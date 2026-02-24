El perreo ya es tema de doctorado: la investigación que llevó el reguetón al más alto nivel académico

La psicóloga e investigadora presentó en la Universidad EAFIT una tesis doctoral que analiza el perreo como práctica cultural y espacio de construcción identitaria femenina- crédito VisualesIA/@Doctoraperreo/Instagram

Durante años, el reguetón ha sido tema de debate en sobremesas, redes sociales y titulares de farándula. Se le responsabiliza de estereotipos, se le atribuyen transformaciones urbanas y se le mide casi siempre en cifras de reproducciones o contratos millonarios.

Sin embargo, rara vez se convierte en objeto de estudio sistemático. Esa ausencia fue el punto de partida de la psicóloga e investigadora Luisa Fernanda Espinal, quien decidió dedicar su tesis doctoral a un fenómeno que millones bailan, pero pocos analizan con rigor: el perreo en Medellín.

Su trabajo, presentado en la Universidad Eeafit, se centró en la función social del baile asociado al reguetón y en la manera como este incide en la configuración de la identidad femenina. La académica partió de una inquietud personal que la acompañó desde la adolescencia: cómo conciliar su gusto por el género urbano con su militancia feminista y su trabajo en temas de género y violencias.

En declaraciones recogidas por El Colombiano, Espinal cuestionó la forma en que el reguetón suele abordarse en escenarios académicos. “Hay algo muy curioso, sobre todo en la academia colombiana, y es que hay objetos de estudio de gran estatus y otros no tanto.

“A los académicos les interesa hablar de reguetón cuando hay tensiones sociales, por ejemplo, alrededor de canciones como +57 o Perra de J Balvin y Tokischa, ahí sí todos salen a hablar de reguetón, académicos, psicólogos, periodistas, todo el mundo, pero no hay ese mismo interés cuando se trata de investigarlo a profundidad”, afirmó.

Su investigación implicó rastrear antecedentes teóricos escasos y construir herramientas propias para analizar un fenómeno masivo que, según explicó, ha sido subestimado. “Como ha sido un género tan poco estudiado, hay muy pocas herramientas y conceptos para poder entender el fenómeno. Eso fue una gran exigencia dentro de mi proceso de investigación”, señaló también al diario antioqueño.

Lejos de limitarse a revisar letras o estadísticas, la tesis incorporó observación en espacios de fiesta y entrevistas con mujeres que encuentran en el baile una forma de expresión. En ese proceso, Espinal llegó a una conclusión que desafía miradas simplistas: el perreo funciona como un código corporal compartido, una práctica que, aunque no se enseñe formalmente, es comprendida y resignificada por quienes la ejecutan.

“Hay un prejuicio con los fenómenos masivos, el nivel de comprensión se restringe a asuntos de mercado, por eso hay una mirada un poco superficial y banal sobre el reguetón, es como si por ser un género musical simple, fuera también básico y superficial en sus efectos y dimensiones”, dijo.

Desde su perspectiva, el baile abre un margen para explorar facetas que en otros contextos podrían ser censuradas. “Entender cómo la dinámica de la identidad cambia según los contextos y la potencialidad que tiene la música para permitirnos ser otros y jugar con esas formas de ser, para mí fue sorprendente y encantador. El perreo le permite a muchas mujeres habitar sus contradicciones y asumir actitudes que en su vida cotidiana les produciría un malestar significativo o las haría sentir juzgadas”, agregó.

En su cuenta de Instagram, la investigadora compartió una reflexión sobre el proceso que culminó en un documento de 240 páginas. “Cuando se me atravesó la idea de hacer un doctorado sabía que no podía investigar otra cosa que no fuera el perreo o el reggaetón.

Todos me advertían de lo difícil que era ese nivel académico; de lo competitivas, hostiles y radicales que se volvían muchas personas atravesando un camino que parecía de pura piedra y que, eligiendo un tema tan “polémico e inexplorado”, solo me iba a frustrar y aislar”, escribió.

