Precio del dólar en Colombia: qué pasará con la en la última semana de febrero y cómo lo afectará la cercanía de las elecciones

El dólar en Colombia cerró el 20 de febrero con una cotización promedio de $3.691,57, lo que implicó una baja de $4,15 respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), marcada en $3.695,72. Durante la jornada, la divisa abrió en $3.694,00, alcanzó un máximo de $3.717,50 y retrocedió hasta un mínimo de $3.667,00. Así, el mercado cambiario local registró una volatilidad superior a la de semanas anteriores.

El tipo de cambio presentó una apreciación semanal de 1,37% frente al peso colombiano, un comportamiento que coincidió con el fortalecimiento global del billete verde, cuyo índice DXY, que lo mide a nivel mundial, avanzó 0,91% en igual periodo. Pese a lo anterior, previendo en lo que puede pasar en la última semana de febrero de 2026, el chief business officer de Global66, Rodrigo Lama, dijo que el peso colombiano “se mantiene dentro de la tendencia bajista que inició en noviembre de 2024, encontrándose en un nivel de resistencia importante en la zona de los $3.700”.

Dentro de los factores que incidieron en estos movimientos destacan elementos internacionales, como la corrección en los principales commodities. El oro, que actúa como refugio ante incertidumbre, suele apreciarse cuando el dólar pierde valor.

Además, el experto mencionó el alza en la rentabilidad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, motivada por expectativas de mantener tasas de interés elevadas más tiempo. La incertidumbre geopolítica derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán también se ha reflejado en los mercados emergentes.

Diversas cifras macroeconómicas en Estados Unidos mostraron señales mixtas: la inflación del gasto en consumo personal resultó mayor a la esperada, el PIB trimestral estuvo por debajo de las proyecciones y los datos de empleo superaron ampliamente las previsiones del mercado. “Los factores que seguirán primando en los próximos meses serán la evolución de la economía americana y la política monetaria de la Reserva Federal, donde cabe recordar que en mayo asumirá un nuevo presidente de la institución”, aseguró Lama. Según el análisis, se mantendría la tendencia bajista hasta que el mercado muestre una señal clara de cambio.

Peso colombiano, entre los beneficiados

Por su parte, la analista de Contexto Externo y Mercado Cambiario de Corficolombiana, Gabriela Bautista, afirmó que “el dólar viene perdiendo fuerza y todo apunta a que el peso colombiano podría ser uno de los grandes beneficiados”. De acuerdo con las previsiones, en 2026 el dólar completaría el segundo año consecutivo de debilitamiento, aunque de forma más moderada que en 2025. Esto podría seguir impulsando la tasa de cambio a la baja si se mantiene el entorno actual.

Bautista destacó un contexto internacional de mayor estabilidad, favorecido por el apetito global por activos de economías emergentes y un ciclo positivo para los commodities —excepto el petróleo—, junto a una mayor alineación política regional con los intereses de Estados Unidos.

Tasa de interés del Banco de la República

Para el escenario local, la analista detalló que el Banco de la República retomó aumentos de tasas de interés (10,25%) en enero debido al incremento de la presión inflacionaria, lo que generó un mayor atractivo por los activos colombianos para inversionistas. A este fenómeno se suman flujos estacionales derivados del pago de impuestos empresariales y dividendos de empresas como Ecopetrol, aunque estos efectos tienen un mayor peso en los primeros meses del año.

Sin embargo, advirtió que “ya hacia la mitad del año, el panorama se vuelve más incierto”. Explicó que “la dinámica del dólar dependerá en buena medida de las señales que envíe el próximo gobierno”.

Señaló la importancia de recuperar la confianza institucional para dinamizar la inversión, aún por debajo de los niveles prepandemia. Así las cosas, proyectó “una leve corrección alcista hacia niveles entre $3.700 y $3.800 en un contexto fiscal bastante retador, pero lejos de los niveles de tasa de cambio más altos que vimos en los últimos años”. Además, enfatizó en que “el proceso electoral introduce riesgos asimétricos, tanto al alza como a la baja”.

Precio del petróleo

Frente a lo que pasa en el contexto internacional y su impacto en el peso, la analista de mercados de HFM, Paula Chaves, dijo que aunque los conflictos geopolíticos suelen provocar una apreciación más marcada del dólar, en esta ocasión, en el que hay tensión entre Estados Unidos e Irán, el efecto ha sido contenido. Sostuvo que “parte de esa moderación se explica porque el mismo conflicto ha elevado el precio del petróleo (USD70,10 el barril de Brent, de referencia para Colombia), lo que para Colombia actúa como un factor de soporte para el peso al fortalecer las perspectivas de ingresos por exportaciones”.

Chaves añadió que el mercado cambiario actual refleja alzas relacionadas con la función de refugio frente a riesgos globales, mientras que el peso colombiano mostró apreciación en el último periodo. “El resultado es un mercado cambiario que hoy sube por efecto refugio, en contraste con la tendencia de valorización reciente del peso, pero sin romper todavía la estructura de rango que domina el corto plazo”, resaltó la analista.