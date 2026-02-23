Colombia

Precio del dólar en Colombia: qué pasará con la en la última semana de febrero y cómo lo afectará la cercanía de las elecciones

Expertos dicen que factores internacionales y ajustes políticos redefinen el entorno financiero local, mientras la cotización se estabiliza en el rango de las últimas semanas

Guardar
Gabriela Bautista, analista de Contexto Externo y Mercado Cambiario de Corficolombiana, dijo que el dólar viene perdiendo fuerza y todo apunta a que el peso colombiano podría ser uno de los grandes beneficiados - crédito Corficolombiana

El dólar en Colombia cerró el 20 de febrero con una cotización promedio de $3.691,57, lo que implicó una baja de $4,15 respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), marcada en $3.695,72. Durante la jornada, la divisa abrió en $3.694,00, alcanzó un máximo de $3.717,50 y retrocedió hasta un mínimo de $3.667,00. Así, el mercado cambiario local registró una volatilidad superior a la de semanas anteriores.

El tipo de cambio presentó una apreciación semanal de 1,37% frente al peso colombiano, un comportamiento que coincidió con el fortalecimiento global del billete verde, cuyo índice DXY, que lo mide a nivel mundial, avanzó 0,91% en igual periodo. Pese a lo anterior, previendo en lo que puede pasar en la última semana de febrero de 2026, el chief business officer de Global66, Rodrigo Lama, dijo que el peso colombiano “se mantiene dentro de la tendencia bajista que inició en noviembre de 2024, encontrándose en un nivel de resistencia importante en la zona de los $3.700”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dentro de los factores que incidieron en estos movimientos destacan elementos internacionales, como la corrección en los principales commodities. El oro, que actúa como refugio ante incertidumbre, suele apreciarse cuando el dólar pierde valor.

Al cierre de la jornada
Al cierre de la jornada del 22 de febrero, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.577,78, mientras que el de venta se ubicaba en $3.678,33 – crédito Nathalia Angarita/Reuters

Además, el experto mencionó el alza en la rentabilidad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, motivada por expectativas de mantener tasas de interés elevadas más tiempo. La incertidumbre geopolítica derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán también se ha reflejado en los mercados emergentes.

Diversas cifras macroeconómicas en Estados Unidos mostraron señales mixtas: la inflación del gasto en consumo personal resultó mayor a la esperada, el PIB trimestral estuvo por debajo de las proyecciones y los datos de empleo superaron ampliamente las previsiones del mercado. “Los factores que seguirán primando en los próximos meses serán la evolución de la economía americana y la política monetaria de la Reserva Federal, donde cabe recordar que en mayo asumirá un nuevo presidente de la institución”, aseguró Lama. Según el análisis, se mantendría la tendencia bajista hasta que el mercado muestre una señal clara de cambio.

Peso colombiano, entre los beneficiados

Por su parte, la analista de Contexto Externo y Mercado Cambiario de Corficolombiana, Gabriela Bautista, afirmó que “el dólar viene perdiendo fuerza y todo apunta a que el peso colombiano podría ser uno de los grandes beneficiados”. De acuerdo con las previsiones, en 2026 el dólar completaría el segundo año consecutivo de debilitamiento, aunque de forma más moderada que en 2025. Esto podría seguir impulsando la tasa de cambio a la baja si se mantiene el entorno actual.

El dólar en Colombia lleva
El dólar en Colombia lleva varios meses por debajo de los $3.700 - crédito Jesús Avilés/Infobae

Bautista destacó un contexto internacional de mayor estabilidad, favorecido por el apetito global por activos de economías emergentes y un ciclo positivo para los commodities —excepto el petróleo—, junto a una mayor alineación política regional con los intereses de Estados Unidos.

Tasa de interés del Banco de la República

Para el escenario local, la analista detalló que el Banco de la República retomó aumentos de tasas de interés (10,25%) en enero debido al incremento de la presión inflacionaria, lo que generó un mayor atractivo por los activos colombianos para inversionistas. A este fenómeno se suman flujos estacionales derivados del pago de impuestos empresariales y dividendos de empresas como Ecopetrol, aunque estos efectos tienen un mayor peso en los primeros meses del año.

Sin embargo, advirtió que “ya hacia la mitad del año, el panorama se vuelve más incierto”. Explicó que “la dinámica del dólar dependerá en buena medida de las señales que envíe el próximo gobierno”.

