joven político.

Cero y van tres negativas para Andrés Calle Aguas por parte de la Corte Suprema

Esta decisión del alto tribunal representa la tercera ocasión en la que el alto tribunal se pronuncia en contra de flexibilizar la situación de Calle. En esta oportunidad, el excongresista solicitó que se autorizaran permisos periódicos de salida para visitar a su hijo nacido el 27 de diciembre, con la misma frecuencia de las visitas familiares ordinarias; no obstante, el magistrado Caldas, encargado de la sala de juzgamiento, argumentó en contra de la petición.

La Ungrd habría sido epicentro de un millonario desfalco, del que se habrían visto beneficiados, entre otros, el expresidente de la Cámara Andrés Calle Aguas - credito -Ovidio González/Presidencia

Entre sus argumentos, el togado indicó que la normativa vigente para personas privadas de la libertad no contempla este tipo de permisos para visitas a hijos fuera del centro penitenciario. Según el fallo, el sistema judicial garantiza visitas de menores a familiares detenidos en condiciones de seguridad y protección especial, pero siempre dentro de las instalaciones carcelarias, por lo que la solicitud de Calle Aguas no prosperó y seguirá recluido en el penal capitalino.

A lo largo del proceso, la defensa del excongresista ha presentado múltiples recursos con el objetivo de revertir la medida de aseguramiento. Entre ellos figuran un control de legalidad, dos solicitudes de revocatoria, una nulidad procesal y la reciente petición de permisos temporales de salida; todos ellos analizados y desestimados por la Corte Suprema, que mantuvo su postura sobre la importancia de preservar la medida restrictiva mientras avanza el caso.

La Corte Suprema considera que Andrés Calle Aguas debe seguir recluido en la cárcel La Picota de Bogotá - crédito Corte Suprema

Tras su detención, Calle presentó la renuncia a su curul y al Partido Liberal, por lo visto, con el propósito de que el proceso pasara a manos de la Fiscalía General de la Nación; aunque el proceso penal permanece bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia debido a que los hechos materia de investigación ocurrieron durante su ejercicio como legislador. Así, esta determinación no surtió efectos sobre un traslado del caso, que sigue bajo dominio del tribunal.

En su determinación, la Corte Suprema reiteró que la liberación de Calle podría representar un riesgo para la comunidad y la activación de una posible red criminal que estaría involucrada a la Ungred. En palabras del alto tribunal, la “vigencia de la medida de aseguramiento resulta indispensable para evitar la obstrucción de la justicia y la afectación del interés público”, teniendo en cuenta que fue acusado de recibir una multimillonaria suma a cambio de su cooperación.