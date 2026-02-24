Gustavo Petro advierte sobre riesgo electoral en 2026 y cuestiona la transparencia del sistema de escrutinios

Presidente Gustavo Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el sistema electoral colombiano y encendió el debate político al advertir sobre un supuesto riesgo de fraude en las elecciones previstas para 2026. Durante una intervención pública realizada en la Casa de Nariño, el mandatario cuestionó la manera en que se gestionan los datos de los ciudadanos y el proceso de escrutinio, planteando dudas sobre la transparencia del modelo actual. Las declaraciones fueron divulgadas por Revista Semana dentro del cubrimiento político de la jornada.

Según lo expresado por el jefe de Estado, su principal inquietud gira alrededor del manejo de la información electoral y de quiénes participan en los procesos técnicos asociados a los comicios. Petro insistió en que ha planteado preguntas sobre este tema en distintas ocasiones y que, según su versión, no ha recibido respuestas suficientes por parte de las instituciones encargadas del control electoral. El pronunciamiento se produjo en medio de un ambiente político marcado por debates sobre garantías electorales y confianza institucional.

“Si son los mismos, estamos en un inmenso peligro de fraude electoral”, dijo el presidente Gustavo Petro, citado por Revista Semana, al referirse a la hipótesis de que el manejo de datos ciudadanos y los escrutinios puedan estar bajo responsabilidad de actores similares dentro del sistema.

- crédito Presidencia/Joel González

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El mandatario explicó que ha formulado la misma inquietud de manera reiterada y que considera necesario abrir un debate sobre las garantías de transparencia en los procesos electorales. En su intervención señaló que, desde su perspectiva, algunos sectores han restado importancia a las alertas que ha planteado sobre el tema, situación que, según dijo, incrementa sus dudas frente al funcionamiento del sistema.

“¿Las personas que hoy, privadamente, manejan los datos de los y las colombianas son los mismos que manejan los escrutinios?”, cuestionó el presidente Petro, citado por ese medio de comunicación, al insistir en la necesidad de aclarar quiénes tienen participación directa en los procedimientos electorales.

El jefe de Estado también señaló que entidades como el órgano electoral, la Fiscalía y la Procuraduría no han argumentado suficientemente sus inquietudes, aunque sí han respondido públicamente a sus afirmaciones. En su declaración, aseguró que las respuestas recibidas no han sido suficientes para despejar sus preocupaciones sobre la confiabilidad del sistema electoral colombiano.

Imagen de referencia de los formularios E-14 de las elecciones al Congreso de Colombia - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Durante la misma intervención, Petro hizo referencia a antecedentes jurídicos que, según él, evidencian que el sistema ha presentado fallas en el pasado. Para sustentar su postura, citó una decisión adoptada por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral relacionada con un caso específico de las elecciones al Senado de 2014, argumento que utilizó para señalar que algunos problemas señalados anteriormente aún podrían mantenerse vigentes.

“Todos a una, tratando de invalidar lo que ha dicho públicamente el presidente de la República, lo cual me lleva, aún más, a dudar. Dijeron en su frase que desde hace treinta años se hacen mejoras sustanciales en el sistema electoral colombiano, eso es contraevidente”, manifestó Gustavo Petro, citado por Revista Semana, al insistir en que su postura se basa en antecedentes conocidos por la justicia electoral.

El mandatario añadió que, según su interpretación, hechos identificados como fraudulentos en procesos anteriores podrían repetirse si no se realizan ajustes en el sistema. En ese contexto, afirmó que existen pruebas que, a su juicio, demostrarían cómo ciertas prácticas habrían afectado resultados electorales en procesos recientes, incluyendo los comicios de 2022.

Las 103 curules del Senado y las 183 de la Cámara de Representantes estarán en juego el 8 de marzo de 2026 - crédito Montaje Jesúe Áviles/Infobae Colombia

“Lo que aquí se encontró como fraudulento, fraude electoral demostrado por la justicia, no por el presidente de Colombia, sigue vigente. Se aplicó en el 2022, y espero no se aplique en el 2026; aquí tengo las pruebas de cómo se usó contra mí y contra el Pacto Histórico”, agregó el mandatario, citado por ese medio de comunicación, durante la misma declaración.

En su intervención, Petro también cuestionó afirmaciones realizadas por otros funcionarios públicos respecto a la evolución del sistema electoral colombiano. Según el presidente, la existencia de decisiones judiciales sobre irregularidades en el pasado demuestra que el modelo no estaría completamente blindado frente a riesgos, razón por la cual considera necesario mantener la discusión abierta.

“¿Quién dice que es cierto entonces la frase del procurador, registrador y la fiscal general diciendo que desde hace treinta años es mejor el sistema electoral en Colombia?”, afirmó Petro, citado por Revista Semana, al insistir en que el caso mencionado del año 2014 constituye, según su lectura, una evidencia de fallas estructurales.

El presidente también sostuvo que en las elecciones de 2022 se habrían presentado situaciones que, desde su perspectiva, afectaron el conteo de votos de su movimiento político. Señaló que esos hechos fueron detectados por integrantes de su organización, quienes, según explicó, contribuyeron a evitar impactos mayores en los resultados finales.

“Se modifican los votos del Pacto Histórico y del candidato Petro, disminuyendo su votación”, aseguró el jefe de Estado, citado por ese medio de comunicación, al referirse a lo que considera irregularidades detectadas durante el proceso electoral anterior.