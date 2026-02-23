Colombia

Gustavo Petro afirmó que no existió el ‘Pacto de La Picota’, y María Fernanda Cabal reaccionó: “Carente de límites morales”

La congresista criticó al presidente en X, asegurando que niega la evidencia y que su campaña utilizó fondos de origen dudoso

María Fernanda Cabal arremetió contra
María Fernanda Cabal arremetió contra Gustavo Petro y cuestionó el financiamiento de su campaña - crédito Hugo Sierra/Presidencia - Maria Fernanda Cabal/Facebook

En medio de una creciente tensión política en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el mandatario Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal protagonizaron un nuevo cruce de acusaciones en la red social X.

El intercambio se centró en denuncias de presuntos fraudes electorales, vínculos con el crimen organizado y la legitimidad de los resultados electorales recientes.

Uribe Vélez sostuvo en su perfil oficial: “Hace 4 años: Pacto de la Picota, el crimen exigió votar por Petro, violación de topes y financiación ilegal; ahora, el crimen exige votar por Cepeda, acompañan con caudales de dinero de corrupción y narco”.

El exmandatario señaló sin rodeos a Petro, actual presidente, y al candidato presidencial Iván Cepeda como beneficiarios de supuestas maniobras ilegales durante las últimas campañas electorales.

Álvaro Uribe Vélez acusó a
Álvaro Uribe Vélez acusó a Gustavo Petro e Iván Cepeda de recibir apoyo criminal - crédito @AlvaroUribeVel/X

La respuesta del jefe de Estado no se hizo esperar. El mandatario negó enfáticamente la existencia del llamado ‘Pacto de la Picota’ y rechazó cualquier acusación relacionada con irregularidades en la financiación de su campaña.

En otro tramo de su mensaje, Petro contraatacó: “Fue corroborado el hecho que usted en su primer gobierno se hizo elegir con sus amigos narcoparamilitares, y que le recayó la sospecha de ser financiado por el cartel del Medellín del que fue amigo su padre”.

El presidente mencionó hechos históricos y señaló a Uribe por vínculos con estructuras paramilitares, citando debates parlamentarios y la condena de familiares del exmandatario.

El mandatario también hizo referencia a subsidios y beneficios agrícolas recibidos por el expresidente: “Cuente señor Uribe que su hacienda del Ubérrino no se inundó en Córdoba porque está localizada en el distrito de riego de Mocarí del que recibió subsidios inconstitucionales y permite regular el agua y evitar la inundación”, afirmó.

En su réplica, Petro insistió en que la lucha contra las mafias y el crimen organizado ha sido uno de los ejes de su gestión.

Gustavo Petro desafió al expresidente
Gustavo Petro desafió al expresidente Álvaro Uribe y negó vínculo con el Pacto de la Picota - crédito @petrogustavo/X

La lucha que yo libro contra esas mafias la llama usted comunismo, no tiene ni idea de que es el comunismo, confunde usted capitalismo con comunismo porque le tiene miedo al capitalismo que bajaría la renta de la tierra de la que usted vive”, escribió el mandatario.

Además, invitó públicamente a Uribe a acudir juntos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y declarar voluntariamente: “Diga la verdad, le solicite que los dos fuéramos a declarar voluntariamente a la JEP y decir la verdad completa de nuestras vidas, yo no le tengo temor a eso”, expresó.

Tras lo anterior, la senadora María Fernanda Cabal lanzó una dura acusación contra el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta oficial en la red social X.

En su mensaje, afirmó que el mandatario “siempre el mitómano carente de límites morales y obviamente sin ninguna vergüenza, niega la evidencia”.

La parlamentaria del Centro Democrático cuestionó la legitimidad de la contabilidad electoral de la campaña presidencial de Petro al manifestar: “Son tan falsos los huesos del cura asesino Camilo Torres como verdad la contabilidad forense de su campaña mafiosa”.

El comentario de Cabal se suma a las voces críticas que han exigido explicaciones sobre el origen de los fondos y la legalidad de los recursos utilizados durante los comicios.

María Fernanda Cabal arremetió contra
María Fernanda Cabal arremetió contra Gustavo Petro por el Pacto de la Picota - crédito @MariaFdaCabal/X

En el trasfondo, el cruce de acusaciones refleja la persistente desconfianza entre sectores políticos enfrentados y la fragilidad de la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

El llamado del presidente Gustavo Petro a que ambos líderes comparezcan ante la justicia transicional plantea una posible vía institucional para esclarecer los hechos, aunque hasta el momento el exmandatario Álvaro Uribe Vélez no ha respondido públicamente a esa invitación.

Usuarios en X reaccionaron con críticas hacia el presidente Gustavo Petro tras la reciente controversia política. Uno expresó: “Qué delirio tan peligroso el de GP (Gustavo Petro), escribir mentiras y estar absolutamente convencido que el pueblo se las cree”, mientras otro ironizó: “Pobrecito Petro porque le hacen calumnias si él es inocente, ¿Quién es el jefe de este cartel?”.

