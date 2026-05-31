Niña indígena de 4 años fue secuestrada y abusada en Cali tras engaño a su madre con un supuesto mercado

Las autoridades mantienen la atención médica y protección de una menor tras un grave hecho de violencia en Cali. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una niña indígena de cuatro años fue secuestrada y abusada sexualmente en Cali por un hombre que engañó a su madre con la promesa de entregarles un mercado. El hecho ocurrió el 28 de mayo, cuando la familia, desplazada y en condición de alta vulnerabilidad, se encontraba en la plazoleta de San Francisco, en el centro de la ciudad.

Según información de Noticias RCN, el presunto agresor se acercó a la madre de la menor y a sus dos hijos, ofreciéndoles ayuda económica y productos básicos. La mujer, con la intención de conseguir alimentos, aceptó la propuesta y se trasladó junto al hombre y sus hijos en motocicleta hasta el barrio El Calvario, donde dejaron al hijo mayor en la vivienda donde residían de manera temporal.

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El recorrido continuó hasta una tienda en el barrio Aranjuez. Allí, el hombre entregó dinero a la madre y le pidió que ingresara al establecimiento para realizar las compras, mientras él permanecía afuera con la niña. En ese momento, el sujeto escapó con la menor hacia el sector de ladera, en el barrio Los Chorros. De acuerdo con el reporte policial, la niña fue llevada a una vivienda del sector, donde el captor la mantuvo retenida y cometió el abuso sexual.

El caso fue identificado gracias al llanto persistente de la menor, que alertó a los habitantes de la zona. Una llamada a la línea de emergencia 123 permitió la intervención inmediata de las autoridades, que ya adelantaban la búsqueda tras la denuncia de la madre.

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La menor fue hallada en estado de vulnerabilidad luego de un caso de secuestro ocurrido en la ciudad. - crédito Camila Díaz/Colprensa

“Una llamada a la línea de emergencia alertó sobre el llanto de una menor. Nuestras unidades priorizando el caso, llegaron de inmediato al lugar, hicieron efectiva la captura del sospechoso y pusieron a salvo a la niña, quien se encontraba en absoluto estado de vulnerabilidad. La menor fue trasladada de manera inmediata a la clínica Valle de Lili, donde un equipo médico especializado activó la ruta de atención integral para el restablecimiento de sus derechos. Desafortunadamente, su pronóstico de salud es reservado”, señaló según Blu Radio, el general Herbert Benavides, comandante de la Policía de Cali.

Las autoridades confirmaron que el detenido, de 28 años, ya tenía antecedentes judiciales por delitos como acto sexual violento, lesiones personales e injuria por vías de hecho. La rápida intervención policial permitió rescatar a la menor y capturar al presunto responsable, quien ahora enfrenta cargos por secuestro y abuso sexual agravado.

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La Policía de Cali actuó rápidamente y logró la captura del presunto responsable del hecho. - crédito Colprensa

El caso generó una reacción inmediata de la administración municipal. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, solicitó a la justicia que el proceso avance de manera expedita y que la sanción sea ejemplar.

“¡Nuestros niños y niñas son sagrados! Por eso, en Cali no vamos a tolerar ningún acto que atente contra su integridad o vulnere sus derechos. Desde la Alcaldía de Cali rechazamos con absoluta contundencia el aberrante caso de abuso del que fue víctima una menor de edad indígena. Gracias a la rápida acción de la Policía y la Fiscalía, fue capturado el presunto responsable de este crimen. Ninguna niña, ningún niño, debería sufrir una atrocidad semejante. Estos hechos nos indignan, nos duelen y exigen una respuesta ejemplar. Por eso, hago un llamado a la Rama Judicial para que este caso avance con celeridad y para que sobre este violador recaiga todo el peso de la ley colombiana”.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, expresó su rechazo y pidió justicia tras lo ocurrido con la menor. - crédito @alejoeder/X

La menor permanece bajo observación médica y pronóstico reservado, mientras la Fiscalía General de la Nación continúa la investigación. Organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron protección para la familia y una mayor atención estatal a la población desplazada por la violencia. El proceso judicial sigue en curso y la ciudad permanece atenta a los avances en el caso y al restablecimiento de los derechos de la víctima.