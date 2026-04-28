Colombia

Gustavo Petro responsabilizó a los puertos ecuatorianos del tráfico mundial de cocaína: “El mayor exportador no es Colombia”

La exposición realizada por el presidente Petro destacó la supuesta ausencia de controles marítimos por parte de Ecuador, lo que, según sus argumentos, facilita operaciones de organizaciones dedicadas al narcotráfico en territorio colombiano

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La más reciente intervención del mandatario colombiano incluyó un señalamiento directo a la administración de Ecuador por el aumento del flujo de drogas hacia mercados externos, atribuyendo la situación a deficiencias en la supervisión portuaria y fronteriza - crédito Canal Institucional

El presidente Gustavo Petro reiteró sus acusaciones contra los puertos ecuatorianos, a los que señaló como el principal canal de exportación de cocaína en el mundo durante una alocución realizada el lunes 27 de abril.

El mandatario colombiano vinculó directamente la gestión de las autoridades de Ecuador con el incremento de la violencia en el suroccidente de Colombia, advirtiendo que la falta de control en la frontera marítima y los terminales portuarios del país vecino estaría facilitando la salida de grandes cargamentos de droga hacia mercados internacionales.

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En la misma intervención, Petro puntualizó que, aunque Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína, “el primer exportador de cocaína en el mundo se llaman los puertos ecuatorianos”.

“Y es porque no se cuidan como sí cuidamos cada vez más las salidas y la incautación que se hace en alta mar y en puertos. Tres mil ya trescientas toneladas incautadas. Eso es un récord mundial. ¿Y qué es lo que provoca que se desplace a Ecuador?”, añadió el jefe de Estado durante su intervención.

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Según la exposición del presidente colombiano, esta situación es consecuencia directa de “funcionarios veniales” en Ecuador y de una protección insuficiente en sus terminales marítimos.

Petro señaló que la falta de control en los terminales portuarios de Ecuador facilita la salida de cargamentos de cocaína a mercados internacionales - crédito Ovidio González/Presidencia de la República
Petro señaló que la falta de control en los terminales portuarios de Ecuador facilita la salida de cargamentos de cocaína a mercados internacionales - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Al respecto, Petro resaltó que, en Colombia, los operativos de inteligencia han permitido “la incautación de 3.300 toneladas” de droga, cifra que el mandatario calificó como “un récord mundial”.

Estas declaraciones se registraron tras los recientes atentados terroristas en el Valle del Cauca y el Cauca, que han dejado al menos 21 muertos y más de 30 heridos, según información confirmada por el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez.

Petro denunció, además, que la presunta filtración de datos erróneos desde los servicios de inteligencia ecuatorianos habría contribuido a una campaña de desinformación sobre su reciente visita a la ciudad de Manta.

Al respecto, el mandatario negó tajantemente cualquier vínculo con alias Fito –un cabecilla criminal ecuatoriano– y explicó: “Nosotros tenemos todas las pruebas de quién entró, una sola persona, a ayudarme a hacer mi libro y de que no entró nadie más a mi casa, sino la comida que traían mis escoltas”.

Añadió que la prensa ecuatoriana y algunos medios colombianos habrían replicado, sin verificación, versiones infundadas según las cuales su equipo de seguridad habría contactado con integrantes del crimen organizado.

Petro desmintió cualquier vínculo con el criminal ecuatoriano alias Fito y criticó la divulgación de información no verificada por medios de prensa - crédito Ovidio González/Presidencia de la República
Petro desmintió cualquier vínculo con el criminal ecuatoriano alias Fito y criticó la divulgación de información no verificada por medios de prensa - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Los atentados en la vía Panamericana, a la altura de Cajibío, atribuidos a grupos armados dedicados al tráfico de drogas, han tensionado aún más la relación entre Colombia y Ecuador.

El director de la Policía, general William Rincón Zambrano, respondió a los señalamientos de falta de prevención, aclarando que: “Mucha gente cuestiona eso, pero a veces no conocen en realidad cómo se hace la inteligencia. Nosotros teníamos marcado, más o menos, más de 22 puntos donde posiblemente se iban a presentar algunas acciones”.

Así mismo, Petro alertó sobre la posibilidad de que los explosivos utilizados en estos atentados estén siendo suministrados desde Ecuador a la denominada Junta del Narcotráfico, que agrupa a diversas estructuras criminales.

El presidente consideró que tales acciones violentas podrían representar un intento de “sabotaje” alimentado desde su país vecino y destinado, según su hipótesis, a favorecer a sectores políticos de la extrema derecha: “cada vez más estrecha”, aseguró, aunque precisó que se trata de “una hipótesis a confirmar”.

El enfrentamiento verbal entre Colombia y Ecuador evidencia crecientes tensiones por el control del narcotráfico y el intercambio de información de inteligencia - crédito Matías Delacroix/AP
El enfrentamiento verbal entre Colombia y Ecuador evidencia crecientes tensiones por el control del narcotráfico y el intercambio de información de inteligencia - crédito Matías Delacroix/AP

La rivalidad verbal entre los gobiernos de Petro y Noboa se inscribe en un clima inédito de cooperación y recelo mutuo. Los cuestionamientos de Gustavo Petro a la actuación de Ecuador en el control del narcotráfico derivan, según su argumentación, en un mayor flujo de cocaína hacia rutas marítimas internacionales, a pesar de los récords de incautación que reporta la inteligencia colombiana.

Por otro lado, la gestión de crisis por parte de las fuerzas de seguridad frente a los atentados recientes revela la complejidad de un conflicto que traspasa fronteras institucionales y nacionales.

Las acusaciones cruzadas por la capacidad operativa en inteligencia y la difusión de información sensible han ampliado la brecha entre ambos países en un momento de graves repercusiones para la seguridad regional.

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