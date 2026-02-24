Colombia

Jay Torres explicó por qué no dio un paso más en una relación sentimental en ‘La casa de los famosos Colombia’

El participante en una reciente entrevista repasó sus conexiones con las chicas del programa y dejó claro que lo suyo fue pura amistad, aclarando toda duda con total sinceridad

Durante una reciente entrevista en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? La casa de los famosos Colombia, el exparticipante Jay Torres se refirió abiertamente a una de las preguntas que más le han hecho los seguidores del programa: por qué, a pesar de los acercamientos y la química evidente con algunas de las celebridades en competencia, no dio un paso más en una relación sentimental dentro de la casa estudio.

La inquietud fue planteada directamente por Karina García, la cual enumeró los nombres de varias compañeras con las que se le vinculó a Torres sentimentalmente debido a la cercanía que mostraron tener durante su paso por el formato colombiano.

