Joven colombiano fue asesinado en España por un menor de 13 años: autoridades relacionan el crimen con enfrentamientos entre bandas latinas

La muerte de Juan Esteban Rubio, joven colombiano de 18 años, ocurrió tras recibir tres puñaladas la tarde del 20 de febrero cerca de la calle Democracia en Valladolid - crédito Europa Press

El asesinato de Juan Esteban Rubio, un joven colombiano de 18 años, conmocionó a Valladolid, en España. La ciudad fue escenario de un violento ataque a plena luz del día, cuando Rubio recibió tres puñaladas a la salida del colegio Amor de Dios, en la calle Democracia.

Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, que lo trasladaron en estado crítico al Hospital Clínico, el joven falleció poco después de las 4:00 p. m. el viernes 20 de febrero.

La investigación de la Policía Nacional señala que el crimen se produjo en medio de la creciente rivalidad entre bandas latinas, vinculando a los Dominican Don’t Play (DDP) y los Trinitarios como protagonistas de este escenario. Los agresores, entre los que se encontraba un menor de edad, huyeron inicialmente del lugar, pero fueron identificados y detenidos poco después.

El presunto autor material del apuñalamiento resultó ser un niño de 13 años. Por su edad, la ley española lo considera inimputable, lo que significa que no puede ser procesado penalmente.

El menor de 13 años señalado por la Policía como presunto autor del asesinato de Juan Esteban Rubio en Valladolid, contaba con antecedentes violentos desde los 11 años - crédito FB/ @GUA'I - TV

El menor fue ingresado en el Centro de Menores Infractores del Zambrana tras la intervención de la Fiscalía de Menores y la declaración de su madre, quien reconoció no poder controlar la situación familiar. A pesar de su corta edad, el joven ya presentaba antecedentes de violencia ligados a bandas desde los 11 años.

Junto a él, dos chicas —una de 18 años y otra de 17— también fueron detenidas. La primera ingresó en prisión, mientras que la segunda fue trasladada al mismo centro de menores de Zambrana. Las dos serán investigadas por un delito de homicidio, mientras la calificación legal del caso, entre homicidio o asesinato, sigue en revisión por parte de las autoridades.

El episodio dejó en el centro del debate la presencia y el impacto de las bandas latinas en Castilla y León. Fuentes policiales atribuyeron el ataque a “un contexto de rivalidad entre bandas latinas violentas y, en concreto, Dominican Don’t Play (DDP) y Trinitarios”.

Ambas organizaciones tienen su origen en el Caribe y han extendido su influencia en diversas ciudades de España, captando a adolescentes para actividades ilícitas y disputas territoriales.

Dos jóvenes, una de 18 y otra de 17 años, han sido detenidas en relación al homicidio y se enfrentan a cargos provisionales mientras avanzan las investigaciones- crédito Captura video Telecinco España

Familia exige justicia

La familia de Juan Esteban Rubio, joven de 18 años asesinado en Valladolid, salieron a rechazar los rumores y exigir justicia tras la muerte de su hijo. Frente a las cámaras de El Programa de Ana Rosa, sus padres rechazaron cualquier vinculación del joven con bandas latinas, al tiempo que han compartido el dolor y la impotencia que sienten en estos momentos.

“No tenemos palabras como padres para explicar cómo estamos, pero queremos que se haga justicia porque él no se merecía nada de lo que pasó”, expresaron.

Durante su relato, los padres, Diego y Mónica, insistieron en la buena reputación de su hijo. “Queremos dejar el nombre de nuestro hijo en alto. Todo el que le conocía sabía que era un niño noble, con un gran corazón que amaba a su familia y el deporte. Las personas sudamericanas que estamos aquí, no todas somos malas”, destacaron, desmarcándose de los prejuicios que han circulado tras el asesinato.

La familia, de origen colombiano, aprovechó el espacio público para reivindicar la dignidad de su hijo y rechazar la estigmatización de la comunidad migrante en España.

Sobre el presunto asesino material, un menor de solo 13 años, los padres explicaron que no tenían relación directa con él. “Mi hijo sí le conocía, pero no se trataban. El chico decía que mi hijo no le caía bien y hacía un tiempo que tuvieron algún problema”, detallaron.

Hace aproximadamente veinte días, los padres de Juan Esteban mantuvieron un diálogo con la madre del presunto agresor, quien ya estaba alarmada por el comportamiento de su hijo.

El ataque, atribuido a violencia de bandas juveniles, dejó como saldo una puñalada en el corazón y otra en el costado de la víctima, señalando la brutalidad del crimen - crédito Captura video Telecinco España

“Ella nos dijo que estaba pidiendo ayuda a la Policía y a Trabajo Social porque no sabía qué hacer con su hijo y no quería que esto pasara. Lo único que le dijo la Policía y Trabajo Social fue que no podían hacer nada hasta que no sucediera algo. Ella nos pidió hasta ayuda”, relataron.

El conflicto entre los menores también tuvo lugar en el entorno digital. Según la familia, “los niños hablaron por Instagram y el chico le dijo que le caía mal, pero que no iba a pasar de las palabras y que en ningún momento le iba a matar”.

Homenaje a Juan Esteban

Durante la mañana, alumnos y docentes del centro donde estudiaba Juan Esteban se congregaron para guardar un minuto de silencio. La ceremonia incluyó la lectura de un manifiesto, en el que se escuchó con fuerza la convicción de que “la violencia nunca es el camino”. El texto fue leído por un amigo cercano de Juan, quien compartía con él la pasión por el fútbol en el barrio de La Rondilla.

El manifiesto buscó apelar a la comprensión y al respeto ante las diferencias, subrayando: “No hay diferencia que no pueda trabajarse desde el respeto ni enfado que no pueda canalizarse sin destruir”. El mensaje, cargado de gravedad, remarcó además el sufrimiento que la violencia deja a su paso: “La violencia no soluciona nada, solo deja vacío, dolor y heridas que tardan años en cerrar, cuando es que llegan a cerrarse”.

El amigo de Juan también quiso recordar a sus compañeros la oportunidad que representa la vida en comunidad: “Vivimos en una sociedad que, con todas sus dificultades, nos ofrece oportunidades inmensas y tenéis delante un mundo en el que podéis ser lo que queráis”.

El homenaje no se limitó al ámbito escolar. Al comenzar el pleno municipal de febrero, la corporación del Ayuntamiento de Valladolid guardó un minuto de silencio en memoria de Juan Esteban Rubio. El alcalde, Jesús Julio Carnero, recordó la vinculación del joven con el IES Ribera de Castilla y su rol deportivo en el equipo Juventud Rondilla.