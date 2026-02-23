Petro vinculó al expresidente Uribe con el paramilitarismo y con el cartel de Medellín: lo retó a ir a la JEP a “decir la verdad”

Petro hizo referencia a las acusaciones históricas sobre la relación de Uribe con el paramilitarismo y lo desafió a declarar ante la JEP - crédito Presidencia - Juan Barreto/AFP

El presidente Gustavo Petro lanzó una dura réplica a las acusaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que había señalado al mandatario de supuestos fraudes electorales y vínculos con el crimen organizado durante su campaña de 2022.

A través de un mensaje extenso en su cuenta de X, Petro no solo desmintió las críticas, sino que acusó directamente a Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, de estar vinculado con el narcotráfico y los grupos paramilitares de los años 90, al hacer un llamado a la verdad y desafiando al exmandatario a declarar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La controversia comenzó cuando Uribe, en un mensaje en sus redes sociales, acusó al Gobierno de haber cometido fraudes electorales en las elecciones pasadas, relacionando a Petro con el conocido “Pacto de la Picota” y mencionando la supuesta financiación ilegal de su campaña.

“Fraudes electorales: Hace 4 años: Pacto de la Picota, el crimen exigió votar por Petro, violación de topes y financiación ilegal; Ahora, el crimen exige votar por Cepeda, acompañan con caudales de dinero de corrupción y narco”, escribió Uribe, refiriéndose al candidato presidencial Iván Cepeda, que actualmente es parte de la coalición de Gobierno.

Álvaro Uribe acusó al Gobierno de Petro de fraude electoral y de estar vinculado con el "Pacto de la Picota" - crédito @AlvaroUribeVel/X

Así fue la polémica respuesta del presidente Petro

En respuesta, el presidente Petro negó las acusaciones y aprovechó la ocasión para lanzar una fuerte contraofensiva política: “Ni existió Pacto de la Picota ni sobre topes de la campaña; ambos son los inventos periodísticos de sus amigos, los dueños de los medios. Tuvieron que confundir mañosamente la acción humanitaria de una organización de la iglesia católica financiada por la iglesia alemana y una acción de su cómplice Prada”.

Pero la respuesta de Petro fue más allá de una simple negación de las acusaciones, por lo que con unas palabras duras y directas, el presidente vinculó a Uribe con las estructuras paramilitares y el cartel de Medellín, una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de la historia de Colombia, que lideró Pablo Escobar.

“Fue corroborado el hecho de que usted, en su primer gobierno, se hizo elegir con sus amigos narcoparamilitares, y que le recayó la sospecha de ser financiado por el Cartel de Medellín, del que fue amigo su padre”, apuntó Petro, al resaltar lo que considera la relación histórica de Uribe con el narcotráfico y los grupos violentos de la región.

Petro vinculó al papá del expresidente Álvaro Uribe con el cartel de Medellín que lideró Pablo Escobar - crédito Colprensa

El mandatario aprovechó también para recordar momentos clave de la historia política de Uribe, en los cuales, según Petro, el expresidente habría sido vinculado con la creación de las autodefensas y con la conformación de los grupos paramilitares conocidos como las Convivir en Antioquia.

“Es por eso que Belisario Betancur (expresidente) no lo quiso de alcalde ni de director de la Aerocivil. Aún no se arrepiente de ser el conformador de las Convivir en Antioquia, que estaban integradas por los narcoparamilitares, como demostré en mi debate del año 2007 sobre el paramilitarismo en Antioquia”, recordó el presidente, al citar el trabajo legislativo que realizó en su momento.

Uno de los puntos más fuertes de la respuesta de Petro fue su acusación sobre los privilegios económicos de Uribe y sus propiedades; el presidente mencionó específicamente la hacienda del exmandatario en el departamento de Córdoba, la cual, según el jefe de Estado, recibió subsidios inconstitucionales que le permitieron regular el agua y evitar inundaciones.

Gustavo Petro arremetió contra el expresidente Álvaro Uribe, acusándolo de estar vinculado con el narcotráfico y el paramilitarismo - crédito @petrogustavo/X

“Cuente, señor Uribe, que su hacienda del Ubérrimo no se inundó en Córdoba porque está localizada en el distrito de riego de Mocarí, del que recibió subsidios inconstitucionales”, expresó Petro, cuestionando los beneficios que Uribe habría recibido en su finca.

Con un tono que buscaba tanto desafiar como desarmar cualquier intento de intimidación, Petro también se dirigió a Uribe para pedirle que dijera la verdad sobre su vida y trayectoria política.

“Nosotros no le haremos daño ni a usted ni a su familia, como ya se lo dije personalmente. No tema a nosotros, pero sí a sus propios amigos, Uribe, porque lo traicionan como a mí”, dijo, al señalar las contradicciones internas que, según él, existen en los sectores cercanos al exmandatario.

El mensaje final de Petro fue un claro llamado a la sinceridad y la transparencia, desafiando de alguna forma al que, como expresidente, será su par en agosto de 2026, a aceptar la propuesta de que ambos comparezcan ante la JEP, un ente encargado de esclarecer la verdad y promover la reparación en el contexto del proceso de paz con los grupos armados ilegales.

La hacienda de Álvaro Uribe, conocida como Ubérrimo, es uno de los principales símbolos de su poder económico en Colombia y Petro no dudó en arremeter contra ella - crédito Google Maps

“Diga la verdad, le solicité que los dos fuéramos a declarar voluntariamente a la JEP y decir la verdad completa de nuestras vidas. Yo no le tengo temor a eso. Descanse su conciencia con la verdad y terminará su vida en felicidad rodeado de sus nietos, sino su propia conciencia será su enemigo (sic)”, sentenció el presidente.

Este intercambio de acusaciones entre dos de los políticos más influyentes de Colombia ocurre en medio de un clima de alta tensión política, mientras se acercan las primeras jornadas de elecciones de 2026.

De esta manera, el presidente Petro revivió las disputas del pasado y puso en evidencia las divisiones que aún existen en el país sobre la memoria histórica, el narcotráfico y los vínculos con el paramilitarismo.