Polymarket posiciona a Iván Cepeda
Polymarket posiciona a Iván Cepeda como favorito para liderar la votación en la primera vuelta presidencial en Colombia con un 59% de probabilidad - crédito Polymarket

Señaló la importancia de recuperar la confianza institucional para dinamizar la inversión, aún por debajo de los niveles prepandemia. Así las cosas, proyectó “una leve corrección alcista hacia niveles entre $3.700 y $3.800 en un contexto fiscal bastante retador, pero lejos de los niveles de tasa de cambio más altos que vimos en los últimos años”. Además, enfatizó en que “el proceso electoral introduce riesgos asimétricos, tanto al alza como a la baja”.

Precio del petróleo

Frente a lo que pasa en el contexto internacional y su impacto en el peso, la analista de mercados de HFM, Paula Chaves, dijo que aunque los conflictos geopolíticos suelen provocar una apreciación más marcada del dólar, en esta ocasión, en el que hay tensión entre Estados Unidos e Irán, el efecto ha sido contenido. Sostuvo que “parte de esa moderación se explica porque el mismo conflicto ha elevado el precio del petróleo (USD70,10 el barril de Brent, de referencia para Colombia), lo que para Colombia actúa como un factor de soporte para el peso al fortalecer las perspectivas de ingresos por exportaciones”.

Chaves añadió que el mercado cambiario actual refleja alzas relacionadas con la función de refugio frente a riesgos globales, mientras que el peso colombiano mostró apreciación en el último periodo. “El resultado es un mercado cambiario que hoy sube por efecto refugio, en contraste con la tendencia de valorización reciente del peso, pero sin romper todavía la estructura de rango que domina el corto plazo”, resaltó la analista.

Temas Relacionados

Precio del Dólar en ColombiaDólar en ColombiaPrecio del DólarPeso ColombianoFebrero 2026Colombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

La Tricolor no suma puntos en el hexagonal, por lo que tiene comprometida su clasificación a la Copa del Mundo y tendrá que ganar los dos partidos que restan para obtener el cupo

Colombia vs. Paraguay - EN

Willie Colón y Jorge Celedón en Estados Unidos: dos conciertos, una despedida y un legado para la música latina

El encuentro de la salsa y el vallenato se vivió en Miami y Dallas con un lleno total, marcando un hito en la música hispana antes de la muerte del legendario trombonista neoyorquino

Willie Colón y Jorge Celedón

Video · Estas son las primeras imágenes de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López

Los registros audiovisuales demuestran una ceremonia tradicional de la región y que el amor está más allá de las críticas por la diferencia de edad

Video · Estas son las

Marcela Meléndez, nueva directora de Fedesarrollo, lanzó dura advertencia tras el aumento del salario mínimo: “Perjudica a muchos trabajadores”

La ejecutiva, que es primera mujer en asumir la dirección de la fundación, advirtió sobre el impacto del reciente aumento del salario mínimo en la informalidad laboral, la urgencia de una reforma fiscal y los desafíos que enfrenta la economía colombiana ante el estancamiento del crecimiento y la caída de la inversión y la inseguridad

Marcela Meléndez, nueva directora de

Exparticipante de ‘La voz kids Colombia’ murió tras ser arrollada por un vehículo: el responsable huyó

La joven se encontraba acompañada por un conductor, debido a que estaban en medio de una jornada de trabajo y las autoridades confirmaron que los dos fallecieron en el aparatoso accidente

Exparticipante de ‘La voz kids
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera dejó una de

Jhonny Rivera dejó una de sus pasiones por sueño premonitorio que tuvo con Jenny López

Jhonny Rivera sorprendió con su outfit de matrimonio: no tuvo que cumplir 80 para dar el sí

Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Deportes

Colombia vs. Paraguay - EN

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

Dayro Moreno y su opinión sobre la posible presencia de Falcao García en la lista de Colombia para el Mundial FIFA 2026

Mayer Candelo reveló el verdadero motivo por el que nunca jugó en Santa Fe

Video| Juan Fernando Quintero sale lesionado en River Plate y preocupa a seguidores de la selección Colombia

Santa Fe se impuso ante Junior en El Campín y escaló posiciones en la Liga BetPlay