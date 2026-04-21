María José Pizarro le contestó a Claudia López por presunto plan secreto del uribismo en las elecciones: “No te sumes a las narrativas de la oposición”

Sigue el rifirrafe entre María José Pizarro y Claudia López - crédito Colprensa

Una investigación conjunta de Señal Investigativa y revista Raya expuso la existencia de un supuesto plan secreto para manipular las elecciones presidenciales mediante campañas de miedo, desinformación y presión sobre votantes.

La revelación generó una reacción inmediata en redes sociales y sacudió el debate público en Colombia a pocos días de los comicios.

Según ambas publicaciones, el diseño de esta estrategia habría contado con la coordinación de un asesor cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez y el respaldo de importantes recursos financieros provenientes del sector político uribista.

Tras lo anterior, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, reaccionó desde su cuenta oficial en la red X señalando que el contenido era “gravísimo”.

La congresista sostuvo que existiría “un plan articulado, con millonarios recursos desde el uribismo, para manipular la opinión pública mediante miedo, desinformación y presión a trabajadores de cara a las elecciones”.

Pizarro cuestionó el silencio de Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, sobre las acusaciones, al preguntar públicamente: “¿Eso es democracia? ¿Qué tiene por decir la candidata @PalomaValenciaL?”.

De acuerdo con el informe periodístico, la estrategia buscaría condicionar el entorno electoral, influir en la opinión de los indecisos y favorecer intereses afines al uribismo.

La reacción de Claudia López, candidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, no tardó, apoyando la preocupación de Pizarro, pero amplió su crítica al señalar que otros sectores políticos, incluido el gobierno y el Pacto Histórico, también estarían recurriendo a tácticas similares.

“Si @PizarroMariaJo, gravísimo que el uribismo haga eso y también gravísimo que el Presidente y el Pacto Histórico tengan el mismo plan de difundir miedo y desinformaron de un supuesto fraude”, publicó López en su cuenta de X.

Para la exalcaldesa de Bogotá, tanto el oficialismo como la oposición utilizan el temor como herramienta electoral: “Diciendo que si no ganan es porque hubo fraude y si ganan fue porque lo superaron”.

López reprochó la actitud de los dirigentes al enfrentar el escrutinio público. “Cuando eran oposición exigían debate, ahora lo evaden o lo acomodan a su conveniencia”, escribió. Además, señaló: “Dime como te comportas cuando gobiernas y te diré qué tan demócrata eres. Ustedes no están pasando la prueba de la democracia: gobiernan con corrupción, pero prometen ética, difunden desinformación, no ponen la cara, no debaten”.

El intercambio digital sumó una nueva respuesta de María José Pizarro a López. La legisladora defendió que las denuncias sobre la estrategia uribista están sustentadas en documentos y reportes periodísticos.

“Claudia, son hechos incomparables. Una cosa es una revelación documentada por el medio, otra, los hechos sistemáticos sobre el sistema electoral que hemos tenido que denunciar para prevenir que rompan la democracia”, replicó Pizarro.

La senadora pidió no alimentar “narrativas de la oposición” y sostuvo que la legitimidad del gobierno se refleja en el respaldo popular y los resultados obtenidos en el Congreso.

“La prueba de la democracia es el respaldo que tiene el gobierno, el resultado del @PactoCol en el congreso y el apoyo a @IvanCepedaCast en las encuestas”, remarcó la legisladora.