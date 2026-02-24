Colombia

Joven fue criticado por mostrar lo que ganó cantando en Transmilenio durante 5 horas: “Eso es mendicidad, no trabajo”

Georgito causó revuelo al mostrar el dinero que reunió, y su sinceridad desató tanto elogios como críticas

El hombre agradeció a sus seguidores y las personas que apoyaron su talento, no obstante, el video generó varias críticas por ganar bien en tan poco tiempo - crédito georg1to / TikTok

La viralidad alcanzó a Georgito, joven cantante urbano, tras compartir en TikTok el resultado económico de 5 horas de música en el Transmilenio de Bogotá.

En un video, mostró en la mesa de un parque una bolsa llena de monedas y billetes, procedió a contar el dinero, primero separó las monedas de los billetes para luego celebrar el monto reunido, agradeciendo el respaldo del público. Su recuento arrojó 57.000 pesos en billetes y 78.000 pesos en monedas, totalizando 135.000 pesos en una sola jornada.

Las reacciones no se hicieron esperar. En los comentarios, algunos usuarios expresaron molestia por la exhibición pública de sus ganancias. Una persona escribió: “Por eso no doy... yo también tengo necesidades y salgo a trabajar, eso es mendicidad”, mientras que otros le sugirieron “pagar planilla” o compararon sus ingresos con el salario mínimo y la carga laboral semanal.

Sin embargo, el video también motivó mensajes de respaldo. Varios internautas defendieron la labor artística, distinguiéndola de la mendicidad y valorando el talento mostrado. “No entiendo los comentarios, él está trabajando, no pidiendo”, escribió un seguidor, reconociendo su destreza para la guitarra.

