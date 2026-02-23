Miguel Bosé vuelve a Medellín con el “Importante Tour 2026”: así será el reencuentro con su público en La Macarena

Miguel Bosé prepara su regreso a los escenarios de Medellín el próximo 14 de marzo en el Centro de Eventos La Macarena como parte de su “Importante Tour 2026”. (Foto: Liliana Estrada)

Miguel Bosé prepara su regreso a los escenarios de Medellín con un espectáculo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores. El próximo 14 de marzo, el reconocido artista español ofrecerá su concierto en el Centro de Eventos La Macarena como parte de su “Importante Tour 2026”, una gira internacional que marca su retorno a la actividad tras varios años de pausa artística y desafíos personales. Este show se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del año en Colombia.

La gira “Importante Tour” de Miguel Bosé comenzó en febrero de 2025 en México y desde entonces ha recorrido escenarios de España, Estados Unidos y distintos países de Latinoamérica. La etapa sudamericana contempla presentaciones en ciudades como Santiago de Chile, Lima, Quito, San José, Tegucigalpa y Ciudad de Guatemala, consolidando al tour como uno de los proyectos más ambiciosos de la carrera reciente del cantante.

La presentación en el Centro de Eventos La Macarena representa el reencuentro de Bosé con el público de Medellín, ciudad que no visitaba desde 2018. La última ocasión en la que el intérprete de “Amante Bandido” ofreció un concierto en la capital antioqueña fue durante la gira “Estaré”, por lo que este regreso ha sido calificado como un momento especial para los seguidores del artista en la región.

El evento de Medellín está programado para iniciar a las 19:00, con apertura de puertas a las 17:00. La boletería se encuentra disponible en la plataforma Taquilla Live, con precios que van de los $324.000 a $797.000. (Foto: Liliana Estrada)

Previo al concierto principal, los asistentes podrán participar en una fiesta organizada por los DJ de “Sala del Despecho”, pensada para animar el ambiente y dar inicio a la celebración colectiva. La programación continuará con la presentación de María José Sánchez, ganadora del Medellín Music Lab, encargada de abrir la jornada con una propuesta pop de gran contenido escénico y emocional.

La presencia de María José Sánchez, ganadora del Medellín Music Lab, resalta el vigor de la nueva escena musical en la ciudad. Con formación en canto lírico y teatro musical, Sánchez fusiona el pop con una expresividad emocional especial, añadiendo frescura y diversidad a la velada.

Luego de la actuación de Sánchez, Bosé subirá al escenario para interpretar los éxitos que definen su trayectoria internacional.

El evento de Medellín está programado para iniciar a las 19:00, con apertura de puertas a las 17:00. La boletería se encuentra disponible en la plataforma Taquilla Live, con precios que van de los $324.000 a $797.000, incluyendo el costo por servicio que aplica la ticketera oficial.

La gira de Miguel Bosé ha estado marcada por una producción escénica de gran escala, con énfasis en la narrativa visual y el diseño conceptual. El repertorio habitual del “Importante Tour” abarca éxitos de todas las épocas del cantante, comenzando con “Mirarte” y continuando con canciones como “Duende”, “El hijo del capitán Trueno”, “Nena”, “Aire soy”, “Bambú”, “Este mundo va”, “Sereno”, “Solo si”, “Hacer por hacer” y “Como un lobo”.

Los organizadores han anunciado que el espectáculo en Medellín fusionará música, coreografía, iluminación y sonido para ofrecer una experiencia sensorial a los asistentes. (Foto: Liliana Estrada)

Los organizadores han anunciado que el espectáculo en Medellín fusionará música, coreografía, iluminación y sonido para ofrecer una experiencia sensorial a los asistentes.

El regreso del artista a los escenarios latinoamericanos cobra especial relevancia por el contexto personal y profesional que ha atravesado en los últimos años. El cantante enfrentó dificultades de salud que afectaron su voz, así como la pérdida de su madre y controversias derivadas de sus declaraciones públicas durante la pandemia. Su retorno ha sido interpretado como un símbolo de resiliencia y de reconexión con el público.

Sobre esta fase de su vida profesional, Bosé ha expresado que la gira responde a un momento de renovación espiritual y madurez artística. El propio artista definió este recorrido como una etapa marcada por el crecimiento personal y la búsqueda de conexión emocional con su público de siempre.

La boletería se encuentra disponible en la plataforma Taquilla Live, con precios que van de los $324.000 a $797.000, incluyendo el costo por servicio que aplica la ticketera oficial.

La importancia del concierto en Medellín también radica en el impacto que el artista ha tenido en varias generaciones. Como indicó El ‘Importante Tour’ promete ser una experiencia sensorial en la que se fusionará la música, la coreografía, la iluminación y sonido para crear un viaje íntimo y vibrante para todos los asistentes.

La llegada de Bosé a Colombia sigue a su participación en el Festival Cordillera 2025, donde fue reconocido por la calidad de su puesta en escena y la fuerza de su repertorio.

El “Importante Tour 2026” concluirá el 9 de mayo en Ciudad de Guatemala, tras un recorrido que abarca los principales escenarios de América Latina.