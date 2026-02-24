Colombia

Construcción de la avenida 68 en Bogotá registró avances: tramo del grupo 9 alcanzó el 80%, su entrega está prevista para este año

La supervisión realizada por la dirección del IDU confirmó que las labores superan ampliamente el ritmo exigido a comienzo de año, previendo la entrega de este sector antes de finalizar el período vigente

Ya se encuentran en más
Ya se encuentran en más del 65% de avance las dos estaciones de TransMilenio incluidas en el grupo 9 de la avenida 68 - crédito IDU

La construcción de la avenida 68, uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la movilidad de Bogotá, continúa avanzando con resultados significativos en varios de sus frentes, según el más reciente informe entregado por el IDU.

El grupo 9, correspondiente al tramo entre la carrera 48 y la carrera 9, ya alcanza un avance del 80%, un salto considerable frente al 32% registrado en enero de 2024, cuando el cronograma exigía un progreso del 72,07%.

El director del IDU, Orlando Molano, realizó recientemente un recorrido de verificación para supervisar las labores y ratificó que este tramo será entregado este año, cumpliendo la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán.

En este sector, ya se han finalizado las instalaciones subterráneas mediante la técnica de pipe jacking, que permite la colocación de redes sin necesidad de abrir zanjas, minimizando así el impacto sobre la movilidad y acelerando los tiempos de obra. La instalación de la tubería está completa y la construcción de cámaras en los pozos supera el 50% de ejecución en una estructura que abarca 2,2 kilómetros.

El tramo del grupo 9
El tramo del grupo 9 de la avenida 68, entre la carrera 48 y la carrera 9, registra un avance del 80% en su construcción - crédito IDU

El grupo 9 también contempla la construcción de dos estaciones de TransMilenio —una a la altura de la carrera 19 y otra cerca de la carrera 11—, ambas con un avance superior al 65%. Ya se han ejecutado labores de cimentación, instalación de estructuras metálicas y cubiertas, y actualmente se trabaja en la colocación de pisos.

Además, el IDU avanza en la conexión peatonal entre la autopista Norte y el corredor de la 68, mediante el reforzamiento y pilotaje del puente peatonal de la calle 97, obra que había estado pendiente durante años y que permitirá conectar el sector con la estación de TransMilenio de la AutoNorte con calle 100.

El tramo correspondiente al grupo 9 abarca 2,23 km, habilitará tres carriles mixtos y uno exclusivo para TransMilenio por sentido, así como 40.115 m² de espacio público, 13.682 m² de zonas verdes, 3,1 km de ciclorrutas y dos estaciones de TransMilenio. Paralelamente, se iniciarpn trabajos de jardinería, mejoramiento de andenes y modernización de la iluminación, intervenciones que aportarán a la calidad del espacio público y la seguridad de los peatones.

La obra integral de la
La obra integral de la avenida 68 incluye 17,07 km de conexión entre 10 localidades, 21 estaciones de TransMilenio y 2.549 nuevos árboles - crédito IDU

El proyecto integral de la avenida 68 comprende 17,07 kilómetros de interconexión entre 10 localidades, con la construcción de 21 estaciones de TransMilenio, 9 puentes vehiculares, 11 puentes peatonales, y la creación de 16,86 kilómetros de ciclorruta. La obra también incluye 486.975 m² de espacio público y zonas verdes, ocho pasos deprimidos y la plantación de 2.549 nuevos árboles, junto con la implementación de 53.563 m² de jardines y 125 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible.

En cuanto al estado global de los frentes de obra, los avances más destacados se registran en el grupo 5 (avenida Esperanza hasta la calle 46) con un 96,54%, el grupo 4 (avenida Centenario hasta avenida la Esperanza) con 84,12%, y el grupo 2 (calle 18 sur a avenida de las Américas) con 80,80%.

El grupo 1 avanza en un 70,26%, el grupo 3 en 79,01%, el grupo 6 en 62,25%, el grupo 7 en 79,10% y el grupo 8 en 57,32 %, de acuerdo con el corte del 16 de febrero de 2026.

La inversión en la avenida
La inversión en la avenida 68 supera los $2,98 billones y busca reducir en un 50% los tiempos de desplazamiento en Bogotá - crédito IDU

La inversión total en la avenida 68 asciende a $2,98 billones, de los cuales $2,6 billones corresponden a obra y $283.433 millones a interventoría. Esta vía conectará arterias fundamentales como la NQS, avenida Américas, calle 26, avenida Suba y carrera Séptima, permitiendo la reducción estimada del 50% en los tiempos de desplazamiento y convirtiéndose en el corredor de mayor cobertura y eficiencia para el transporte masivo en la ciudad.

Con la entrega prevista del grupo 9 para este año, la administración le está apostando a priorizar la eficiencia del sistema TransMilenio, así como la seguridad de peatones, ciclistas y usuarios del espacio público.

