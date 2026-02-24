El padre Chucho habló de su salud y aclaró rumores tras aparecer en silla de ruedas durante una misa: “Vulgares los comentarios”

La imagen del Padre Chucho oficiando misa en silla de ruedas generó preocupación entre la comunidad católica en Bogotá - crédito @virgenmaria41/TikTok

La reciente imagen de Jesús Hernán Orjuela, conocido como el padre Chucho, oficiando misa en silla de ruedas y con un brazo en cabestrillo en una parroquia de Bogotá provocó preocupación entre fieles y seguidores de su labor religiosa.

Las fotografías y videos difundidos en redes sociales multiplicaron las preguntas sobre su salud, mientras la comunidad católica aguardaba una explicación. Según reportó el programa La Red, el sacerdote optó por aclarar la situación para calmar la incertidumbre de miles de personas.

El origen del quebranto de salud

De acuerdo con el testimonio del padre Chucho, el inicio de 2026 se vio marcado por complicaciones médicas que lo llevaron a someterse a varias intervenciones quirúrgicas urgentes.

Todo comenzó con la detección de una pequeña masa que, con el tiempo, creció de manera preocupante. En un principio, el sacerdote no le atribuyó gravedad, pero los exámenes clínicos y un tamizaje orientado a descartar un posible cáncer encendieron las alertas entre los especialistas.

Los médicos recomendaron una cirugía inmediata y, posteriormente, detectaron otra masa en la parte posterior del cuerpo, aumentando la preocupación por su estado. A estas condiciones se sumó la reaparición de una hernia abdominal, que ya había sido intervenida años antes, pero que no recibió los cuidados posteriores requeridos.

El sacerdote relató en el programa citado que los galenos insistieron en la necesidad de operar cuanto antes, tanto para descartar cáncer como para evitar un estrangulamiento herniario, situación que podía poner en riesgo su vida.

Decisión de operarse y vivencias en el quirófano

El famoso sacerdote explicó que, ante la premura, tomó la decisión de asumir la cirugía de manera particular, ya que los tiempos del plan de salud religioso eran incompatibles con la urgencia.

La familia lo apoyó económicamente y el 9 de febrero ingresó al quirófano para someterse a tres procedimientos simultáneos: uno en el abdomen, otro en el hombro y un tercero en la espalda. “Me dijeron que el riesgo era la muerte”, confesó el sacerdote durante la entrevista. Antes de la intervención, recibió los Santos Óleos, en lo que describió como un momento espiritual y conmovedor.

El procedimiento duró cerca de dos horas y media e incluyó intubación intraoperatoria. Durante ese tiempo, el sacerdote experimentó un gesto que consideró providencial: “A punto de estar dormido empecé a llorar… y el médico me dijo: ‘Esto viene de Dios y yo no le voy a cobrar nada’”, relató.

Recuperación y complicaciones posteriores

Luego de la cirugía, fue dado de alta el mismo día, bajo estrictas indicaciones médicas. El proceso de recuperación presentó nuevos desafíos. Al intentar aliviar el dolor con hielo, sufrió una quemadura que derivó en dermatitis, generando molestias adicionales.

“Hasta reír me duele porque tengo dolor abdominal”, confesó el sacerdote. Actualmente, debe mantener reposo, modificar su alimentación y limitar actividades cotidianas. La noticia que trajo alivio llegó días más tarde: los resultados de la biopsia confirmaron que la masa extirpada era benigna.

Rumores y desinformación en redes sociales

La viralización de las imágenes y la falta de detalles iniciales alimentaron rumores y especulaciones sobre la condición del religioso.

Algunos usuarios en redes sociales llegaron a afirmar que el padre Chucho se había sometido a una liposucción. “Vulgares los comentarios, las cosas más vulgares, las calumnias más grandes. Hasta me duele para reírme hoy, pero ¿qué me voy a abrir yo el estómago para sacar grasa? No, no fue lipo, no fue una lipo, no fue nada de eso”, respondió el sacerdote.

Añadió que la situación afectó especialmente a su familia, aunque él prefiere tomarlo con humor.

El apoyo de la comunidad

A pesar de las limitaciones físicas, el padre Chucho continúa celebrando la eucaristía en la parroquia del barrio Castilla, localidad de Kennedy, en Bogotá. Su testimonio ha estado marcado por la fe y la gratitud. “Dios me ha dado otra oportunidad”, expresó, reiterando que vive esta etapa como un proceso de aprendizaje y renovación.

El sacerdote subrayó la importancia del apoyo recibido por parte de su familia, los fieles y personas anónimas que facilitaron los recursos para la intervención médica. “Cuando llegué a la clínica ya estaba pago y mi familia era la que iba a pagar, ya está pago, yo creo en los arcángeles”, relató ante cámaras.