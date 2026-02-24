Jhonny Rivera presumió los regalos que recibió por su matrimonio con Jenny López: “La tareita que nos toca”

El cantante aseguró que tendrá una ardua tarea al destaparlos y organziar todo en su nuevo hogar - crédito @jhonnyrivera/IG

Las imágenes de la boda entre Jhonny Rivera y Jenny López se convirtieron en uno de los temas más comentados entre los seguidores de la música popular colombiana. Después de tres años de relación, la pareja finalmente dio el sí frente al altar con más de 300 invitados.

El evento, celebrado el domingo 22 de febrero, marcó un nuevo capítulo en la vida del cantante, que compartió con sus seguidores la alegría de recibir múltiples regalos en el inicio de su matrimonio.

Desde su cuenta oficial de Instagram, el artista publicó un video en el que se mostraba junto a su esposa, Jenny López, preparados para abrir los paquetes.

Rivera, con tono humorístico y portando el anillo de casado, anunció: “Miren la tarea que tenemos... Ya no soy soltero, vamos a empezar la tareita”, mientras mostraba la sala de su casa llena de los regalos de todos los tamaños que llevaron los asistentes a la boda.

Aunque la pareja decidió no mostrar el contenido de los paquetes, la imagen de la mesa rebosante de regalos fue suficiente para entusiasmar a sus seguidores.

Dónde se llevó a cabo la ceremonia

La ceremonia religiosa tuvo lugar en una iglesia del corregimiento de Arabia en Pereira, ciudad en la que ambos artistas cuentan con un nutrido grupo de seguidores. El recinto debió ser cercado debido a la asistencia masiva de fanáticos, quienes, según los propios protagonistas, acudieron para “acompañarlos en este importante momento”.

La logística del evento se vio modificada respecto a los planes iniciales. Jhonny Rivera había anticipado que sería una celebración pequeña y familiar; sin embargo, al realizar la lista de invitados, la pareja reconoció que era imposible dejar por fuera a muchas personas cercanas, por lo que el evento terminó adquiriendo una mayor dimensión.

Sumado a esto, la presencia de sus seguidores a las afueras del recinto religioso también obligó a realizar un plan de contingencia cerrando algunas calles cercanas y así pudieran ver a los famosos llegar a la ceremonia.

Celebración y naturaleza en la finca del artista

El festejo se trasladó al finalizar la ceremonia religiosa a la finca de Rivera, donde la decoración se fundió con el entorno natural. El verde predominó tanto en los arreglos como en el paisaje, generando una atmósfera que los asistentes describieron como cálida y cercana.

Durante las semanas previas, Jhonny Rivera y Jenny López mantuvieron informados a sus seguidores sobre los preparativos, reforzando la imagen de una pareja transparente y cercana a su público. El video de los regalos, lejos de buscar ostentación, pareció un gesto de gratitud hacia quienes los acompañaron en la nueva etapa.

Redes sociales y el vínculo con los seguidores

La elección de mostrar detalles del evento y de los presentes recibidos, pues en la publicación, Rivera no solo exhibió los obsequios, sino que aprovechó para anunciar formalmente su cambio de estado civil, generando cientos de reacciones en cuestión de minutos.

“Ya no estoy soltero”, indicó Jhonny, mientras mostraba el anillo de matrimonio en su mano, dejando así oficialmente el título a su hijo Andy Rivera como lo dijeron en historias de Instagram.

La lista de asistentes incluyó destacadas figuras del género popular, como Andy Rivera —hijo del artista y también cantante—, Arelys Henao, Francy, Jhon Alex Castaño y Ciro Quiñonez, además de personalidades como La Liendra, Dani Duke, Yeferson Cossio y su hermana Cintia.

Llamó la atención que entre los invitados no se vio a Jessi Uribe y Paola Jara, por lo que algunos seguidores indicaron que, posiblemente, se debió a compromisos adquiridos previamente, además, del nacimiento de la hija de la dupla popular.