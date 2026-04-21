Nuevos detalles del crimen de un estudiante de la Uniminuto en estación de Transmilenio en Bogotá, por robarle el celular: en video

El joven trabajaba de día y estudiaba de noche - crédito red social Facebook y Google Maps

Uno de los hechos de inseguridad más recientes en Bogotá revela nuevos detalles sobre los últimos momentos de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, estudiante de ingeniería de sistemas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto). Guzmán asistía a la jornada nocturna en la sede principal de Engativá la noche del jueves 16 de abril.

El caso, tal y como señaló el alcalde Mayor Carlos Fernando Galán, ha sido calificado como una “prioridad” para las autoridades capitalinas, en lo que habría sido un crimen por cuenta del intento de robo del celular de Guzmán, y quien se dirigía rumbo a su hogar luego de finalizar su jornada académica.

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El asesinato del estudiante de 19 años sigue generando conmoción y preocupación entre la comunidad universitaria y los habitantes del barrio Minuto de Dios, en la zona situada al noroccidente de Bogotá.

Cuatro días después del crimen, las declaraciones de directivos y estudiantes a Noticias Caracol el lunes 20 de abril expusieron el temor y la indignación frente a la situación de inseguridad que se vive en los alrededores del centro universitario, además de conocerse el video de una cámara de seguridad que registró el recorrido que realizó el universitario antes de subir el puente peatonal para ingresar a la estación Minuto de Dios de Transmilenio.

- crédito captura de pantalla Noticias Caracol / YouTube

El rector de la Universidad Minuto de Dios, sede Bogotá, Jefferson Arias, reconoció que el robo de celulares es una problemática frecuente y que la inseguridad afecta de manera directa a la comunidad académica.

“Efectivamente, hay un tema de inseguridad relacionado, por ejemplo, con robo de celulares. Es un tema muy, muy recurrente. Hemos tratado de hacer una pedagogía y venimos trabajando una pedagogía muy fuerte en función del cuidado, cuidado de la persona, cuidado del colectivo de todos”, explicó Arias.

Estas palabras dan cuenta del esfuerzo institucional, aunque dejan en evidencia las limitaciones ante el aumento de los hechos delictivos en este punto de Bogotá.

Para el padre Camilo Bernal, vicepresidente de la Organización Minuto de Dios, no se puede igenorar la gravedad de este fenómeno.

“La situación se ha tornado muy, muy difícil. Todos los temas de seguridad, con atracos, con robos a las personas, a los locales, a las instituciones”. El directivo resaltó el impacto que estos delitos tienen no solo en los estudiantes, sino en toda la comunidad del sector.

Estudiantes de Uniminuto se refirieron a la problemática de inseguridad por los hurtos

Las voces de los estudiantes confirman el ambiente de temor. Paula Rojas, estudiante de Uniminuto, señaló: “Siempre ando con mis compañeras de la universidad, con mis amigas y siempre estamos precavidas frente a cualquier riesgo que se nos pueda presentar”.

Mientras que Tania Rodríguez, también estudiante, recomendó a sus compañeros estar atentos con el teléfono, pues es frecuente que los roben.

El crimen de Fredy Santiago ocurrió la noche del 16 de abril, cuando el joven salió de la universidad y fue abordado en la estación de Transmilenio Minuto de Dios por un delincuente que lo agredió con arma blanca para robarle el celular.

En el forcejeo, Fredy resultó herido de gravedad debido a los litros de sangre que perdió rumbo al centro médico.

Los responsables huyeron en bicicleta hacia la estación La Granja y, según la familia, pasaron 45 minutos antes de que la víctima fuera trasladada al hospital de Engativá, donde finalmente falleció.

La comunidad universitaria, conformada por más de 20.000 estudiantes, trabajadores y habitantes del sector, ha elevado su voz de protesta y demanda acciones concretas a las autoridades.

Mientras tanto, la investigación está en manos del CTI de la Fiscalía, que revisa cámaras de seguridad de la estación y comercios cercanos para identificar a los responsables.