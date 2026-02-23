Colombia

Mansión de $10.000 millones está en el centro de una batalla judicial: Así es la lujosa propiedad de un capo colombiano preso en España

La esposa de Santiago Prada Moriones solicitó a las autoridades la protección de su núcleo familiar tras la incautación del predio por presunta relación con actividades ilícitas atribuibles al Clan del Golfo

La vivienda destaca por sus
La vivienda destaca por sus lujosos acabados, amplios jardines y piscina, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Pereira - crédito Fiscalía

La mansión avaluada en $10.000 millones en el exclusivo sector de Malabar, Cerritos (Pereira), se convirtió en el epicentro de una batalla judicial y administrativa.

Este inmueble, que pertenecía a Santiago Prada Moriones, figura clave en una red de narcotráfico vinculada al Clan del Golfo, quedó en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tras ser incautado por las autoridades colombianas.

La esposa de Prada Moriones, que reside en la propiedad junto a dos menores, interpuso una acción de tutela en un intento por frenar el desalojo, alegando que la medida vulnera los derechos fundamentales de su familia y amenaza la integridad de sus hijos.

Características de la mansión

La mansión de $10.000 millones
La mansión de $10.000 millones en Malabar, Pereira, fue incautada por su vínculo con una red de narcotráfico del Clan del Golfo - crédito composición fotográfica: X; SAE / Facebook

La vivienda, ubicada en el Condominio Guaduales de Malabar, casa 7, destaca por su lujo y dimensiones. De acuerdo con la información oficial revelada por la SAE, el predio cuenta con amplios jardines, piscina, varias habitaciones y acabados de alta gama.

Se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Pereira, donde el valor del metro cuadrado supera ampliamente el promedio local. Según la Fiscalía General de la Nación, el inmueble fue adquirido con recursos provenientes de actividades ilícitas, principalmente del narcotráfico y el lavado de activos.

El proceso de extinción de dominio sobre la propiedad avanza, mientras la SAE solicitó la entrega voluntaria de la vivienda antes de proceder con un eventual desalojo. El predio permanece ocupado por la esposa de Prada Moriones y sus hijos, que argumentan que el desalojo, además de afectar su estabilidad, pondría en riesgo su seguridad.

La esposa de Santiago Prada
La esposa de Santiago Prada Moriones interpuso una tutela para evitar el desalojo y proteger derechos fundamentales de sus hijos menores - crédito Fiscalía

En la tutela, la mujer solicitó que la SAE se abstuviera de ejecutar cualquier diligencia de recuperación material del bien, pero el juez negó la medida cautelar. Actualmente, la acción fue admitida y trasladada a la Fiscalía 35 Especializada de Extinción de Dominio para evaluar la legalidad de las actuaciones administrativas.

Aunque el predio de Malabar fue incautado y permanece bajo custodia de la SAE, la esposa de Santiago Prada Moriones insiste en que la vivienda también figura a su nombre, y pide que se garantice la protección de los derechos fundamentales de su familia hasta que se resuelva el proceso de extinción de dominio.

La Fiscalía y la SAE fueron notificadas para responder a los señalamientos y aportar documentación sobre las medidas cautelares impuestas al inmueble.

El trasfondo: una red criminal tras el lujo

El juez negó la medida
El juez negó la medida cautelar solicitada, aunque la acción legal fue trasladada a la Fiscalía 35 Especializada en Extinción de Dominio - crédito Fiscalía

La mansión forma parte de un patrimonio ilícito estimado en $70.000 millones en activos embargados. De acuerdo con la Fiscalía, los bienes incautados a la organización incluyen 49 inmuebles, varios de ellos en Bogotá, Medellín, Cartagena, Pereira y Dosquebradas, además de vehículos de alta gama, sociedades y establecimientos de comercio. Entre los bienes más destacados figuran dos mansiones en el sector de Malabar, cada una con un valor cercano a los $10.000 millones.

El caso de Santiago Prada Moriones y su hermano Pablo Felipe, conocidos como “Marcos” y “Black Jack”, fue documentado como resultado de una investigación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación, la Dijín de la Policía, la Guardia Civil Española y Europol.

Los hermanos utilizaban una empresa fachada de exportación de fruta para enviar toneladas de cocaína a Europa, principalmente a países como Bélgica, Francia, Países Bajos y España. Su presencia en el sector de lujo de Pereira se sumaba a un estilo de vida ostentoso, con frecuentes viajes a destinos como Ibiza, donde gastaban grandes sumas en discotecas y actividades recreativas.

La Fiscalía reveló que la
La Fiscalía reveló que la estructura criminal lavó más de $182.000 millones, operando en países como Colombia, España, Lituania y Estados Unidos - crédito Fiscalía

Lavado de activos y esquema financiero

La Fiscalía sostiene que la red criminal lavó al menos $182.000 millones a través de un complejo entramado de empresas de papel y transferencias en el sistema financiero colombiano e internacional.

Según la investigación, la organización operaba en varios países, incluyendo Lituania, Estados Unidos, Nicaragua, Colombia y Ecuador. Los recursos ilícitos se canalizaban mediante sociedades en sectores como la construcción, el desarrollo de software y el sector inmobiliario, así como a través de billeteras virtuales.

Entre los colaboradores de la estructura figuran Brenda Yineth Pineda Bedoya (“La Contadora”) y Jimmy García Solarte, que fueron capturados en Medellín y Pereira. La operación internacional que condujo a la captura de los hermanos Prada Moriones, junto con Carlos Ariel Zuluaga Lema (“Cejas”), culminó en España, país donde permanecen detenidos a la espera de su extradición a Colombia.

