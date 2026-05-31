Asaltan sede del Pacto Histórico en Cali a horas de las elecciones y roban documentos clave

Dirigentes del Pacto Histórico denunciaron el hurto de documentos en una sede del movimiento en el barrio San Antonio de Cali. - crédito Colprensa

A pocas horas del inicio de la jornada electoral en Colombia, representantes del movimiento político Pacto Histórico denunciaron el ingreso y hurto de documentos en una de sus sedes en la ciudad de Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 30 de mayo de 2026, en una vivienda ubicada en el barrio San Antonio, donde funciona una de las sedes del movimiento. De acuerdo con la denuncia, personas desconocidas ingresaron al lugar y sustrajeron material documental relacionado con procesos de control político e investigaciones en entidades territoriales.

PUBLICIDAD

Denuncia de dirigentes del Pacto Histórico

El pronunciamiento fue realizado por los senadores Alexander López Maya y Kevin Gómez, la representante a la Cámara Ana Erazo y la concejala de Cali María del Carmen Londoño Sanna, quienes informaron el hecho a través de un comunicado.

En el documento señalaron que: “Los asaltantes ingresaron a la casa ubicada en el barrio San Antonio y hurtaron documentos con información importante para el ejercicio del control político e investigaciones que se adelantaban tanto en la Alcaldía de Cali como en la Gobernación del Valle”.

PUBLICIDAD

Los dirigentes advirtieron que, hasta el momento, no se ha establecido si el ingreso a la sede corresponde a un hurto común o a un posible acto de intimidación política.

En el mismo comunicado indicaron: “No se ha podido establecer si, además del hurto, se instalaron dispositivos de escucha o vigilancia en el interior de la sede, o si se trató de un acto de intimidación destinado a generar zozobra en este sector político”.

PUBLICIDAD

El ingreso a la sede ocurrió en la madrugada, a pocas horas de la apertura de las urnas en Colombia. - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Hecho bajo investigación en medio del proceso electoral

El asalto ocurre en la antesala de las elecciones presidenciales programadas para este domingo 31 de mayo de 2026, en las que millones de ciudadanos están habilitados para acudir a las urnas.

Los líderes del movimiento también advirtieron sobre el impacto que este tipo de hechos puede tener en el desarrollo de la jornada electoral. En el comunicado expresaron: “El acto criminal no solo vulnera la seguridad de un proyecto que se ha fortalecido gracias al acompañamiento del pueblo, sino que evidencia la profunda falta de garantías de seguridad que Cali brinda de cara a la jornada electoral”.

PUBLICIDAD

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades locales y nacionales para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determine el objetivo del ingreso a la sede política.

“Exigimos a la Alcaldía y a las autoridades competentes una investigación para determinar realmente qué se buscaba con el ingreso de esos sujetos a la sede política”, señalaron.

PUBLICIDAD

Documento en el que se reporta el robo de material de control político y se pide investigación a las autoridades. - crédito @AnaErazoR/X

Contexto de seguridad electoral en Cali

En paralelo, las autoridades han implementado un dispositivo especial de seguridad en la ciudad para la jornada electoral. En Cali, la Policía, en coordinación con la administración distrital, dispuso un esquema de más de 3.300 uniformados para cubrir los puestos de votación y zonas estratégicas.

El operativo incluye refuerzos de unidades nacionales y la vigilancia de los puntos de escrutinio, sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil, centros de acopio y mesas de votación distribuidas en el territorio.

PUBLICIDAD

Según las autoridades, el objetivo del plan es garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la jornada electoral y prevenir posibles alteraciones del orden público o delitos relacionados con el proceso democrático.

Proceso electoral en Colombia que se desarrolla con medidas de seguridad reforzadas en la capital del Valle del Cauca. - crédito Sergio Acero / Colprensa

Investigación en curso

Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial que confirme los responsables del ingreso a la sede ni la naturaleza exacta del hecho. Las autoridades competentes avanzan en la recolección de información para establecer si se trató de un hurto común o de un acto con motivaciones políticas.

PUBLICIDAD

El caso se mantiene bajo investigación, mientras los dirigentes del Pacto Histórico insisten en la necesidad de garantías de seguridad en el marco del proceso electoral.