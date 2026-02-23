El Icetex abrió convocatoria para becas del 70% en maestría virtual con importante universidad de Estados Unidos

Los programas de maestría ofrecidos por Broward International University se imparten 100% en línea y duran aproximadamente 18 meses - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

El Icetex abrió una nueva convocatoria de becas internacionales en alianza con la Broward International University (BIU), universidad con sede en Estados Unidos, dirigida a profesionales colombianos interesados en cursar maestrías virtuales con una financiación del 70% del valor de la matrícula.

La oportunidad busca facilitar el acceso a educación de posgrado de calidad global, sin la necesidad de desplazamiento internacional. La convocatoria contempla 40 becas para programas de maestría en áreas como administración de negocios, educación virtual, inteligencia artificial, marketing digital, ingeniería de software y gestión de la salud.

Todos los programas se imparten en modalidad 100% online, tienen una duración aproximada de 18 meses y otorgan titulación oficial estadounidense (USA Degree). El proceso de postulación estará abierto hasta las 5:00 p. m. del 2 de marzo de 2026, y la aplicación debe realizarse exclusivamente a través de la plataforma oficial del Icetex.

Las becas están dirigidas a profesionales colombianos en Colombia o el exterior con al menos 12 meses de experiencia y promedio de pregrado igual o superior a 3,8 - crédito Icetex

La oferta está dirigida a profesionales universitarios colombianos, residentes en el país o en el exterior, que acrediten al menos 12 meses de experiencia profesional, un promedio académico de pregrado igual o superior a 3,8 y una carta de admisión definitiva expedida por la Broward International University al momento de la solicitud.

Según explicó Vanessa Caicedo, jefa de la Oficina de Relaciones Internacionales del Icetex, “el acceso a educación de posgrado de alta calidad, con modalidades flexibles y alcance internacional, es fundamental para fortalecer el talento humano del país. Las becas permiten que más profesionales colombianos se formen sin salir de su territorio y con estándares académicos globales”.

La selección de los beneficiarios se realizará en dos etapas: una preselección a cargo de la Comisión Nacional de Becas y la elección final por parte de la BIU. Todos los requisitos y detalles pueden consultarse en la sección de becas vigentes del portal oficial www.icetex.gov.co.

La inscripción para becas Icetex debe realizarse exclusivamente en línea y sin intermediarios a través del portal oficial - crédito Icetex

El programa cubre el 70% del costo de matrícula en los siguientes programas de maestría:

Master In Business Administration

Master In Virtual Education

Master en Administración de Negocios

Master en Administración de Negocios Project Management

Master en Administración de Negocios con concentración en Gestión Deportiva

Master en Administración de Negocios con concentración en Emprendimiento

Master en Administración de Negocios con concentración en Coaching y liderazgo

Master en Administración de Negocios con concentración en Gestión de la Salud

Master en Administración de Negocios con concentración en Marketing Digital

Master en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial

Master en Administración de Negocios con concentración en Transformación digital y Desarrollo de negocios

Master en Administración de Negocios con concentración en Gestión de Negocios Internacionales

Master en Administración de Negocios con concentración en Contabilidad

Maestría en Ciencias de la Educación Virtual con concentración en Transformación Digital Educativa

Maestría en Ciencias de la Educación Virtual con concentración en Liderazgo y Sostenibilidad

Maestría en Ciencias de la Educación Virtual con concentración en STEM

Maestría en Ciencias de la Educación Virtual con concentración en Inteligencia Artificial en Educación

Maestría en Ciencias de la Educación Virtual con concentración en Neurociencia aplicada a Educación

CSE - Master en Ingeniería de Software Informático con Concentración en Inteligencia Artificial

El proceso de selección exige una puntuación mínima de 50 puntos base en la preselección, con requisitos de documentación completa y vigente - crédito Icetex

Para ser considerado en la preselección, los aspirantes deben alcanzar un puntaje mínimo de 50 puntos base. Quienes no cumplan este umbral serán descartados del proceso. Los postulantes deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos y mantener activos su correo electrónico y teléfono celular durante y después de la convocatoria.

La documentación debe estar completa, vigente y ajustada a las condiciones establecidas. La presentación de información falsa o incompleta implica la exclusión inmediata. Hasta el cierre de la convocatoria, los candidatos pueden cargar, reemplazar o eliminar documentos en la plataforma, pero tras el envío definitivo de la inscripción, no se permiten modificaciones ni subsanaciones.

El Icetex aclaró que no interviene en el proceso de admisión de la universidad y recomienda resolver inquietudes directamente con la institución académica.