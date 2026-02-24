Elecciones 2026: jurados de votación en el exterior tendrán un beneficio especial, según la Registraduría

Colombianos que integren mesas de votación en consulados durante 2026 podrán acceder a una tarifa diferencial en varios trámites de identificación-VisualesIA

Los colombianos que acepten la designación como jurados de votación en consulados y puestos habilitados fuera del territorio nacional durante las elecciones de 2026 contarán con un incentivo económico en varios trámites ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La medida contempla una disminución del 10 % en ciertos servicios de identificación y registro civil, siempre que el ciudadano acredite oficialmente haber cumplido esa función.

La decisión quedó consignada en un acto administrativo que fija las condiciones para acceder a la rebaja. Según lo establecido, el beneficio podrá utilizarse por una sola vez y estará vigente hasta que se realice el siguiente proceso electoral después de la jornada en la que la persona actuó como jurado.

¿En qué casos aplica? La reducción en el costo cobija diligencias como el duplicado o la corrección de la cédula de ciudadanía, la expedición de la cédula en policarbonato con activación digital, certificaciones especiales de nacionalidad —tanto físicas como electrónicas— y la expedición de copias o certificados de registros civiles, ya sea en ventanilla o a través de canales virtuales.

La constancia oficial de servicio como jurado en el exterior será el documento clave para solicitar el beneficio ante la autoridad electoral.

Para hacer efectiva la tarifa diferencial, el requisito central es presentar la constancia oficial de prestación del servicio electoral en el exterior. Ese documento, conocido como formulario E-18, es entregado por la autoridad consular correspondiente al finalizar la jornada. Sin este soporte no será posible solicitar el descuento.

La entidad también definió que sus dependencias internas deberán establecer los mecanismos de validación para comprobar la autenticidad del certificado y aplicar correctamente la rebaja. Además, el impacto financiero de la medida será revisado cada año por el área encargada del presupuesto, con el fin de evaluar su sostenibilidad.

Este incentivo se suma a los derechos que la normativa colombiana reconoce a quienes cumplen la labor de jurado. De acuerdo con el Código Electoral, los ciudadanos que desempeñan esta tarea tienen derecho a un día de descanso compensatorio remunerado, el cual debe disfrutarse dentro de los 45 días siguientes a la elección. A ello se agrega medio día adicional por ejercer el voto.

El descuento aplica para diligencias como duplicado de cédula, rectificaciones y copias de registros civiles, tanto en ventanilla como en línea

Sin embargo, en el caso de quienes residen en el extranjero, la aplicación práctica de ese descanso depende del vínculo laboral. Si el jurado trabaja para una empresa extranjera, la legislación colombiana no obliga al empleador a conceder el permiso remunerado, dado que se trata de una relación regida por normas de otro país. En esos casos, el certificado de asistencia puede servir como respaldo para gestionar el día libre, pero la decisión final quedará en manos de la compañía.

Distinta es la situación de quienes están vinculados laboralmente con entidades colombianas en el exterior, como embajadas, consulados u oficinas de empresas nacionales que operen bajo contratos sujetos a la ley colombiana. Allí sí existe la obligación de conceder el descanso compensatorio establecido por la normativa electoral.

Además del descuento en trámites de identificación, los jurados que voten en su misma mesa recibirán el certificado electoral, documento que habilita otras rebajas contempladas en la legislación. Entre ellas se encuentran descuentos en la expedición del pasaporte y en determinados servicios consulares, así como beneficios aplicables en Colombia, por ejemplo en matrículas de universidades públicas o en algunos trámites relacionados con la libreta militar y la cédula.

Aunque existe el incentivo en trámites, no habrá pago ni auxilios económicos por ejercer como jurado fuera del país

Lo que no está previsto es el pago de honorarios o el cubrimiento de gastos logísticos por la jornada. La autoridad electoral ha reiterado que no hay recursos destinados para transporte, alimentación u otros apoyos económicos para quienes cumplen esta función, sin importar el país donde se encuentren.

Con la mirada puesta en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, la invitación para los colombianos en el exterior es a revisar con anticipación sus designaciones, conservar los certificados que acrediten su participación y consultar en el consulado correspondiente los pasos para hacer efectivo el descuento. El beneficio, aunque limitado a un solo uso, puede representar un alivio en trámites que suelen tener un costo significativo