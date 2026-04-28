Colombia

Así es polémico centro de conservación Vantara en la India, al que proponen trasladar los hipopótamos de Pablo Escobar

Tras el plan de eliminación socializado por el Gobierno nacional, el magnate indio ofreció trasladar a los animales

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Ilustración en acuarela: Anant Ambani de pie en la orilla de un río observando hipopótamos sumergidos, con palmeras y un cartel de Vantara.
El centro que se presenta como un sitio de refugio y rehabilitación de animales ha generado diversos cuestionamientos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente propuesta de reubicación de hipopótamos colombianos hacia el centro Vantara en la India ha intensificado el escrutinio sobre este santuario privado y sus prácticas de manejo animal.

El traslado de estos ejemplares, junto con el de otras especies en peligro, forma parte de una operación internacional sin precedentes en el mundo de la conservación, pero también ha destapado serias denuncias sobre la legalidad y el bienestar en el recinto gestionado por Anant Ambani, hijo del magnate indio Mukesh Ambani.

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Vantara, que ocupa aproximadamente 1.400 hectáreas en el estado de Gujarat en India, ha recibido en los últimos años una cantidad significativa de ejemplares de distintas partes del mundo.

El centro, inaugurado oficialmente en 2025 por el primer ministro Narendra Modi, ha sido descrito como el mayor complejo de rescate y rehabilitación de fauna silvestre del mundo. Vantara alberga más de 2.000 animales de 43 especies, en instalaciones diseñadas para la rehabilitación, el tratamiento de enfermedades y la eventual reinserción en la naturaleza de quienes lo permitan sus condiciones.

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Las denuncias más recientes contra Vantara giran en torno a la supuesta adquisición ilegal de animales, el posible maltrato y la opacidad en la importación de ejemplares exóticos. En agosto de 2025, la Corte Suprema de la India ordenó una investigación especial sobre el santuario, en respuesta a las acusaciones de violaciones a las leyes de protección de la fauna silvestre, irregularidades financieras y prácticas potencialmente perjudiciales para los animales.

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