Estos fueron los invitados que tuvo Jhonny Rivera en su matrimonio con Jenny López

Cantantes e influenciadores estuvieron entre los invitados a la ceremonia que se llevó a cabo en el corregimiento de Arabia, cerca de Pereira frente a cientos de seguidores

Creadores de contenido y cantantes del género popular fueron algunos de los que estuvieron en el matrimonio - crédito @jolose87/TikTok

Los artistas Jhonny Rivera y Jenny López celebraron su matrimonio el domingo 22 de febrero de 2026 en una ceremonia religiosa en el corregimiento de Arabia, Risaralda, tras casi tres años de relación y a punto de cumplirse un año desde su compromiso público.

El vínculo entre ambos se formalizó ante más de 350 invitados, entre familiares, amigos y seguidores -que se ubicaron a las afueras del recinto religioso-, en un evento que superó las expectativas iniciales de intimidad y se transformó en una fiesta multitudinaria.

Así fueron los votos de Jenny López y Jhonny Rivera en su matrimonio - crédito @riveraibagueoficial/IG

El comienzo oficial de esta historia se remonta al 3 de mayo de 2025, durante el denominado Concierto del Amor de Rivera en el Movistar Arena de Bogotá, donde el artista sorprendió a los 11 mil asistentes al pedirle matrimonio a Jenny López en pleno escenario.

La propuesta, que se viralizó rápidamente en redes sociales, marcó el inicio de los preparativos para una boda que atrajo la atención de la opinión pública y de la comunidad artística.

La relación entre Jhonny Rivera y Jenny López se hizo pública en julio de 2023, luego de que medios especializados difundieran imágenes que confirmaban el romance. Sin embargo, tuvieron varios tropiezos como la negativa de sus seguidores así como rechazo por la diferencia de edad.

El joven cantante compartió la emoción que vivió al ver a su papá saliendo de la iglesia de la mano con Jenny López - crédito @andyrivera/IG

Rivera explicó que López comenzó a trabajar con él como corista a los 16 años y que la relación sentimental se formalizó cuando ella cumplió 18.

En declaraciones a La Red, el intérprete de Mi decisión señaló que inicialmente planeaba una celebración familiar y discreta, pero la repercusión de su compromiso motivó a cientos de seguidores a manifestar su deseo de acompañarlos. Esto llevó a que las afueras de la iglesia se ubicaran barreras para que vieran la llegada de los novios.

El propio cantante compartió detalles de la boda a través de sus redes sociales, anticipando la decoración especial de la capilla y la invitación abierta a la comunidad para la ceremonia religiosa, seguida de una caravana hacia la recepción.

Jhonny Rivera y Jenny López dieron importante paso luego de 2 años de romance - crédito @lakalle y @jennylopez_oficial/Instagram

La lista de asistentes incluyó destacadas figuras del género popular, como Andy Rivera —hijo del artista y también cantante—, Arelys Henao, Francy, Jhon Alex Castaño y Ciro Quiñonez, además de personalidades como La Liendra, Dani Duke, Yeferson Cossio y su hermana Cintia. La presencia de estos invitados reforzó el carácter mediático del evento.

El matrimonio generó entusiasmo entre los habitantes de Arabia, quienes salieron a las calles para saludar y felicitar a la pareja. Jhonny Rivera, conocido por su cercanía con el público, respondió a las muestras de afecto con gestos de gratitud, consolidando su vínculo con la comunidad local.

Tras la ceremonia, la pareja evalúa destinos internacionales para su luna de miel, entre los que destacan Maldivas, con sus playas y resorts exclusivos; Kenia, donde planean realizar un safari en Nairobi; Dubái, reconocida por su arquitectura y experiencias de lujo; y Capadocia, en Turquía, famosa por los globos aerostáticos y paisajes naturales.

Detalles del vestido de novia

En una reciente entrevista ofrecida en el programa Se dice de mí, Jenny López compartió su enfoque sobre el gasto en una boda, eligiendo alquilar su vestido de novia en lugar de comprarlo.

La cantante explicó que para ella resultaba innecesario invertir una suma elevada en una prenda que solo utilizaría una vez, y afirmó: “Cumplí mi sueño sin destinar recursos excesivos”.

Su prioridad fue encontrar un diseño elegante y cómodo, que le permitiera sentirse especial sin comprometer el presupuesto general.

Las imágenes demostraron el romántico momento que vivieron los famosos - crédito @jhonnyrivera/Instagram

López también mostró el tipo de calzado seleccionado para la ceremonia y resaltó que cada detalle tuvo un valor personal, alejándose de la idea de que el lujo debía ser el centro de la celebración. Según relató, tanto ella como su pareja buscaron dar sentido a cada elección, privilegiando el significado de la ocasión sobre el despliegue de ostentación.

La mayor parte del presupuesto, según la propia artista, se reservó para la luna de miel, una experiencia que ambos consideran esencial para su historia juntos.

